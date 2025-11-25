Việt Nam có 1 con đường “nối biển và hoa”, cao tới 1.700m: Chỉ những tài xế vững tay nhất mới dám đi

Đèo Khánh Lê, dài khoảng 33 km, là một trong những tuyến đèo dài nhất cả nước và thường được ví như “cung đường kết nối biển và hoa”. Sở dĩ có tên gọi này vì tuyến đèo Khánh Lê là một trong những cầu nối giữa hai trung tâm du lịch nổi tiếng: Nha Trang của miền biển và Đà Lạt giữa cao nguyên. Từ đó, cái tên gợi hình “con đường nối biển và hoa” dần xuất hiện và được biết đến rộng khắp.



Hành trình qua đèo Khánh Lê đưa du khách men theo thung lũng Khánh Vĩnh, vượt qua cao nguyên Di Linh rồi tiến tới cao nguyên Lâm Viên. So với lộ trình qua đèo Ngoạn Mục, lựa chọn cung đường này giúp rút ngắn quãng đường từ Nha Trang lên Đà Lạt từ khoảng 220 km xuống còn khoảng 140 km.

Đèo Khánh Lê dài khoảng 33 km, thuộc sườn đông của dãy Trường Sơn Nam. Cung đường bắt đầu từ độ cao chừng 200 m và dần leo lên đến khoảng 1.700 m, sau đó thoải dần giảm xuống khoảng 1.500 m so với mực nước biển.

Đèo Khánh Lê sở hữu những khúc cua quanh co, uốn lượn. Ảnh: Hoàng Đại Thạch

Con đèo này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác. Một số người gọi là đèo Bi Đoup vì tuyến đường cắt ngang gần khu vực đỉnh Bi Đoup. Tên gọi đèo Hòn Giao cũng phổ biến, xuất phát từ dãy Hòn Giao nằm ở phía bắc đèo.

Với những người thường xuyên đi du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân, hành trình qua đèo Khánh Lê đem lại cảm giác hứng khởi nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Độ dốc lớn, liên tiếp những khúc cua tay áo, cộng thêm sương mù và vực sâu ở một bên đường đòi hỏi người cầm lái phải có kinh nghiệm và phản xạ tốt khi xử lý tình huống.

Cảnh quan núi rừng hùng vĩ quanh đèo Khánh Lê mang màu sắc rực rỡ. Ảnh: Trần Việt Dương

Đèo Khánh Lê nằm ở vị trí giao thoa giữa hai kiểu khí hậu đối lập. Khánh Vĩnh có thời tiết khô nóng, nắng gắt, trong khi Lạc Dương lại mang màu sắc của vùng cao nguyên với không khí mát mẻ, ôn hòa quanh năm. Sự khác biệt về độ cao hơn 1.000 m càng làm cho khung cảnh và thời tiết trên đèo trở nên độc đáo.

Dù mùa hè ở Nha Trang và Đà Lạt thường khá khô ráo, khu vực đèo Khánh Lê vẫn có thể bất chợt xuất hiện những trận mưa lớn. Đến mùa thu và mùa đông, từ khoảng sau 14h, sương mù dày bắt đầu bao phủ, khiến tầm nhìn giảm mạnh. Đôi khi, chỉ cần vượt qua đỉnh đèo là thời tiết giữa hai vùng có thể thay đổi rõ rệt, tương tự như sự khác biệt thường thấy giữa Đà Nẵng và Huế. Chính vì thế, dù đi nhiều lần, các du khách vẫn có thể bắt gặp các kiểu thời tiết khác nhau mỗi dịp đi qua.

Với những người may mắn, họ có thể qua đèo đúng lúc trời quang, đường thoáng. Trái lại, nếu gặp mưa lớn kèm sương mù dày, mọi người gần như không thể nhìn thấy phía trước, buộc phải giảm tốc độ tối đa, bám theo các vạch phản quang trên đường để định hướng. Vào thời điểm này, tài xế thuộc đường, quen từng góc cua mới có thể vững tay tiếp tục di chuyển, nhưng vẫn cần duy trì cảnh giác liên tục.

Vì thời tiết trên đỉnh đèo thường thay đổi đột ngột, du khách nên chủ động mang theo áo mưa khi đi qua đây. Đoạn đường dài và nhiều dốc đổ cũng đòi hỏi phương tiện phải được kiểm tra kỹ, đặc biệt là hệ thống phanh và lốp xe.

Thiên nhiên đèo Khánh Lê hùng vĩ với không gian chuyển sắc ấn tượng. Ảnh: Trần Việt Dương

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, đèo Khánh Lê vẫn đem đến cho phượt thủ và du khách cảm giác như đang di chuyển giữa ranh giới trời và đất.

Phong cảnh dọc đèo Khánh Lê biến đổi liên tục theo từng khu vực: bắt đầu từ những đoạn đường men theo sông Cái, tiếp đến là những khúc đèo quanh co thường phủ sương mù, rồi đến mùa hoa mai anh đào rực sắc hồng ở làng K’Long K’Lanh, trước khi mở ra những cánh rừng thông đặc trưng khi tiến gần Đà Lạt.

Tuyến đường vắt qua những dãy núi nối tiếp nhau, mở ra khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt. Thi thoảng, bên vệ đường xuất hiện những thác nước trắng xóa hay các dòng suối nhỏ chảy ra từ sườn núi, tạo nên vẻ đẹp rất nên thơ.

Ảnh: dulichvn.org.vn

Khi chinh phục đèo Khánh Lê, du khách cần nắm rõ một số lưu ý quan trọng để đảm bảo hành trình an toàn và suôn sẻ. Trước hết, việc di chuyển với tốc độ chậm và giữ quan sát liên tục là điều bắt buộc, đặc biệt tại những khúc cua tay áo dễ gây mất lái.

Bên cạnh đó, người cầm lái cần có sức khỏe ổn định, tập trung cao độ và sở hữu kỹ năng điều khiển phương tiện tốt. Đèo càng lên cao thì sương mù càng dày, khiến tầm nhìn bị hạn chế, do đó việc giữ vững tay lái và chủ động xử lý tình huống là vô cùng quan trọng.

Ngoài trải nghiệm vượt đèo, bạn có thể kết hợp hành trình với việc ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng dọc tuyến đường như thác Yang Bay, Hòn Bà hay suối đá Hòn Giao, giúp chuyến đi thêm phần thú vị và trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Mưa và sương mù được xem là “đặc sản” của khu vực này. Dù vậy, những trận mưa lớn có thể khiến đèo rơi vào tình trạng sạt lở hoặc ùn tắc, làm tăng mức độ nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong những ngày qua, sạt lở làm nhiều đường huyết mạch ở tỉnh Khánh Hòa bị chia cắt. Trong đó đèo Khánh Lê - tuyến giao thông nối giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, bị đất đá chắn ngang đường. Trong sáng 25-11, lực lượng chức năng tại địa phương đã tổ chức khảo sát, triển khai lực lượng công binh chuẩn bị, gắn kết lượng nổ nhồi vào các khối đá lớn để hủy nổ, hỗ trợ thông đèo.

(Tổng hợp)﻿