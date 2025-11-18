Nhiều tour Đà Lạt bị dời, hủy do lo ngại sạt lở

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường lên Đà Lạt trơn trượt, xuất hiện sạt lở cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển và tăng rủi ro cho các tour tham quan. Một số điểm du lịch bị hạn chế tiếp cận, ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm và lịch trình của du khách. Ghi nhận tại các doanh nghiệp lữ hành, nhiều khách du lịch chuyển sang hành trình ít rủi ro hơn, một số khác huỷ tour vì lo ngại bất tiện và mất an toàn.

Một đoạn đèo Prenn - cửa ngõ Đà Lạt - bị sạt lở sáng 17/11.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt cho biết, lượng khách đặt tour Đà Lạt giảm mạnh, riêng hai ngày gần đây có hơn 40% khách đã đặt tour quyết định hoãn hoặc dời lịch, chủ yếu ở nhóm đoàn đông và gia đình. Nguyên nhân chính là lo ngại tắc đường, mưa lũ và khả năng gián đoạn hành trình.

Còn tại Công ty cổ phần Công nghệ Du lịch Gotadi, Chủ tịch Ngô Minh Đức thông tin, lượng khách đặt tour Đà Lạt hiện giảm nhẹ, một số đoàn yêu cầu dời lịch để theo dõi thêm thời tiết. Tuy nhiên, vẫn còn số ít nhóm du khách quen điểm đến hoặc đã chuẩn bị kế hoạch từ sớm tiếp tục hành trình.

Đoàn khách tham quan Đà Lạt. Ảnh: ĐVCC

Những diễn biến bất lợi này đang tạo ra sự phân hoá rõ rệt trong hành vi du lịch, một bộ phận khách ưu tiên an toàn và linh hoạt đổi lịch trình, trong khi nhóm khác vẫn giữ kế hoạch ban đầu. Xu hướng này phản ánh tác động trực tiếp của thiên tai đến lựa chọn du lịch và đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, cập nhật thông tin từ ngành lữ hành.

Để bảo vệ an toàn cho du khách, các đơn vị lữ hành chủ động cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, đối tác vận chuyển, khách sạn và hệ thống cảnh báo địa phương. Từ đó, các doanh nghiệp đưa ra khuyến nghị hạn chế đến khu vực nguy cơ cao, đồng thời tư vấn khách dời tour hoặc đổi tuyến điểm phù hợp.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel cho hay, công ty đã rà soát toàn bộ cung đường lên Đà Lạt, xác định đoạn có nguy cơ sạt lở cao và thiết kế lại hành trình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Lâm Đồng, cơ quan du lịch và ban quản lý đường bộ để theo dõi tình trạng sạt lở.

"Nếu rủi ro vượt ngưỡng an toàn, chúng tôi sẽ khuyến nghị khách đổi tour hoặc dời ngày khởi hành", ông Tú nhấn mạnh.

Tại Du Lịch Việt, các biện pháp được triển khai như gọi điện, nhắn tin tư vấn đổi tuyến, dời ngày hoặc chuyển sang các điểm an toàn hơn như Nha Trang, Phan Thiết, Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột… Trường hợp vẫn khởi hành, đoàn sẽ chia nhỏ xe, chọn khung giờ an toàn và cập nhật liên tục tình hình thời tiết, đường xá. Nếu điều kiện không đảm bảo, doanh nghiệp sẽ dừng khởi hành.

Theo ông Vũ, tuyến Bảo Lộc là lựa chọn phù hợp cho các đoàn đi xe do Quốc lộ 20 ít ảnh hưởng và khí hậu dễ chịu. Với khách bay, các điểm đến như Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên, Buôn Ma Thuột… đều có đường bay thẳng, thuận tiện cho việc đổi tour nhanh.

Nhìn chung, các doanh nghiệp lữ hành đang chuyển từ thế bị động sang chủ động quản trị rủi ro, điều chỉnh hành trình theo từng thời điểm để giảm thiểu tác động của thiên tai. Sự linh hoạt này không chỉ bảo vệ an toàn cho du khách mà còn thể hiện khả năng thích ứng của ngành du lịch trước tình hình thời tiết ngày càng khó lường.