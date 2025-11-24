Đà Nẵng trở thành siêu điểm đến của châu Á với chương trình xúc tiến quy mô lớn sau sáp nhập

Đà Nẵng từ lâu đã là một trong những thành phố du lịch “quốc dân” của Việt Nam, thu hút lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hạ tầng hiện đại, con người thân thiện cùng những hoạt động giải trí sôi động quanh năm, thành phố này luôn đứng đầu danh sách điểm đến không thể bỏ qua của mọi tín đồ xê dịch. Từ biển, núi, chùa đến khu vui chơi, tất cả hội tụ chỉ trong một hành trình.

Đà Nẵng sau sáp nhập càng có nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi cho team mê xê dịch

Nằm trên dải biển miền Trung tuyệt đẹp, Đà Nẵng đang trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất châu Á, giao hòa giữa nét duyên biển, nhịp sống đô thị và giá trị văn hóa bản địa. Thành phố mới đây đã sáp nhập với Hội An, đô thị cổ được UNESCO công nhận, từ đó hình thành một quần thể du lịch đa sắc thái giàu chiều sâu. Sau sáp nhập, diện tích Đà Nẵng tăng gấp 10 lần, sở hữu hơn 200 km đường bờ biển trải dài tuyệt đẹp.

Đà Nẵng đang trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất châu Á

Không chỉ đẹp, Đà Nẵng còn là nơi hiếm hoi hội tụ đầy đủ yếu tố mà một điểm đến trọn vẹn cần có: cảnh quan phong phú, ẩm thực đặc sắc, nhịp sống năng động và hệ sinh thái du lịch thuận tiện. Ẩm thực nơi đây nổi tiếng với các món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún mắm, bánh xèo, hải sản tươi sống… Các hàng quán san sát nhau từ đường lớn đến hẻm nhỏ, tạo nên thiên đường ăn uống sống động cho mọi du khách.

Khoảng cách giữa các điểm du lịch tại Đà Nẵng rất gần, chỉ cần ở khu vực trung tâm là bạn có thể dễ dàng di chuyển đến mọi nơi: phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng, cầu Rồng hay những bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh như Mỹ Khê, Non Nước.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận

Hệ thống lưu trú của thành phố cũng đa dạng từ homestay đến resort cao cấp. Dù bạn đi nghỉ dưỡng sang trọng hay du lịch tiết kiệm, Đà Nẵng luôn có lựa chọn phù hợp với nhu cầu riêng của từng du khách.

Chương trình chuyên sâu định hướng tương lai dài hạn cho Đà Nẵng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (DDCST) đã phối hợp cùng đơn vị Truyền thông chuyên nghiệp chuyên về du lịch, khách sạn và bất động sản tại châu Á Delivering Asia (DA), tổ chức thành công sự kiện “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới”, nhằm xây dựng tầm nhìn dài hạn và nâng cao vị thế điểm đến.

Sự kiện “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới”

Trong chương trình, các đại biểu đã được lắng nghe bài thuyết trình chuyên sâu từ Ông David Johnson (DA) với nội dung “Phân tích Chuyên sâu các phương pháp triển khai tiếp thị chiến lược cho các điểm du lịch”, đặt nền móng cho việc áp dụng mô hình marketing quốc tế vào chiến lược của Đà Nẵng.

Tiếp nối là tham luận của bà Nguyễn Hoàng Mai, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao & Du lịch Việt Nam với đề xuất khẩu hiệu “One City, Two Worlds”, phản ánh sự kết hợp giữa nét năng động của Đà Nẵng và vẻ tinh tế của Hội An trong một hệ du lịch thống nhất.

Tại đây, chuyên gia thống nhất rằng Đà Nẵng cần một tagline mạnh mẽ

Phiên thảo luận sau đó xoay quanh hoạt động tiếp thị, xúc tiến hiện tại và định hướng tương lai, với sự góp mặt của các lãnh đạo trong ngành. Tại đây, chuyên gia thống nhất rằng Đà Nẵng cần một tagline mạnh mẽ, đồng thời tập trung phát huy các USP: Thành phố Sự kiện & Giải trí, Văn hóa & Di sản, Thiên nhiên & Bảo tồn và Ẩm thực Tinh hoa.

Diễn đàn khép lại với phiên làm việc “How to Tell Đà Nẵng’s Story to the World”, nơi các chuyên gia truyền thông quốc tế đề xuất cách tối ưu hóa câu chuyện điểm đến trên thị trường toàn cầu, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu châu Á trong thập kỷ tới.