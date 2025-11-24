Du khách nước ngoài cùng người dân dọn rác trên biển Nha Trang sau lũ lịch sử

Một nữ du khách đến từ Nga cho biết, sáng nay chị đi ngang bãi biển Nha Trang thì thấy người dân đang vất vả dọn dẹp nên muốn góp chút sức để cùng bà con nhanh chóng hoàn thành công việc, trả lại khung cảnh sạch sẽ, thơ mộng cho bãi biển nơi đây.