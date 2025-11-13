Mỹ Tâm khoe "tài sản khủng", có tiền chưa chắc mua được

Đã không ít lần, cư dân mạng phải trầm trồ trước cơ ngơi của Mỹ Tâm vì độ hoành tráng và gần gũi. Nhưng trong đó, thứ khiến mọi người chú ý và "mê" hơn cả lại chính là... vườn trái cây trĩu quả của cô.

Mỹ Tâm từng rất nhiều lần "flex" khu vườn của mình - nơi có những cây ăn quả sai đến mức khó tin. Như mới đây, cô lại tiếp tục khiến dân tình thích thú khi khoe thành phẩm mùa nhãn: những chùm nhãn mọng nước, hạt nhỏ xíu, nhìn thôi đã thấy "ngọt lịm".

Trong video, Mỹ Tâm đã mukbang nhãn ngay tại vườn. Cô vừa hái, vừa ăn, vừa cười tươi rạng rỡ. Sợ dân mạng không tin độ "xịn", cô còn chìa ra hạt nhãn siêu nhỏ, khiến ai xem cũng phải bật cười vì độ đáng yêu và chân thật.

Không ngoa khi nói rằng, khu vườn của Mỹ Tâm quả thật là một "tài sản khủng" mà có tiền cũng chưa chắc mua được, bởi giá trị không nằm ở vật chất, mà ở công chăm sóc và niềm vui mà cô nhận lại.

Trước đó, "họa mi tóc nâu" từng khiến fan rần rần khi khoe cây táo sai đến 2000 trái trong khu vườn của mình. Dưới đoạn clip, cư dân mạng liên tục để lại bình luận trầm trồ, xin "địa chỉ để ghé thăm". Mỹ Tâm thì vô cùng hào hứng, vừa quay vừa giới thiệu từng góc cây táo, cho thấy số lượng trái nhiều đến mức... "xỉu ngang". Có chùm táo mọc dày đặc như chùm nho, khiến chính chủ nhân cũng không khỏi trầm trồ.

Không chỉ khoe, Mỹ Tâm còn review trực tiếp hương vị của táo vườn nhà. Biểu cảm hạnh phúc, mắt nhắm nghiền tận hưởng hương vị ngọt giòn ấy chính là "bằng chứng sống" cho độ ngon. Nữ ca sĩ còn đùa rằng nếu ship được thì cũng sẽ ship cho mọi người ăn thử.

Không dừng lại ở đó, cây xoài 600 trái của Mỹ Tâm cũng từng "gây bão" mạng xã hội. Dù con số 600 chưa được kiểm chứng, nhưng nhìn những chùm xoài nặng trĩu, sà xuống tận tầm người, ai cũng phải thừa nhận: "Đúng là siêu trái thật!".

Một khu vườn toàn cây trái "siêu năng suất", thêm vào đó là hình ảnh Mỹ Tâm ngồi thư giãn, uống trà chiều giữa thiên nhiên xanh mát - tất cả tạo nên một bức tranh bình yên và tràn đầy năng lượng tích cực.

Không cần phô trương bằng kim cương hay hàng hiệu, "tài sản khủng" của Mỹ Tâm lại chính là niềm vui giản dị ấy: một khu vườn đầy trái ngọt, được vun trồng bằng chính bàn tay và tình yêu của cô dành cho cuộc sống.