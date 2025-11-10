Miền Bắc có đèo được ví là "đèo tuyết phủ": Không phải ở Hà Giang hay Yên Bái, cách Hà Nội chỉ hơn 100km

Việt Nam có nhiều cung đường đèo quyến rũ, thu hút những đôi chân mê khám phá và ưa cảm giác chinh phục như Mã Pí Lèng (Hà Giang), Ô Quy Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên)... Nhưng để tìm một điểm vừa đẹp, vừa cách không quá xa Hà Nội, không cần đi quá xa mà vẫn đủ thử thách, đèo Đá Trắng – hay còn gọi là đèo Thung Khe – chính là lựa chọn lý tưởng.

Đèo nằm trên Quốc lộ 6, nối giữa huyện Tân Lạc và Mai Châu (tỉnh Hòa Bình cũ), chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km. Với độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, đây là một trong những đoạn đèo ấn tượng nhất miền Bắc, vừa đủ để người đi cảm nhận trọn vẹn hương vị của núi rừng mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển. “Đã đi qua và chụp ảnh rồi cảnh đẹp thật nhưng ai yếu tim thì đừng trèo lên chụp ảnh nhé run rẩy lắm”, một du khách có tài khoản Linh.V.Thành nhận xét

Đỉnh đèo Đá Trắng một ngày đầu mùa đông (Ảnh Tạp chí Du lịch)

Từ xa, vách núi đá vôi phủ trắng xóa trải dài theo sườn đèo khiến nhiều người lầm tưởng tuyết đang rơi. Cái tên “Đá Trắng” cũng ra đời từ đó – khi những lớp đá vôi bị xẻ mở đường, để lại lớp bụi trắng phau, tạo nên cảnh tượng như “tuyết phủ quanh năm”.

"Tiểu Sa Pa" giữa lòng Hoà Bình

Khí hậu trên đèo mát lạnh, sương mù gần như xuất hiện quanh năm, khiến nơi đây được du khách ví là “tiểu Sa Pa giữa lòng Hòa Bình”. Vào sáng sớm, sương giăng kín lối; đến trưa nắng hửng, mây tan dần để lộ thung lũng Mai Châu xanh mướt phía xa; chiều xuống, ánh hoàng hôn dát vàng lên triền núi trắng.

Nhiều du khách từng dừng chân nơi đây đều có chung một cảm nhận: “Đứng giữa mây núi, nghe tiếng gió rít qua vách đá, thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ”. Một tài khoản trên diễn đàn Phượt.vn viết: “Đèo Đá Trắng không cao như Mã Pí Lèng, không hiểm như Khau Phạ, nhưng có cái đẹp mơ màng rất riêng – vừa hoang sơ, vừa dịu dàng, lại gần Hà Nội nên đi lúc nào cũng thấy đáng”.

Trên OtoFun, nhiều người lái xe đường dài cũng dành lời khen: “Cảnh ở đây rất lạ, như có tuyết, lại có mây, đứng chụp ảnh thì góc nào cũng đẹp. Nhưng đường nhiều khúc cua, có sương mù dày, nên chạy chậm, bật đèn vàng để phá sương”.

Đèo Đá Trắng nhìn từ trên cao (Ảnh Sinh Tour)

Đông đảo du khách tìm dến đèo Đá Trắng, đặc biệt là khu vực đỉnh đèo để check in (Ảnh ST)

Một du khách chia sẻ trên Traveloka: “Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ sáng, đến khoảng 10 rưỡi đã tới đỉnh đèo. Dừng xe mua bắp nướng, trứng gà luộc, nhìn mây phủ lưng chừng núi, cảm giác thật sự bình yên”.

Ngay gần đỉnh đèo là chợ Thung Khe, còn gọi vui là “chợ đèo mây phủ”. Những quán nhỏ bằng gỗ bày bán cơm lam, ngô nướng, trứng luộc, rượu ngô hay mật ong rừng. Nhiều phượt thủ xem đây là “điểm tiếp sức” trên hành trình đi Mai Châu – Mộc Châu.

Du khách Nguyễn Minh Phương (Hà Nội) kể trên nhóm Việt Nam Ơi: “Tôi từng dừng lại ở chợ Thung Khe một sáng tháng 11, trời lạnh và sương đặc quánh. Cầm chén trà nóng, nhìn mây trắng trôi ngay trước mặt, nghe tiếng gà gáy lẫn tiếng gió rít – cảm giác như đang ở xứ sở xa xôi nào đó chứ không phải chỉ cách Hà Nội vài tiếng đi xe”.

Không khí trên đỉnh đèo thay đổi rất nhanh – buổi sáng se lạnh, trưa có thể nắng ấm, tối sương lại buông dày. Chính sự biến hóa ấy khiến nhiều người ví nơi đây như “bốn mùa trong một ngày”, vừa là thách thức, vừa là điều khiến đèo Đá Trắng trở nên hấp dẫn.

Khung cảnh từ đỉnh đèo (Ảnh Dương Phụng)

Chợ Thung Khe gắn liền với đèo Đá Trắng (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Hướng dẫn chinh phục Đèo Đá Trắng an toàn

Từ Hà Nội, du khách di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long – Xuân Mai – Quốc lộ 6, đi thẳng tới Tân Lạc, tiếp tục thêm khoảng 10 km là đến đoạn đèo bắt đầu. Nếu đi bằng ô tô riêng hoặc xe máy, nên chọn khung giờ sáng sớm hoặc buổi trưa để tránh sương mù dày đặc vào chiều tối.

Một số phượt thủ chia sẻ kinh nghiệm:

“Khi qua đèo, nhớ kiểm tra phanh, đi số thấp, không vượt xe khi tầm nhìn hạn chế. Nếu trời mù, bật đèn vàng để phá sương. Và đừng quên dừng lại ở đoạn cao nhất để ngắm toàn cảnh Mai Châu từ trên cao – khung cảnh ấy chắc chắn khiến bạn nhớ mãi.”

Ngoài ra, cung đường qua đèo Đá Trắng còn rất thuận tiện để kết hợp du lịch: Chỉ cần đi thêm 30 phút là đến bản Lác – điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng với nhà sàn, ruộng bậc thang và những bữa cơm ấm cúng của người Thái.

Đèo Đá Trắng không chỉ là một điểm giao thông nối liền miền xuôi với vùng Tây Bắc, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc mà rất đỗi nên thơ của Hòa Bình. Chỉ cách Hà Nội hơn 100km, du khách đã có thể chạm tay vào mây, hít hà không khí se lạnh của núi rừng và cảm nhận nhịp sống bình dị nơi miền sơn cước.



