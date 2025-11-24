Khung cảnh không phải ai cũng biết trên đỉnh Kỳ Thượng

Làng du lịch cộng đồng thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi làng nằm lọt giữa núi rừng và từng là thôn khó khăn bậc nhất của Quảng Ninh. Đây từng vùng sâu, vùng xa của TP Hạ Long cũ, có 45 hộ dân, 186 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào Dao Thanh Phán. Trước đây, người dân chỉ phụ thuộc vào sinh kế chính là trồng rừng, làm lâm nghiệp và chăn nuôi. Thời gian gần đây, Khe Phương trở nên nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch tới đây khi phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái.