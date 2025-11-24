Trải nghiệm du thuyền hạng sang quanh 108 đảo của hồ Núi Cốc

Sự kiện trải nghiệm siêu quần thể Câu lạc bộ Du thuyền Flamingo Yachting Club diễn ra tại hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Những chiếc du thuyền sang trọng đưa du khách du ngoạn, ngắm nhìn 108 hòn đảo biệt lập, nguyên sơ trên hồ Núi Cốc.

Không gian xanh mướt mát của cây cối hòa quyện với ánh xanh ngọc hắt lên mặt nước tạo nên không gian đậm chất sinh thái của vùng hồ Núi Cốc. Vì thế mà hồ Núi Cốc được ví như "trái tim của du lịch sinh thái" ở xứ chè, sở hữu tiềm năng để thúc đẩy khu du lịch đẳng cấp quốc tế.

Hồ Núi Cốc trở thành điểm hẹn cho cộng đồng người chơi yacht toàn quốc.

Trước đó, ngày 21/11, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thành lập đoàn kiểm tra khảo sát tiến độ các dự án chiến lược tại xã Đại Phúc trong đó có Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hồ Núi Cốc (Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc) và sân golf Tân Thái - thuộc cực tăng trưởng phía Tây Nam của thành phố Thái Nguyên (cũ).

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hồ Núi Cốc được quy hoạch như "trái tim" Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, là nơi lưu trú cao cấp, kết hợp du lịch sinh thái, trị liệu phục hồi chức năng, trải nghiệm sự kiện văn hóa nghệ thuật và hoạt động thể thao nước thể thao ngoài trời.

Soul of Forest được đưa lên hồ Núi Cốc tạo nên không gian âm nhạc thơ mộng giữa thiên nhiên tuyệt đẹp.

Siêu quần thể Câu lạc bộ Du thuyền Flamingo Yachting Club là một trong những tiện ích đặc quyền được Flamingo Holdings phát triển tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc. Ông Nguyễn Công Hoan - Phó TGĐ Flamingo Holding, TGĐ Flamingo Redtours - cho biết, Flamingo Yachting Club được kỳ vọng là điểm hẹn của cộng đồng người chơi yacht toàn quốc và giới doanh nhân tinh tế - nơi mỗi hải trình rẽ sóng là một khoảnh khắc kết nối, chiêm nghiệm và tận hưởng trên mặt nước.

Không chỉ dừng lại ở một CLB du thuyền, Flamingo Yachting Club còn là hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng với 3 hòn đảo chủ đề The Sun, The Eclipse và The Moon cùng hàng chục tiện ích được tuyển chọn kỹ lưỡng, từ khám phá thiên nhiên, trị liệu tái tạo đến nghệ thuật trình diễn.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế hồ Núi Cốc được quy hoạch thuộc vùng lõi của Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc.

Được hình thành dựa trên đặc điểm địa lý và thiên nhiên ở hồ Núi Cốc, các không gian trung tâm của CLB du thuyền bao gồm các không gian như Tea Gallery tôn vinh văn hóa trà bản địa, “khu rừng” nghệ thuật đương đại và vườn bách hoa và khu thủy trị liệu đẳng cấp quốc tế với dòng suối khoáng ấm áp, liệu pháp detox tinh thần và đánh thức mọi giác quan.

Hồ Núi Cốc được định hướng trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, do đó Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Núi Cốc được phát triển với kỳ vọng trở thành hạt nhân du lịch cao cấp của khu vực, là quần thể nghỉ dưỡng đa trải nghiệm đầu tiên tại Thái Nguyên tích hợp kiến trúc sang trọng, du thuyền cao cấp, wellness và nghệ thuật đương đại.