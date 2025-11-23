Nhìn cảnh này mới biết tại sao phụ nữ miền Tây 10 người hết 7 người không biết chạy xe máy

Miền Tây Nam Bộ từ lâu đã gắn liền với hình ảnh kênh rạch đan xen, nhiều nơi thậm chí có thuỷ lộ dày hơn cả đường bộ. Địa hình đặc thù ấy hình thành nên một thói quen di chuyển rất riêng của cư dân vùng sông nước. Chính vì vậy, câu chuyện nhiều người miền Tây đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi ít biết chạy xe máy không phải điều lạ, mà phản ánh một nét văn hoá đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Khi tìm hiểu lý do, một số người sống tại các khu vực miền Tây chia sẻ rằng từ nhỏ họ đã quen với việc di chuyển bằng thuyền nhiều hơn bằng xe. Nhiều người còn nói vui rằng, con nít bắt đầu chạy xe đạp thì con nít ở miền Tây đã biết chèo thuyền. Yếu tố an toàn cũng là một phần lý giải khi miền Tây có nhiều bờ kênh, cầu khỉ, đường hẹp men sông dễ trơn trượt. Không ít nơi còn có cầu khỉ, cầu tạm hay đoạn đường đất chưa được nâng cấp. Những yếu tố này khiến việc tự chạy xe với nhiều người là một điều khá e dè, nhất là những người không quen sử dụng xe máy thường xuyên.

Những con đường ở miền Tây thường khá hẹp và bắc ngang kênh rạch. Ảnh: vvthung2711

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý: hình ảnh nhiều người đàn ông đứng bên ngoài cổng chợ chờ vợ mua đồ. Với thói quen này khiến nhiều người nhận ra, việc đàn ông đảm nhiệm vai trò đưa đón người thân không chỉ là thói quen, mà gần như trở thành một nếp sống quen thuộc.

Dưới phần bình luận trong video, nhiều người cũng chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Có người kể rằng mẹ và bà của mình cũng không biết chạy xe, muốn đi đâu toàn là ba với ông chở đi: “Ngoại mình 70 tuổi vẫn không biết chạy xe, muốn đi đâu là ông ngoại chở đi không đó, nhìn hạnh phúc lắm”, “Cha mình thì chạy xuồng chở mẹ mình đi làm nail, làm tóc” hay “Y chang luôn, mẹ mình cũng không biết chạy xe mà mỗi lần ba mẹ đi chợ là mình đói meo râu”.

Cứ mỗi sáng là thấy cánh đàn ông ở miền Tây chở vợ, mẹ đi chợ. Ảnh: trungchanh941

Có thể một số người ít khi thấy phụ nữ miền Tây chạy xe không phải họ không biết chạy mà là do cánh đàn ông trong nhà muốn tự chở cho an tâm. Điều này cũng bắt nguồn từ một phần tính cách của người miền Tây vốn hào sảng, chu đáo và ngọt ngào như cái cách mà họ bỏ đường vào các món ăn.

Tuy nhiên, điều này chỉ phản ánh một phần đời sống miền Tây hiện nay, vì cơ sở hạ tầng giao thông ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển nhanh chóng, đường bộ cũng được mở rộng hơn. Thế hệ trẻ miền Tây hiện nay sử dụng xe máy phổ biến không kém bất kỳ vùng nào khác. Chính vì thế, người miền Tây không biết chạy xe chỉ còn là câu chuyện của các gia đình có thế hệ ông bà, cha mẹ lớn lên trong thời kỳ sống nước đóng vai trò chủ đạo.

Dẫu vậy, những hình ảnh, câu chuyện xoay quanh chủ đề này vẫn khiến nhiều người chú ý bởi sự chân chất và gần gũi. Phản ánh một nét văn hoá độc đáo của vùng đất phương Nam hiền hoà, gắn bó với thiên nhiên sông nước.