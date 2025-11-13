Biển Đà Nẵng, phố cổ Hội An xuất hiện trong phim Hàn Quốc gây sốt

As You Stood By kể câu chuyện của hai người phụ nữ: Jo Eun Su và Jo Hui Su. Cả hai đều sống trong một thực tại bị bạo hành, dồn nén và cuối cùng đã lên kế hoạch giết người chồng vũ phu để thoát khỏi địa ngục hôn nhân. Ở tập cuối, hai nhân vật nữ đã đến Đà Nẵng, xem đây như một nơi để chữa lành và bắt đầu trang mới trong cuộc đời. Bộ phim ra mắt ngày 7/11, dài 8 tập, phim đang gây sốt tại nhiều nước.

Hình ảnh Đà Nẵng trong phim As You Stood By.

Trong phim, khung cảnh Đà Nẵng tươi đẹp hiện ra với bãi biển xanh trong, các tuyến phố trung tâm nhộn nhịp, chợ Cồn tấp nập với những người dân hiền hòa, thân thiện. Xen vào đó là câu chuyện nhỏ của tiểu thương bằng chất giọng Đà Nẵng dễ thương.

Ban đêm, đoàn làm phim cho khán giả chìm đắm trong phố cổ Hội An, sông Hoài lung linh ánh đèn, ánh nến - vốn là điểm đến khó có thể bỏ qua của du khách Hàn Quốc khi đến Đà Nẵng.

Gần cuối phim, nhân vật nữ ở trong một khách sạn nhỏ yên bình. Đoạn kết khép lại với hình ảnh nữ chính lướt sóng trên biển Đà Nẵng. Cảnh biển được đầu tư với nhiều góc quay, đặc biệt góc quay từ flycam khiến biển Đà Nẵng hiện lên xanh mát, bao la, hiền hòa.

Ngã tư Hùng Vương - Ông Ích Khiêm ngay giữa trung tâm thành phố xuất hiện trên phim.

Tiểu thương chợ Cồn cũng được "lên sóng" trong phim Hàn Quốc.

“Hình ảnh Đà Nẵng xuất hiện trên phim giúp tăng nhận diện điểm đến, tạo ấn tượng về thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Ngoài ra, cảnh quay đẹp mắt, bối cảnh hoành tráng và không gian đô thị đặc trưng giúp tác động trực tiếp, mang đến cảm xúc mạnh mẽ cho người xem, từ đó kích thích nhu cầu tham quan, trải nghiệm thực tế”, đại diện Trung tâm xúc tiến du lịch nhìn nhận.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , đại diện Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong thời gian qua, Đà Nẵng đã trở thành bối cảnh cho nhiều chương trình truyền hình thực tế và bộ phim Hàn Quốc như: “Carefree Travellers” với nhóm nhạc nổi tiếng TWICE; phim “Taxi Driver 2” lấy bối cảnh cầu Rồng - biểu tượng của Đà Nẵng xuất hiện một cách vô cùng hoành tráng và đẹp mắt.

Mới đây là phim “As You Stood By” và show truyền hình thực tế “Are You Sure” với hai thành viên nhóm BTS, dự kiến phát sóng vào đầu tháng 12 năm nay.

Cảnh quay ở phố cổ Hội An trong phim.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc là một trong những nguồn khách top đầu của Đà Nẵng. 10 tháng năm nay, lượng khách Hàn Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng với gần 30%. Đây cũng là thị trường quốc tế có mạng lưới hàng không dày đặc nhất đến thành phố.