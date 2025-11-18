Nhìn khách Tây ăn phở, dân mạng Việt lại có 1 nỗi sợ

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được cả thế giới ngưỡng mộ: từ bánh mì, bún chả đến phở - món nước dân dã nhưng đầy chiều sâu. Không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam đều bồi hồi tìm đến một quán phở, để rồi chìm vào mùi hương thơm lừng, nước dùng đậm đà và những miếng thịt mềm tan.

Thế nên, khi một video ghi lại màn ăn phở của du khách Tây bỗng lan truyền mạnh mẽ, cộng đồng mạng lại có dịp rần rần vì nhìn thấy niềm đam mê ẩm thực Việt của du khách nước ngoài đang được lan tỏa. Ấy vậy mà có một cư dân mạng lại bày tỏ nỗi sợ trước điều này...

Video khách Tây mê phở đang được lan truyền

Video này đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem vì cảnh vị khách Tây liên tục gắp từng sợi phở, húp từng thìa nước dùng và ăn sạch từng miếng thịt. Rất nhiều lần ăn phở như vậy đã được điểm qua. Khuôn mặt anh rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú khi thưởng thức bát phở vừa bốc khói. Không chỉ là một bữa ăn, đó là hành trình khám phá hương vị Việt từ góc nhìn của một du khách nước ngoài.

Phần lớn dân mạng Việt tỏ ra vô cùng tự hào trước cảnh tượng này. Có người bình luận rằng: "Nhìn người ta ăn phở mà mình thấy ấm lòng quá!"; người khác lại nói: "Phở Việt mình ngon thật chứ, khách Tây mê vậy là đúng rồi!"

Nhìn niềm yêu thích phở của vị khách Tây này, dân mạng Việt vô cùng thích thú

Nhưng giữa những lời khen, bất ngờ nổi lên một bình luận gây sốt: "Sợ mấy anh bạn Tây ăn còn nhiều phở hơn cả số lần ăn phở trong cuộc đời của tôi mất."

Lời nói đùa này nhanh chóng nhận hơn 9k lượt thả tim - vì rõ ràng, đằng sau đó là sự hài hước pha lẫn tự hào rằng: phở Việt đang trở thành món khiến khách quốc tế mê mẩn, và các vị khách này mê tới nỗi ăn rất nhiều lần.

Vị khách Tây mê mẩn phở tới mức dân mạng Việt cũng ngỡ ngàng

Không chỉ trên mạng xã hội, phở Việt còn được báo chí quốc tế hết lời khen ngợi. Tờ New York Times từng miêu tả phở như biểu tượng của ẩm thực Việt, là món ăn biểu trưng cho "hồn Việt trong mỗi bát nước dùng". Nhiều kênh du lịch lớn cũng liệt phở vào danh sách các món "phải thử khi đến Việt Nam".

Và điều này không phải ngẫu nhiên. Phở, đặc biệt là phở bò truyền thống, có hương vị rất tinh tế: nước dùng được hầm từ xương bò trong nhiều giờ, cộng thêm hương các loại gia vị như quế, thảo quả, hành tây, gừng… giúp mang lại vị ngọt nhẹ nhưng sâu lắng. Sợi phở mềm, thịt bò hoặc gà mềm nhưng chắc, thêm chút rau thơm, giá, chanh và ớt là đã hoàn thiện một bát phở tròn vị.

Phở còn có khả năng chinh phục vị giác rất tốt, bất kể các vị khách đến từ nơi nào trên thế giới. Từ các du khách đã quen thuộc với khẩu vị Á cho đến những người vốn quen ăn đồ Âu đều có thể ăn được, rồi thích, rồi đam mê phở.

Phở có thể chinh phục du khách từ khắp nơi trên thế giới

Và quả thật, video khách Tây ăn phở mà dân mạng chia sẻ không chỉ là một clip "du lịch ẩm thực" đơn thuần, mà còn là minh chứng sống cho sức hút toàn cầu của phở - món ăn giản dị nhưng mang sứ mệnh lớn: kết nối con người bằng hương vị Việt.

(Nguồn: @crystalcheun23)