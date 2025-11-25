Một hãng hàng không Việt nhận thay đổi lớn chưa từng có

Vừa qua, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chính thức ban hành nghị quyết thoái toàn bộ phần vốn góp tại Vietravel Airlines trước ngày 31/12/2025. Theo thông tin từ Thanh Niên và Dân trí, Vietravel hiện nắm hơn 18,46 triệu cổ phần, tương đương 14,1% vốn điều lệ của hãng hàng không này. Việc rút vốn đồng nghĩa Vietravel chấm dứt vai trò sáng lập và chính thức rời khỏi thị trường hàng không sau 5 năm tham gia.

Vietravel Airlines – ra mắt cuối năm 2020 – từng được kỳ vọng là mô hình "lữ hành – hàng không – dịch vụ" đầu tiên tại Việt Nam, tận dụng lượng khách du lịch lớn sẵn có của Vietravel. Tuy nhiên, bối cảnh ngành hàng không chịu ảnh hưởng kéo dài bởi đại dịch, chi phí vận hành tăng mạnh và áp lực tái cấu trúc tài chính khiến quyết định rút lui trở thành lựa chọn cần thiết.

Ảnh VnEconomy

Bước ngoặt lớn chưa từng có và những kỳ vọng trong tương lai

Sau khi Vietravel rút lui, Vietravel Airlines sẽ do nhóm cổ đông mới dẫn dắt, trong đó có Tập đoàn T&T Group, quỹ BVIM và một số nhà đầu tư tiềm năng khác. Thông tin từ VietnamFinance cho thấy hãng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên khoảng 2.600 tỷ đồng trong năm 2026, chuẩn bị mở rộng mạng bay quốc tế sang Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số điểm đến Trung Đông.

Trong giai đoạn vừa qua, Vietravel Airlines đã vận hành một số đường bay nội địa lẫn quốc tế:

Các đường bay đang khai thác bao gồm:

TP.HCM – Hà Nội

TP.HCM – Đà Nẵng

TP.HCM – Phú Quốc

TP.HCM – Bangkok (Suvarnabhumi)

Ảnh Báo Lao Động

Đây là mạng đường bay nhỏ gọn, tập trung vào phân khúc du lịch – nghỉ dưỡng, phù hợp với giai đoạn hãng tái cấu trúc tài chính.

Các đường bay từng khai thác nhưng đã tạm dừng có thể kể tới:

Hà Nội – Huế – TP.HCM (giảm tần suất rồi dừng)

TP.HCM / Hà Nội – Đà Lạt

Chuyến thuê/charter đi Đài Bắc (TPE)

Cam Ranh – Ma Cao / Đà Nẵng – Ma Cao

Du khách sẽ được trải nghiệm gì?

Về chính sách giá, Vietravel Airlines được đánh giá là một trong những hãng bay có mức giá cạnh tranh nhất ở phân khúc phổ thông – du lịch. Nhiều thời điểm, giá vé trên các chặng TP.HCM – Bangkok hoặc TP.HCM – Phú Quốc thấp hơn mặt bằng chung của thị trường, đặc biệt vào mùa du lịch hè hoặc cuối năm.

Bên cạnh giá, Vietravel Airlines còn áp dụng chính sách hành lý khá mềm so với nhiều hãng bay mới, với mức hành lý xách tay từ 7 kg và nhiều gói hành lý ký gửi bổ sung theo nhu cầu. Hành khách có thể thay đổi giờ bay hoặc ngày bay với mức phí hợp lý, tùy từng hạng vé.

Ảnh Vietravel Airlines

Sau giai đoạn tái cấu trúc, hãng cũng đang tiếp tục cải thiện quyền lợi khách hàng thông qua việc nâng cấp dịch vụ trong khoang, mở rộng lựa chọn suất ăn và bổ sung các gói tiện ích dành cho hành khách đi theo nhóm gia đình hoặc khách du lịch theo tour.

Nhờ những thay đổi lớn về vốn và cơ cấu cổ đông, du khách được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trong thời gian tới. Các chuyên gia hàng không nhận định khi hãng có thêm nguồn lực tài chính, việc tăng tần suất trên các đường bay du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Bangkok sẽ giúp hành khách dễ dàng tìm được chuyến bay phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, quá trình tái đầu tư đội tàu bay mới có thể cải thiện trải nghiệm bay, đặc biệt về độ đúng giờ và chất lượng dịch vụ trên không – những yếu tố vốn luôn được du khách chú trọng. Sự mở rộng mạng bay quốc tế mà Vietravel Airlines đang hướng đến cũng mở ra thêm lựa chọn cho người yêu du lịch.

Ảnh minh họa

Khi hãng kết nối thêm các điểm đến ở Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á, hành khách sẽ có cơ hội khám phá nhiều thị trường mới với mức giá cạnh tranh hơn. Việc tăng cường các chương trình khuyến mãi theo mùa cũng góp phần kích thích nhu cầu đi lại, đồng thời giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi trong và ngoài nước.

Từ những thay đổi mang tính bước ngoặt này, Vietravel Airlines được kỳ vọng không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với hành khách, điều quan trọng nhất là sự đa dạng về giá, chính sách linh hoạt và dịch vụ đang được hoàn thiện, mang đến trải nghiệm bay thuận tiện và dễ tiếp cận hơn trong thời gian tới.