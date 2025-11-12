Đà Nẵng muốn là gì trên bản đồ thế giới?

Tại Hội thảo về các chương trình xúc tiến du lịch, kế hoạch các đường bay mới và kế hoạch năm 2026, ngày 11/11, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng nêu các vấn đề được quan tâm hiện nay.

“Để xác định được giá trị cốt lõi cộng với xu hướng hiện nay của khách thì rất khó để đưa ra định vị cho thành phố sắp tới. Đà Nẵng muốn mình là gì trên bản đồ thế giới? Đây là câu hỏi mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết sức là trăn trở”, bà Thắm nói.

Cầu rồng phun lửa vào cuối tuần thu hút hàng ngàn du khách đến xem. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo bà Thắm, thành phố phải có định vị dài hạn để thực hiện, chứ không làm theo kiểu mỗi năm một chiến dịch truyền thông. Trên thực tế, lâu nay du khách tìm kiếm về Đà Nẵng rất nhiều nhưng không biết họ tìm kiếm cái gì ở đây cả.

“Vì sao cả thế giới chỉ có mỗi Việt Nam, mỗi Đà Nẵng có cầu Rồng ? Cầu Rồng có ý nghĩa gì không? Vì sao người ta phải đến, và trên thực tế nhiều khách cũng chỉ đến để ngắm cầu Rồng. Vì sao mắt rồng trên cầu Rồng hình trái tim, vì sao rồng không có râu? Đó là những câu chuyện rất thú vị của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Việc định vị là như vậy, định vị để người ta phải tới”, bà Thắm chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng nói thêm, một khi đã định vị được, thành phố sẽ có những sản phẩm, chiến dịch truyền thông, xúc tiến cụ thể, phù hợp để thu hút du khách. Chẳng hạn như định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự an yên, chữa lành như trở về nhà thì sẽ tập trung vào những câu chuyện liên quan, tất cả các sản phẩm cũng theo định hướng đó để mọi du khách đến đây sẽ có cảm giác như trở về ngôi nhà của họ.

Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2026 đón 19,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế hơn 8,9 triệu lượt. Các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á tăng 5-10% so với cùng kỳ. Riêng thị trường CIS tăng 30-40% vì đây là thị trường rất tiềm năng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Thành phố sẽ xúc tiến quảng bá các sản phẩm mới có sự chuyên sâu cho các thị trường, theo đúng phân khúc và xu hướng khách, hướng đến nâng cao trải nghiệm gia tăng nguồn khách chất lượng cao sau khi không gian du lịch và sản phẩm du lịch được mở rộng.

Đặc biệt, thành phố phấn đấu thu hút và đưa 1-2 đường bay quốc tế đến sân bay Chu Lai, duy trì và gia tăng các đường bay và hãng bay quốc tế đến Đà Nẵng. Kết nối lượng khách quốc tế trên các chặng bay nội địa để thúc đẩy lượng khách.