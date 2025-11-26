Khách Tây mang chính đặc sản Việt đi cứu trợ bà con miền Trung

Những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn video ngắn của một vị khách Tây đang tất bật chuẩn bị những ổ bánh mì - món đặc sản quen thuộc của người Việt - để mang đi cứu trợ. Chỉ đơn giản là khoảnh khắc một nhóm bạn nước ngoài tự tay làm từng ổ bánh mì để gửi đến những người đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thế nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Nhóm khách Tây chuẩn bị đồ ăn đi cứu trợ

Trong video, cô gái người nước ngoài đứng bên bàn dài, xung quanh là những người bạn của mình. Ai cũng đeo găng tay cẩn thận, người cắt rau, người thêm nhân, người cẩn thận thêm ớt vào từng ổ cho đúng "vị Việt", rồi đặt xuống thật ngay ngắn. Mỗi ổ bánh mì sau khi hoàn thiện đều được bọc trong túi giấy nhỏ, xếp gọn gàng vào thùng như một dây chuyền thu nhỏ nhưng đầy sự ấm áp.

Đi kèm video, cô chỉ viết một câu ngắn gọn nhưng khiến nhiều người nghẹn lại: "Hôm nay chúng tôi làm bánh mì cho bà con bị lũ lụt ở Việt Nam."

Địa điểm nhóm bạn lựa chọn là Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - nơi những trận mưa liên tiếp đã khiến nhiều khu vực ngập nặng, giao thông chia cắt, sinh hoạt đảo lộn. Không phải quê hương của họ, cũng không phải nơi họ có người thân. Nhưng họ vẫn đứng đó, chăm chút từng ổ bánh mì như cách một người Việt gửi đi tình thương.

Những người bạn nước ngoài cẩn trọng làm từng ổ bánh mì để gửi tới bà con miền Trung

Nhiều người Việt đã để lại bình luận dưới video, gửi lời cảm ơn đến cô và nhóm bạn. Có người viết: "Cảm ơn vì đã yêu thương Việt Nam theo cách rất Việt Nam." Người khác lại xúc động: "Bánh mì - món ăn giản dị của chúng tôi, hôm nay trở thành món quà lớn lao trong tay các bạn."

Hình ảnh những chiếc bánh mì được khách Tây tự tay làm, và để dành gửi tới người Việt

Giữa vô vàn tin tức về mưa lũ, thiệt hại và những khó khăn chồng chất, câu chuyện nhỏ này như một điểm sáng. Không ồn ào, không màu mè, chỉ là vài người bạn ngoại quốc chọn giúp đỡ bằng chính thứ mà họ thấy Việt Nam tự hào nhất: bánh mì.

Hóa ra, khi một người nước ngoài chọn cách yêu thương Việt Nam, đôi khi họ lại khiến chúng ta nhìn thấy rõ hơn những điều đẹp đẽ vốn có ở đất nước mình. Và đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng đủ làm ấm cả một ngày dài của bao người xa lạ.

(Nguồn: @jain_pavlova)