Khung cảnh không phải ai cũng biết trên đỉnh Kỳ Thượng

"Bà con có thay đổi nhận thức rõ rệt, thấy văn hóa của mình trước ở bóng tối mà giờ được đưa ra ngoài để mọi người biết đến, được sự quan tâm tạo điều kiện phát triển thì tất cả các cụ đều phấn khởi vui mừng, từ đó mọi người dân cũng đồng tình, để mang những nét văn hóa đậm đà bản sắc này ra cộng đồng, giữ gìn để truyền bá con cháu sau này cùng duy trì", anh Vi chia sẻ.