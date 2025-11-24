Giáo sư cơ khí là chủ nhân gần 200 bài hát bất ngờ đi bán bia hoa cúc ở cửa hàng tiện lợi?

Mới đây, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 do GS Retail vận hành đã kết hợp với thương hiệu bia đến từ Nhật Bản Hitachino Nest và thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE của G-Dragon cho ra mắt độc quyền bia “Daisy Ale”.

Bia Daisy Ale mang đậm dấu ấn của G-Dragon

Điểm nhấn của Daisy Ale chính là hoa cúc Daisy, biểu tượng gắn liền với G-Dragon, được thể hiện trong tên gọi, thiết kế bao vì và cả công thức bia. Bao bì của sản phẩm được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ sử dụng hình ảnh 1 bông cúc đơn lẻ mà còn mô phỏng khoảnh khắc những cánh hoa bay và lan tỏa, tạo cảm giác hoa nở rộ trên nền lon màu xanh mint. Nhờ vậy, người tiêu dùng khi mua sản phẩm, họ không chỉ sở hữu một lon bia mà còn cảm nhận được bản sắc và cảm xúc của G-Dragon.

Về hương vị, Daisy Ale được phát triển kỹ lưỡng để phù hợp với concept hoa cúc. Bia sử dụng malt pilsner và malt carapils, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tươi mát. Hương vị bia kết hợp giữa hoa bia và hương hoa cam ngọt dịu từ houblon Amarillo mang mùi trái cây nhiệt đới mạnh mẽ và dễ chịu. Hương hoa cúc lan tỏa ngay từ ngụm đầu tiên và dư vị kéo dài. Bai có nồng độ cồn 4,8% giúp mọi người có thể thưởng thức mà không cảm thấy nặng nề.

Tên gọi, thiết kế, hương vị sản phẩm cũng liên quan đến biểu tượng hoa cúc

GS25 sẽ mở bán online từ ngày 26-28/11 tại Hàn Quốc trên ứng dụng “UridongneGS” tại mục Wine 25 Plus, mỗi ngày chỉ bán 888 set, mỗi set gồm 6 lon giá 24.000 won (tương đương 480 nghìn đồng). Sau đó, GS25 sẽ mở pop-up store tại các cửa hàng Cheong Wa Gong Gan, Busan Plaza và DXLAB từ ngày 4 đến 9/12, tại đây khách hàng có thể thử bia và mua các gói hàng giới hạn. Sản phẩm sẽ bán chính thức từ ngày 11/12 tại tất cả cửa hàng GS25 và GS The Fresh trên toàn quốc, với giá 4.500 won/lon (khoảng 90 nghìn đồng) và combo 3 lon giá 12.000 won (tương đương 240 nghìn đồng).

Hitachino Nest là thương hiệu bia đến từ Nhật Bản với lịch sử hơn 200 năm. Thương hiệu này đã được công nhận về hương vị và chất lượng, từng giành danh hiệu “World Champion Beer” tại Giải thưởng Bia Quốc Tế Nhật Bản. Việc hợp tác với G-Dragon giúp thương hiệu này tiếp cận thêm đối tượng khách hàng trẻ, yêu thích văn hóa Kpop.

Ngay khi thông tin công bố ra mắt “Daisy Ale”, nhiều người hâm mộ của G-Dragon tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam đã lập tức săn lùng thông tin và mong chờ được thưởng thức hương vị và thiết kế độc đáo này hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Daisy Ale vẫn chưa có thông tin sẽ bày bán tại các cửa hàng GS25 Việt Nam.