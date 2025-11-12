Tận thấy hai 'siêu dự án' trên đất vàng trung tâm TPHCM có cơ hội hồi sinh

Công trình tại số 34 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, Quận 1 cũ), có tên ban đầu là Saigon M&C Tower (nay là IFC One Saigon), được cấp phép xây dựng từ năm 2008, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư.
Dự án được thiết kế là khu phức hợp gồm cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê. Dự án dừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng dang dở suốt hơn một thập kỷ, trở thành “khối bê tông khổng lồ” theo năm tháng giữa trung tâm thành phố.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, UBND thành phố đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon.
Thành phố đã chuyển đơn của bà Lan đến Sở Xây dựng, yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn thẩm định dự án, lập phương án xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.
Tòa nhà được thiết kế lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vảy rồng.
Cách dự án IFC One Saigon khoảng 1 km, Dự án One Central HCM (đối diện chợ Bến Thành) có quy mô, gồm: Khu văn phòng, thương mại - dịch vụ, căn hộ, khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn.
Với dự án khu phức hợp One Central HCM, Sở Xây dựng TPHCM cho biết cũng đang được thành phố gỡ vướng pháp lý từng phần.
UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng quy định pháp luật.
Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, việc rà soát và tháo gỡ các vướng mắc của những dự án “treo” lâu năm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý phát triển đô thị.