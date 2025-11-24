Nơi bán cốc cà phê 750.000 đồng tại Hà Nội: Có gì đặc biệt mà giá gấp 20 lần bình thường?

Nếu để ý mạng xã hội gần đây, có thể bạn sẽ thấy dân tình ở Hà Nội nhắc đến một quán cà phê đặc biệt vừa xuất hiện trên phố Quang Trung. Không phải vì quán check-in đẹp, cũng không phải vì một món nước "gây sốt", mà là vì… giá. Nhiều người gọi vui đây là "quán cà phê nhà giàu", bởi nơi này bán loại cà phê đắt nhất lên tới 750.000 đồng một ly. Vậy quán này có gì đặc biệt để được chú ý đến như vậy? Hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn đến thử nhé!

Video: Nơi bán cốc cà phê 750.000 đồng tại Hà Nội

Quán cà phê này có tên là XLIII Coffee, trước đó đã mở các cơ sở tại TP.HCM và Đà Nẵng. Cơ sở đầu tiên tại Hà Nội nằm trên con phố Quang Trung, ngay khu vực trung tâm. Thương hiệu này vốn đã được dân sành cà phê biết đến từ lâu, tuy nhiên mới đây mới có mặt tại Hà Nội nên nhanh chóng thu hút dân tình tại Thủ đô.

Không gian tối giản, nhiều cây xanh là điểm cộng đầu tiên

Quán nằm ở tầng 2 của một căn nhà trên góc phố Quang Trung. Đi hết chiếc cầu thang nhỏ hẹp rồi mở cánh cửa nhỏ, không gian bên trong mở ra khá bất ngờ: rộng, thoáng và tràn ngập ánh sáng.

Tông màu chủ đạo là trắng - xanh, kết hợp từ sơn tường và số lượng cây xanh nhiều đến bất ngờ. Bàn ghế bên trong quán bày biện tương đối gọn gàng, khoảng cách thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi vừa bước vào.

Lối vào ở tầng 1

Không gian bên trong quán tại tầng 2

Một điểm thú vị là quán có những ô cửa kính lớn nhìn thẳng ra phố, ánh sáng tự nhiên ngập phòng nhưng không bị gắt bởi phía ngoài cũng có nhiều cây xanh. Không gian yên tĩnh, hầu như không có tiếng cười nói ồn ào. Theo quan sát, có đến hơn 50% khách là người nước ngoài, còn lại là các nhóm khách Việt tới trải nghiệm, đa phần ngồi đọc sách, làm việc hoặc tập trung thưởng thức cà phê.

Không gian của quán mang cảm giác vừa tối giản, vừa thư giãn - giống một studio thưởng thức cà phê hơn là một quán để trò chuyện rôm rả.

Không gian tối giản, tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu

Phần lớn là khách nước ngoài

Cà phê đặc sản, giá cao nhưng có lý do

Menu tại XLIII Coffee chỉ có cà phê, với 6 lựa chọn là 6 loại cà phê ở các phân khúc khác nhau. Giá các món cà phê ở đây dao động từ 125.000 đến 750.000 đồng/ly. Con số này khiến nhiều người bất ngờ, bởi chỉ với 125.000 đồng thôi, bạn đã có thể mua 3-4 ly cà phê vỉa hè, còn 750.000 đồng có thể mua được 15-20 ly cà phê theo mức giá trung bình của phần lớn quán hiện nay.

Khách có thể chọn 3 kiểu pha: cà phê đen, cà phê giấy lọc hoặc cà phê sữa. Ngoài cà phê pha sẵn để thưởng thức tại quán, ở đây còn bán các sản phẩm cà phê đóng gói cho khách muốn mua mang về tự pha tại nhà.

Menu của quán

Khách đến quán sẽ được nhân viên chỉ dẫn rất nhiệt tình, thậm chí có thể ngồi chia sẻ mọi thông tin về các loại cà phê nếu các vị khách muốn tìm hiểu - đây cũng là một điểm cộng trong dịch vụ của quán.

Theo chia sẻ của nhân viên tại quán, hạt cà phê ở đây hoàn toàn không đến từ Việt Nam, mà từ nhiều vùng trồng nổi tiếng trên thế giới. Toàn bộ đều là Arabica chất lượng cao, nhiều phân khúc với mức giá và số điểm đánh giá khác nhau, đa số khác nhau về hương và vị. Theo đó, với các món càng đắt tiền thì hương cà phê càng phong phú, người uống có thể cảm nhận được cả hương trà, hoa, trái cây... trong mỗi cốc cà phê. Được biết, sự ảnh hưởng này đến từ vùng trồng, giống cây trồng, thổ nhưỡng...

Vì sử dụng hạt Arabica nên cà phê ở đây thiên vị chua, ít đắng, không đậm - khác xa gu cà phê truyền thống của người Việt.

Nhân viên quán giải thích thêm rằng những loại cà phê có giá càng cao thì hương vị càng phức tạp, người uống có thể cảm nhận nhiều tầng vị: trà, trái cây, hoa, thảo mộc… Tuy nhiên, nhân viên quán cũng nhấn mạnh rằng, cà phê càng đắt sẽ càng phong phú về hương, tuy nhiên không khẳng định rằng món đắt hơn sẽ ngon hơn, bởi khẩu vị mỗi người khác nhau và cảm nhận cà phê cũng vậy.

Khách có thể mua cà phê đóng gói để tự pha tại nhà

Trải nghiệm hương vị: Khác lạ, khá thú vị và gây tò mò

Có Như Lời Đồn đã thử loại cà phê có giá 125.000 đồng/ly, pha với sữa tươi. Loại cà phê này thuộc giống El Suspiro Orange Bourbon - nổi tiếng vì hương trái cây và vị ngọt dịu như mật ong.

Ly cà phê giá 125.000 đồng tại XLIII Coffee

Ngụm đầu tiên, vị chua bật lên rất rõ, nhưng tan nhanh chứ không đọng lại. Hậu vị nghiêng nhiều về mùi thảo mộc và trái cây, khá dễ chịu. Càng uống, càng cảm nhận rõ được hậu vị, ngoài hương thơm dịu nhẹ còn có chút ngọt dịu rất tự nhiên. Tuy nhiên, điều gây chú ý là không cảm nhận rõ mùi vị cà phê, cảm giác giống đang uống một thức uống hương thảo mộc - trái cây hơn là cà phê sữa quen thuộc.

Tóm lại, Có Như Lời Đồn cảm thấy rằng đây là một trải nghiệm cà phê khá thú vị, nhưng với một người ưa chuộng vị cà phê đậm và thiên đắng của cà phê Việt thì có thể đây chỉ là một trải nghiệm mới mẻ, để thử sự mới mẻ mà thôi.

Một trải nghiệm cà phê khá thú vị và mới mẻ

Có Như Lời Đồn cũng thử thêm món bánh Tiramisu tại quán. Món được trình bày đẹp mắt nhưng vị hơi ngọt, theo cảm nhận riêng, Có Như Lời đồn cảm thấy không quá ấn tượng với món bánh này.

Bánh Tiramisu tại quán

Ly cà phê 125.000 - 750.000 liệu có đáng thử?

Với ly 125.000, Có Như Lời Đồn cảm thấy mức giá này khá hợp lý cho một trải nghiệm mới: không gian đẹp, cách phục vụ dễ chịu, hương vị cà phê lạ miệng, và còn có thể tìm hiểu thêm những kiến thức mới rất thú vị về cà phê.

Nhưng nếu không phải người thật sự thích cà phê Arabica specialty thì có lẽ đây chỉ là nơi "thử một lần cho biết". Gu cà phê của người Việt thường thích vị đậm và đắng, nên nhiều người sẽ thấy cà phê ở đây hơi "nhạt" hoặc "không giống cà phê".

Một trải nghiệm đáng để thử

*Về loại cà phê có giá 750.000/ly:

Loại cà phê có giá cao nhất tại XLIII Coffee là Sukkot Racemosa, thuộc giống Coffea Racemosa - một trong những giống cà phê hoang dã hiếm nhất thế giới. Cây này sinh trưởng ở vùng khí hậu khô hạn, được trồng ở độ cao chỉ 74m so với mực nước biển, nhưng lại mang hương vị độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với Arabica hay Robusta. Sự khan hiếm + cách trồng đặc biệt + điểm số đánh giá cao khiến loại cà phê này có giá đắt đỏ như vậy.

(Ảnh minh hoạ)

Tóm lại, gọi đây là "quán cà phê nhà giàu" cũng không hẳn là sai, vì giá cao thật. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ trải nghiệm - một nơi uống cà phê nghiêm túc, thử những loại hạt hiếm trên thế giới - thì nó lại là một lựa chọn thú vị cho ai muốn mở rộng khẩu vị.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!



