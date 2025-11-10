1 địa phương của Việt Nam khiến khách Tây đi 1 lần nhớ tới già: “Tưởng sang thế giới khác”

Trải nghiệm "lạc vào thế giới khác"

Giữa dòng xe máy nối nhau vượt đèo Quản Bạ, Derek M. Norman ghì chặt tay ga chiếc Honda XR 150cc, ánh mắt không rời người dẫn đường cách anh chỉ vài mét. Bất chợt, triền núi bên phải mở ra, để lộ khung cảnh ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp và dãy núi đá ẩn hiện trong màn sương mỏng.

Đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho chuyến đi bốn ngày của Derek trên “Happiness Road” – Con đường Hạnh phúc, cung đường dài hơn 370 km uốn quanh vùng cao nguyên đá (nay thuộc Tuyên Quang), cách Hà Nội khoảng sáu giờ di chuyển.

Nơi đây từng được tờ báo danh tiếng của Mỹ The New York Times bình chọn là một trong 52 điểm đến đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2023. Ngày nay, đây đã trở thành hành trình mơ ước của những người yêu du lịch phượt và khao khát khám phá bằng xe máy.

Từ Cổng Trời, đoàn của Derek tiếp tục băng qua những khúc cua tay áo uốn lượn quanh sườn núi đá tai mèo dựng đứng, rồi lại lao xuống những thung lũng xanh mướt. Mỗi ngày, họ di chuyển chừng 100 km, dừng chân ở các quán cà phê nhỏ ven đường, xưởng dệt thủ công, hoặc tàn tích kiến trúc Pháp cổ – trước khi nghỉ đêm trong những ngôi nhà sàn của người H’Mông, Tày hay Dao.

“Cảm giác như lạc vào thế giới khác”, đó là cảm nhận của Derek ngay khi khám phá đèo Mã Pí Lèng, nơi có đoạn cao gần 1.200m so với mực nước biển.

Dưới chân đèo, dòng Nho Quế xanh ngọc uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, một trong những vực sâu nhất Đông Nam Á. Nhiều du khách cùng đoàn chọn tạm rời yên xe, xuống thuyền trôi giữa hai vách núi dựng đứng để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Đèo Mã Pì Lèng: Hành trình của người đam mê khám phá

Được xem là một trong những cung đường hiểm trở và ngoạn mục nhất miền Bắc, Đèo Mã Pì Lèng nằm ở độ cao khoảng 1.200m trên cao nguyên đá Đồng Văn – vùng đất được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu từ năm 2010.

Từ xa nhìn lại, con đèo như một sợi chỉ mảnh vắt ngang lưng chừng núi, uốn lượn giữa những triền đá tai mèo xám ngắt, tạo nên bức tranh hùng vĩ đặc trưng của cao nguyên.

Đèo dài khoảng 20 km, nằm trên Con đường Hạnh phúc, tuyến đường nối liền hai thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc – biểu tượng cho sức người và ý chí của hàng vạn thanh niên xung phong đã góp công mở đường giữa thập niên 1960.

Tên gọi “Mã Pì Lèng” (còn được viết là Mã Pí Lèng hoặc Mã Pỉ Lèng) trong tiếng Mông có nghĩa là “sống mũi con ngựa”, gợi hình ảnh những triền núi dốc dựng đứng. Tuy vậy, một số tài liệu nghiên cứu cho rằng ban đầu, tên gọi này không phải dành cho đèo hay đỉnh núi, mà là tên một bản của người Mông sinh sống tại khu vực khi con đường mới được mở thông qua nơi đây.

Dọc hành trình qua đèo Mã Pì Lèng, du khách khó có thể rời mắt khỏi hẻm Tu Sản – kỳ quan thiên nhiên nằm sâu dưới thung lũng, nơi dòng sông Nho Quế xanh ngọc len lỏi giữa hai vách núi dựng đứng.

Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích danh lam thắng cảnh Việt Nam, sông Nho Quế được vinh danh là một trong những "Thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị" của Việt Nam.

Đến sông Nho Quế vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ nơi đây. Khi tiết hè nắng nóng, du khách có thể tham quan sông Nho Quế và tận hưởng bầu không khí mát lành, trong trẻo, đắm mình trong không gian lãng mạn của rừng cây thay lá khi trời chuyển thu hay tham gia lễ hội Tam giác mạch đặc sắc khi mùa đông về.

Đặc biệt, mùa xuân tại sông Nho Quế khiến mặt nước nơi đây trong xanh ngỡ ngàng, hài hòa giữa sắc hồng của hoa đào và sắc trắng tinh khôi của hoa mận.

Trên cung đường đèo, có nhiều điểm dừng chân lý tưởng để du khách phóng tầm mắt xuống dòng sông, cảm nhận sự hùng vĩ của núi non, hay đơn giản chỉ để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt giữa một trong những thắng cảnh đẹp nhất vùng cực Bắc Tổ quốc.