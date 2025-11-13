Hãng mì gói 50 năm tuổi làm nên "Tỷ phú của các tỷ phú" đất Sài Gòn giờ ra sao?

Chân dung “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa

Ông Trần Thành sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó tại Trung Quốc, theo gia đình sang Việt Nam mưu sinh trong thời kỳ loạn lạc trước Thế chiến thứ II. Những năm đầu đời tại Sài Gòn – Chợ Lớn, ông chỉ mong tìm được công việc đủ ăn qua ngày. Cơ hội đến khi ông được nhận vào làm tại một cơ sở sản xuất dầu thực vật của một chủ doanh nghiệp người Hoa họ Trịnh. Công việc khởi đầu chỉ là cọ rửa thùng dầu, thuộc nhóm lao động phổ thông lương thấp.

Ông Trần Thành.

Nhờ sự siêng năng và tinh thần làm việc không nề hà, Trần Thành nhanh chóng tạo được uy tín với chủ và đồng nghiệp, được giao thêm nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc thu mua nguyên liệu ở miền Tây. Ông giữ nguyên tắc mua bán dựa trên chữ tín: không ép giá nông dân, không kê giá để hưởng chênh lệch, hứa gì làm nấy. Cách làm này giúp ông tạo được mạng lưới cung cấp bền vững và được chủ thưởng hậu hĩnh.

Sau khi lập gia đình và tích lũy được vốn liếng, ông chủ họ Trịnh cho phép Trần Thành tách ra gây dựng cơ nghiệp riêng. Từ đó, ông chuyển sang cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy ép dầu, rồi trở thành nhà cung ứng lớn tại miền Nam.

Nhận thấy nhu cầu lớn đối với bột ngọt và sự phụ thuộc vào hàng Nhật Bản, Đài Loan, Trần Thành quyết định đầu tư một nhà máy bột ngọt nội địa. Trước đó, năm 1960, ông thành lập Nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố với thiết bị nhập từ Nhật, được xem là hiện đại nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Sản phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ giá rẻ và chất lượng đáp ứng nhu cầu. Các chiến dịch khuyến mãi đánh trúng tâm lý người tiêu dùng Sài Gòn giúp Vị Hương Tố trở thành thương hiệu quen thuộc, với câu nói nổi tiếng: “Không có Vị Hương Tố mới phải mua hàng Nhật”.

Tờ quảng cáo bột ngọt Vị Hương Tố của tỷ phú Trần Thành.

Năm 1963, ông thành lập Công ty Thiên Hương tại đường Hải Thượng Lãn Ông – Chợ Lớn. Thành công từ bột ngọt tạo bàn đạp để ông mở rộng sang mì gói, nước tương, tàu vị yểu và nhiều ngành khác như khách sạn, ngũ cốc, giáo dục, y tế.

Suốt thập niên 1960, ông được xem là một trong những doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng nhất của cộng đồng Hoa kiều, thậm chí trở thành Bang trưởng Triều Châu. Giới thương nhân khi đó gọi ông là “tỷ phú của các tỷ phú”.

Tuy nhiên, cuối đời, ông dần đánh mất phong độ khi sa vào ăn chơi, tiệc tùng. Việc quản lý lỏng lẻo khiến khối tài sản lớn dần suy tàn. Dù từng cố vực dậy, sự nghiệp đồ sộ của Trần Thành cuối cùng tan rã. Tên tuổi ông ngày nay chủ yếu tồn tại qua ký ức và những dấu ấn của thương hiệu Vị Hương Tố một thời.

Bao bì sản phẩm Vị Hương Tố.

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương (Thiên Hương Food) ngày nay﻿

Năm 1972, Thiên Hương trở thành một trong những công ty thực phẩm lớn nhất tại Việt Nam, và là công ty đầu tiên sản xuất mì ăn liền, với nhãn hiệu Mì Vị Hương.

Năm 2000, Công ty Thực phẩm Thiên Hương chính thức được cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương (Thiên Hương Food Joint Stock Company – TFC).

Thời gian đầu, công ty chỉ có duy nhất một nhãn hiệu bột ngọt Vị Hương Tố, sau đó là mì Vị Hương, nước tương và bột canh Thiên Hương (năm 1979), Cháo Gà, Cháo Tôm, Cháo Thập Cẩm, Tương Ớt, Đậu phộng chiên cốt dừa… (1994).

Hiện nay, sản phẩm của công ty đa dạng từ sản phẩm mì ăn liền và các sản phẩm gia vị như Vị Hương, Life Cup, Yes Mom, Potato, Như Ý, Hương Bếp, Sao Việt, Bí Đỏ Alpha, Thiên Hương…).

Công ty có 2 cơ sở phía Bắc tại Hưng Yên và phía Nam tại TP HCM.

Sản phẩm của Thiên Hương đã xuất khẩu sang hơn 10 nước như Mỹ, Tiệp Khắc, Đức, Slovakia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia… ﻿

Tháng 3/2024, Thực phẩm Thiên Hương tăng vốn điều lệ lên 108 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1958). ﻿