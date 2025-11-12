Tận thấy hai 'siêu dự án' trên đất vàng trung tâm TPHCM có cơ hội hồi sinh

Dự án được thiết kế là khu phức hợp gồm cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê. Dự án dừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng dang dở suốt hơn một thập kỷ, trở thành “khối bê tông khổng lồ” theo năm tháng giữa trung tâm thành phố.