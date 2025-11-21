Review trend affogato rót cà phê đang hot nhất Hà Nội: "Hên" lắm mới được thử nhưng hương vị thế nào?

Nếu vài năm trước, chuyện đi ăn uống chỉ xoay quanh câu hỏi "ngon - dở", thì bây giờ mọi thứ đã thú vị hơn nhiều. Một món ăn muốn "lên trend" không chỉ cần hương vị ổn, mà còn phải có trải nghiệm đặc biệt, nhìn đẹp mắt để lên ảnh, và… đủ "drama nhẹ" như việc phải xếp hàng dài mới được thử. Hot trend affogato gần đây là một ví dụ tiêu biểu.

Câu chuyện bắt đầu từ một quán cà phê nhỏ trên phố Trần Quốc Toản. Không quá nổi bật từ bên ngoài nhưng chỉ trong vài tuần, nơi này bỗng trở thành điểm đến mà nhiều người Hà Nội liên tục "check-in". Có người đi tới 3 - 4 lần đều hết chỗ, kiên nhẫn đến lần thứ 5 mới may mắn được thưởng thức. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn thử affogato ở đây xem có gì đặc biệt mà hot đến vậy nhé!

Video: Review trend affogato rót cà phê đang hot nhất Hà Nội

Món không mới nhưng hot nhờ hình thức mới

Affogato vốn là món tráng miệng truyền thống của Italy, không lạ với những ai từng mê đồ ngọt và cà phê. Chỉ cần một viên kem lạnh và một shot espresso nóng, rót lên nhau là đã tạo thành một "cuộc chạm" đầy đối lập: lạnh - nóng, đắng - ngọt, mềm - lỏng. Khi espresso làm lớp kem tan nhẹ, tạo thành dòng sốt béo mịn, cảm giác ấy luôn khiến món ăn này trở nên hấp dẫn theo cách rất riêng.

Ở Việt Nam, affogato từng phổ biến mạnh vào khoảng 2014 - 2018 rồi dần chìm xuống. Nhưng lần này, nó trở lại đầy bất ngờ, nổi lên nhờ PaiOi Café (Hà Nội).

Quán Paioi trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) - nơi làm hot trend affogato "bùng" lên

Thay vì kiểu ly thủy tinh hoặc tách nhỏ thường thấy, PaiOi đặt kem vào những chiếc tách lớn, phần giữa lõm thành hình một chiếc chén nhỏ. Bên trên, kem được trang trí khá cầu kỳ: phủ socola vụn, đặt vài hạt cà phê trang trí, hoặc thêm lớp socola... Nhìn qua đã thấy "hợp trend sống ảo" hơn hẳn.

Khi ăn, khách sẽ rót phần espresso hoặc sốt socola vào chính khoảng lõm ấy. Dòng nóng chảy xuống, hoà vào lớp kem đang từ từ tan, tạo cảm giác vừa thích mắt vừa kích thích vị giác. Cách ăn - uống này cũng khiến món quen trở nên mới, giống như đang trải nghiệm phiên bản "nâng cấp" của affogato vậy.

Affogato với cách uống mới

Hương vị có gì đặc sắc?

Quán hiện có 3 vị: vani, matcha và earl grey. Có Như Lời đồn đã gọi vani và matcha để thử.

- Vị vani: Nhìn khá xinh với phần kem đầy đặn, màu trắng ngà, phần topping là những hạt cà phê đặt phía trên khiến tổng thể trông dễ chịu và "ngon mắt". Khi rót espresso, kem tan vừa phải, tạo thành lớp sốt mịn, thơm. Hương vị ổn, ngọt dịu, dễ ăn. Tuy vậy, nếu xét riêng về chất lượng kem, Có Như Lời đồn cảm thấy không quá nổi trội so với những nơi khác. Điểm cộng lớn nhất vẫn đến từ hình thức đẹp và trải nghiệm khi rót espresso vào giữa.

Affogato vị vani

- Matcha: Màu xanh nhạt thường thấy của các món vị matcha, topping trang trí là hạt vụn, khá hợp với tone xanh của matcha nên lên ảnh rất đẹp. Khi ăn, vị trà xanh khá rõ, hơi đắng nhẹ nhưng vẫn ổn. Dù vậy, Có Như Lời Đồn cảm thấy vị matcha khi hoà với espresso chưa thật sự ăn nhập như vani. Giống như vị vani, kem matcha cũng ổn, không quá khác biệt về chất lượng, nhưng tổng thể lại dễ gây thiện cảm nhờ visual bắt mắt.

Affogato vị matcha

Tóm lại, điểm sáng của món affogato này nằm ở cách trình bày mới mẻ và trải nghiệm ăn vui, chứ phần hương vị không quá xuất sắc đến mức "phải thử bằng được". Món ngon, dễ chịu, và phù hợp để đi cùng bạn bè, chụp ảnh, thử kiểu ăn mới lạ - thế là đủ để nó trở thành trend.

75k/phần, "hên" lắm mới được thử?

Vì quán nhỏ, khách lại đông nên không hiếm người tới nơi rồi đành quay về. Gần đây, quán còn thông báo chỉ giới hạn khoảng 100 phần mỗi ngày để đảm bảo chất lượng và thời gian chuẩn bị. Điều này càng khiến dân tình đùa rằng ai "hên" lắm mới thử được.

Quán thường xuyên phải treo biển tạm ngừng order 1 tiếng, nhiều nhóm khách tới rồi lại phải ngậm ngùi ra về

Với mức giá 75k/phần, theo Có Như Lời Đồn là hợp lý. So với mặt bằng chung của các quán bán món này ở Hà Nội, mức giá này không quá cao. Khi kết hợp với hình thức lạ mắt và cảm giác được "thử trend mới", tổng thể trải nghiệm khá phù hợp với mức giá. Tuy nhiên, nếu phải chờ lâu hoặc đi nhiều lần mà vẫn không có chỗ, có lẽ đó sẽ là điều khiến nhiều người cân nhắc.

Dù hiện nay Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện vài nơi bán affogato phong cách tương tự, PaiOi vẫn là cái tên hot nhất, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Còn hương vị có xứng với sự "săn lùng" này không, Có Như Lời Đồn cảm thấy xứng để thử một lần, còn có quay lại hay không thì tuỳ mỗi người cảm nhận.

Mức giá phù hợp để trải nghiệm, nhưng thời gian chờ là điều đáng cân nhắc

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!