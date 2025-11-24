Du lịch Việt Nam đúng đợt mưa bão, khách Tây có thêm trải nghiệm mới: Ai nhìn cũng mừng vui

Trong những ngày vừa qua, thiên tai gây thiệt hại nặng nề không chỉ về tài sản mà còn khiến bãi biển Nha Trang – vốn được xem như “bộ mặt” của du lịch địa phương – phủ đầy rác và bùn đất trôi dạt từ thượng nguồn.

Theo Báo Văn hóa, để bảo vệ hình ảnh điểm đến trước nguy cơ ô nhiễm lan rộng, Sở VHTTDL Khánh Hòa cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh đã khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Công văn 7594/UBND-KT.

Rác trên bãi biển Nha Trang sau mưa lũ. Ảnh: baovanhoa.vn

Từ chiều 22.11.2025, thực hiện yêu cầu khẩn của UBND tỉnh và hưởng ứng lời kêu gọi từ Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, hàng nghìn người gồm lãnh đạo ngành, doanh nghiệp, người lao động lẫn du khách trong nước cũng như quốc tế đã đồng loạt tham gia dọn vệ sinh toàn tuyến bãi biển Nha Trang, chung tay khôi phục môi trường du lịch sau đợt mưa lũ lịch sử.

Tại khu vực bãi biển, bầu không khí làm việc diễn ra khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm. Từ chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp, nhân viên các cơ sở lưu trú đến lực lượng đoàn viên thanh niên, tất cả đều chủ động xắn tay, không ngại vất vả, thu gom từng bao rác, khuân vác những mảng phế liệu lớn về điểm tập kết.

Ảnh: baovanhoa.vn

Nhiều nhóm có mặt từ tờ mờ sáng, mang theo bao tải, xẻng và găng tay để thu dọn lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn đổ về – gồm thân cây, cành gỗ, xác thực vật, các loại chai lọ, bao nilông… tạo thành những lớp dày ken đặc dọc bờ biển. Tiếng gọi nhau phối hợp, tiếng kéo lê các khúc gỗ lớn hòa cùng tiếng sóng vỗ khiến khung cảnh vừa tất bật vừa chan chứa tình người.

Người dân địa phương cho biết, dù nhà cửa còn ngổn ngang sau lũ, họ vẫn có mặt theo thông báo để góp sức, bởi với họ, bãi biển là niềm tự hào của Nha Trang.

Nhiều du khách bị kẹt lại sau mưa lũ cũng tự nguyện tham gia, mong bãi biển sớm được trả lại vẻ đẹp vốn có.

Bên cạnh người dân địa phương và lực lượng chức năng, nhiều du khách nước ngoài tự nguyện đến dọn rác trên bãi biển Nha Trang. Đối với họ, việc giữ gìn bãi biển không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà còn là sự trân trọng dành cho vùng đất đã chào đón mình. Sự góp sức tự phát và đầy thiện chí ấy đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người dân Nha Trang.

Ảnh: baovanhoa.vn

Không khí làm việc trên bãi biển diễn ra đầy nhiệt huyết và tập trung. Ai nấy đều tất bật hỗ trợ nhau, cố gắng hoàn thành việc thu dọn trong thời gian sớm nhất để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực.

Nhiều nhóm tình nguyện không ngại hỗ trợ cả trẻ nhỏ lẫn người lớn, cùng nhau nhấc những khối rác lớn và di chuyển các đống phế thải bị sóng cuốn vào bờ. Sự năng nổ và tinh thần sẵn sàng góp sức của họ tạo nên chuỗi hình ảnh vô cùng ấm áp.

Những hình ảnh này mãi là ký ức đẹp trong lòng nhiều người về tình người và sự chia sẻ. Ảnh: VTC News

Càng về sau, số lượng người tham gia càng đông, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ lan tỏa tinh thần cộng đồng. Nhờ sự chung tay ấy, từng đoạn bãi biển đã bắt đầu sáng trở lại, sạch hơn sau mỗi giờ dọn dẹp.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy nhân văn ấy đã khiến nhiều người cảm động khi chứng kiến cảnh bãi biển Nha Trang dần hồi sinh sau thiên tai.

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham gia dọn vệ sinh trên biển - Ảnh: Trần Hằng / Phunuonline

Theo báo cáo của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật đến 6 giờ sáng 24/11, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, gây thiệt hại về người và tài sản đặc biệt lớn.

Từ 19 giờ ngày 23/11 đến 7 giờ ngày 24/11, khu vực TP Huế đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 20 – 40 mm; tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40 – 70 mm, có nơi trên 100 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 134 mm, Nhơn Thọ (Gia Lai) 105 mm, hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 103 mm, hồ Long Mỹ (Gia Lai) 105 mm.

Dự báo, ngày 24/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 30 – 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60 mm/3 giờ); khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa 10 – 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Từ ngày 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm. Lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) ở mức cao trên báo động (BĐ) 3, đang xuống chậm; sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

