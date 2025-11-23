Du khách thích thú trải nghiệm rừng ngập mặn ở Đồ Sơn

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn cho biết, rừng ngập mặn Bàng La là một trong những khu rừng nguyên sinh, là lá phổi xanh của quận Đồ Sơn (cũ). Địa phương đã phối hợp với các đơn vị cải tạo cảnh quan, xây dựng rừng ngập mặn trở thành điểm du lịch sinh thái mới. Địa phương cũng đang nỗ lực phối hợp với liên ngành xây dựng tuyến du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh trên địa bàn nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo điểm nhấn mới cho du lịch địa phương.