“Thánh mukbang” Hàn Quốc lần đầu tiết lộ số tiền ăn trong một tháng gây choáng

Hai “tượng đài mukbang” lần đầu cùng xuất hiện

Con số khổng lồ này được chính cô chia sẻ trong tập phát sóng ngày 23/11 của chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC), nơi Tzuyang xuất hiện cùng đồng nghiệp thân thiết và cũng là YouTuber lâu năm trong giới mukbang, Ipjjalbeun Haetnim. Đây là lần hiếm hoi hai nhân vật được xem là “đỉnh cao” của thể loại ăn uống trực tuyến cùng xuất hiện trong một chương trình, tạo nên sức hút lớn đối với người xem lẫn truyền thông Hàn Quốc.

Ngay từ những phút mở đầu, chương trình đã trở nên sôi động khi MC và khách mời bắt đầu chuỗi câu hỏi nhanh dành cho hai YouTuber đình đám. Khi được hỏi về lượng đồ ăn mỗi bữa, Tzuyang thẳng thắn chia sẻ cô từng ăn tới 20 gói mì ramen trong một lần quay và thậm chí có ngày ăn liền 40 phần lòng nướng mà vẫn giữ tinh thần tỉnh táo trước ống kính.

Tuy nhiên, điều khiến không chỉ khán giả mà cả đồng nghiệp trong trường quay bất ngờ nhất lại nằm ở chi phí thực phẩm hàng tháng của cô. “Tiền ăn của tôi mỗi tháng hơn 10 triệu won”, Tzuyang nói một cách tự nhiên, nhưng câu trả lời ấy lập tức khiến trường quay ồ lên đầy kinh ngạc.

Với nhiều người, con số đó đủ để chi trả sinh hoạt trọn vẹn cho một gia đình trong cả quý, nhưng với nữ YouTuber sinh năm 2000, đó là khoản chi cần thiết để duy trì những video mukbang khổng lồ – thứ đã mang lại cho cô danh tiếng và thu nhập đáng kể.

Kho thực phẩm gây choáng và lối sống “không giống ai” của Tzuyang

Tập phát sóng còn gây chú ý bởi lần đầu tiên kho đồ ăn “khổng lồ” của Tzuyang được công khai trước công chúng. Đến trường quay, cô mang theo hai tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu, cùng nhiều loại thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Nếu chỉ nhìn vào số lượng thực phẩm ấy, khán giả có thể lầm tưởng đây đã là toàn bộ kho lưu trữ của cô, nhưng Tzuyang cho biết đó chỉ là “một phần nhỏ”. Tại nhà riêng, nữ YouTuber sở hữu tới bốn tủ lạnh lớn, kèm theo một kho dự trữ đồ ăn vặt tách biệt hoàn toàn với khu bếp.

Khi cô mở video ghi lại khung cảnh thật trong căn bếp, trường quay tiếp tục rộ lên bởi loạt phản ứng kinh ngạc. Nhà văn Kim Poong phải thốt lên: “Đây có phải kho của một cửa hàng tiện lợi không vậy?” Trong khi đó, đầu bếp nổi tiếng Choi Hyun-seok nhận xét hóm hỉnh rằng bốn chiếc tủ lạnh của Tzuyang “to ngang quy mô bếp của một nhà hàng 100 chỗ ngồi”.

Khi những hình ảnh cận cảnh về kho thực phẩm được phát sóng, khán giả bắt gặp hàng loạt nguyên liệu cỡ công nghiệp, các hộp thực phẩm khổng lồ và một tủ lạnh chuyên dụng chỉ để chứa đồ uống. Sự đầu tư này phản ánh rõ phong cách ăn uống “không giống ai” của Tzuyang – điều đã làm nên bản sắc riêng trong các video của cô.

Thậm chí, trong lúc khám phá tủ lạnh, ê-kíp chương trình tìm thấy một phần đồ ăn chế biến sẵn cỡ nhỏ, vốn dành cho một người bình thường. Cảnh tượng này khiến cả trường quay tò mò, bởi khẩu phần của Tzuyang luôn vượt xa mức bình thường. Nữ YouTuber giải thích rằng phần ăn nhỏ ấy được chuẩn bị để cô “ăn tạm cho đỡ đói trong lúc chờ đồ giao đến”, một câu nói khiến mọi người bật cười vì độ thực tế và đáng yêu.

Một chi tiết thú vị khác được tiết lộ là một số nguyên liệu trong tủ lạnh của Tzuyang bị bóc nhãn hoàn toàn. Khi được MC hỏi lý do, cô thẳng thắn đáp: “Đó là nguyên liệu tôi không muốn ai biết, nên tôi tự tay tháo nhãn”. Câu trả lời vừa bí ẩn vừa hài hước này khiến chương trình thêm phần giải trí, đồng thời gợi tò mò về những món ăn “tuyệt mật” mà cô thường sử dụng trong các buổi ghi hình.

Tzuyang bắt đầu sự nghiệp YouTube từ năm 2018, khi thể loại mukbang vẫn đang bùng nổ tại Hàn Quốc. Với vẻ ngoài dễ thương, cách trò chuyện tự nhiên và khả năng ăn uống vượt xa người bình thường, cô nhanh chóng thu hút lượng người xem khổng lồ và trở thành một trong những gương mặt đại diện của mukbang Hàn Quốc.

Việc công khai những con số “khủng” về lượng đồ ăn, hệ thống tủ lạnh và chi phí ăn uống mỗi tháng càng khiến hình ảnh Tzuyang thêm độc đáo, giúp khán giả hiểu rõ hơn mức độ đầu tư, kỷ luật và nỗ lực phía sau những video triệu view của cô.