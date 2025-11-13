Seri "cơm nhà 2 món" của mom ở Bến Tre khuấy đảo MXH, nấu trong 30 phút mà món nào cũng ngon như ở tiệm

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều gia đình chọn ăn ngoài để tiết kiệm thời gian, chị Diễm Hiền (quê ở Bến Tre ) vẫn duy trì thói quen nấu cơm nhà mỗi ngày cho hai con, hiện đang học lớp 11. Với chị, bữa cơm nhà không chỉ là thói quen, mà còn là cách giữ sợi dây gắn kết gia đình.

Chị Hiền chia sẻ, chị thường lên thực đơn sẵn cho 3–5 ngày , mua đủ nguyên liệu trong một lần để tiết kiệm thời gian. Tất cả được sơ chế sạch, chia phần và bảo quản trong tủ lạnh . Mỗi bữa nấu của chị mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng , tùy món. Cách làm này giúp chị không bị áp lực mỗi ngày phải nghĩ xem "hôm nay ăn gì", mà vẫn đảm bảo bữa cơm đủ dinh dưỡng và luôn tươi mới.

Chị Hiền và 2 con gái

"Gia đình em ở quê nên đồ ăn khá rẻ và phong phú, nhất là các loại cá tươi", chị Hiền cho biết. Chính vì vậy, thực đơn của ba mẹ con rất đa dạng, luân phiên giữa các món kho, canh, xào, chiên , thỉnh thoảng đổi vị bằng lẩu hoặc cháo .

Trong seri "Cơm nhà 2 món" mà chị Hiền thường chia sẻ, mỗi bữa ăn đều xoay quanh nguyên tắc: 1 món mặn, 1 món canh và thêm trái cây tráng miệng . Dù chỉ hai món đơn giản, nhưng chị luôn chú trọng trình bày đẹp mắt, bữa cơm nhìn gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu và hấp dẫn không kém ngoài hàng.

Chút cá kho, tô canh rau, thêm chén cơm trắng… vậy là ấm cả một buổi tối.

Chỉ hai món thôi nhưng đầy ắp yêu thương của mẹ.

Đơn giản, nhanh gọn mà vẫn ngon miệng, đủ chất cho cả nhà.

Điều khiến chị vui nhất là hai con rất thích cơm mẹ nấu . Mỗi ngày, các con đều háo hức chờ xem hôm nay mẹ sẽ làm món gì. Từ món cá kho, canh chua, cho đến trứng chiên hay thịt rim, hầu như bữa nào cũng hết sạch cơm.

Theo chị Hiền, bí quyết giữ được thói quen nấu ăn đều đặn là chuẩn bị trước và nấu bằng niềm vui . "Chỉ cần sắp xếp hợp lý, mình vẫn có thể nấu ăn ngon, nhanh, mà không thấy mệt. Quan trọng là giữ tinh thần thoải mái, coi việc nấu ăn như niềm vui nhỏ trong ngày", chị nói.

Chỉ cần bữa cơm nhà gọn gàng, ấm cúng – là thấy một ngày trọn vẹn.

Hai em bé mê mẩn mâm cơm mẹ nấu

Nhìn mâm cơm của chị Hiền nấu gọn gàng, đủ chất, đậm hương vị miền quê, có thể cảm nhận rõ tình yêu thương và sự tận tâm của người mẹ. Dù chỉ là những món ăn quen thuộc, nhưng chính sự đều đặn, chăm chút mỗi ngày đã khiến "cơm nhà 2 món" của ba mẹ con chị trở thành thói quen đáng quý, giữ ấm không gian gia đình giữa nhịp sống ngày càng vội vã.