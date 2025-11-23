'Vua cua' Cà Mau suýt mất ngôi phút chót

Sáng 23/11, Ban Giám khảo cuộc thi " xác lập kỷ lục về cua Cà Mau " đã có chia sẻ về thông về quá trình chấm, chọn con cua nặng nhất. Đáng chú ý, ban đầu dự thi có 2 con cua nặng gần 1,9kg và hơn 2,1kg cũng được gửi tới. Dù vậy, cuối cùng ngôi vương thuộc về con cua nặng hơn 1,8kg.

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau (trái) và ông Dương Duy Lâm Viên (phải) - Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, trao giải Nhất cho con cua nặng hơn 1,8kg.

Theo đó, ban đầu cuộc thi có con cua của ông Nguyễn Văn Chắc (ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau ) trọng lượng lên tới hơn 2,1kg. “Tuy nhiên, chủ sở hữu con cua này tự nguyện rút khỏi cuộc thi vào phút cuối”, đại diện Ban Giám khảo thông tin.

Bên cạnh đó, cuộc thi ' vua cua ' năm nay còn nhận được con cua của ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, Cà Mau) trọng lượng gần 1,9kg. Tuy nhiên, khi mang tới dự thi, con cua bị gãy chân nên bị loại vì sai thể lệ cuộc thi (phải đẩy đủ bộ phận).

Do đó, giải 'vua cua' mới thuộc về con cua nặng hơn 1,8kg. Sau khi nhận giải, chủ sở hữu con cua này đang liên hệ tặng “vua cua” cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu để làm tiêu bản. Con cua này được đơn vị sở hữu mua từ người dân với giá 7,5 triệu đồng.

Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi sẽ làm thủ tục để xác lập kỷ lục về cua Cà Mau nặng nhất. Cuộc thi là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025, diễn ra từ ngày 16-22/11.