Băng giá phủ trắng Fansipan

Khoảng hơn 5 giờ sáng 23/11, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống khoảng -3°C. Hơi nước ngưng kết thành những mảng băng mỏng bám trên lan can, sàn gỗ và các khối đá quanh khu vực chóp tháp.

Lớp băng bám trên lan can, sàn gỗ và các khối đá quanh khu vực chóp tháp trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Lan Hương.

Đến đầu giờ sáng, nhiệt độ nhích lên khoảng -1°C nhưng thời tiết vẫn lạnh khô, trời trong xanh và biển mây phía dưới cuộn mềm như sóng.

Những ngày qua, lượng khách lên đỉnh núi khá đông. Nhiều người chọn leo cáp treo từ sớm để kịp ghi lại khoảnh khắc Fansipan phủ băng hiếm gặp.

Trời có nắng nhưng thời tiết vẫn lạnh. Ảnh: Lan Hương.

Đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, hôm nay là ngày cuối cùng cáp treo Sun World Fansipan vận hành trước khi tạm dừng bảo dưỡng định kỳ từ 24/11 đến 15/12.