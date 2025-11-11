Đà Nẵng định vị thị trường du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng.

Sau khi hợp nhất với du lịch Quảng Nam, cơ cấu thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng có sự chuyển dịch đáng kể, đòi hỏi thành phố phải định vị lại các thị trường chủ lực để xây dựng chiến lược thu hút phù hợp và phát triển bền vững.

Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Trong đó, Đông Bắc Á tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 60% tổng lượng khách. Các thị trường Đông Nam Á, Âu - Úc - Mỹ, Nam Á và Trung Đông đang nổi lên, tạo nên cơ cấu đa dạng hơn về phân khúc và tiềm năng chi tiêu.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế lưu trú.

Sự mở rộng cơ cấu này giúp du lịch Đà Nẵng giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng sang các nhóm khách trung và cao cấp. Cùng với việc khai thác các đường bay trực tiếp mới và nâng cấp hạ tầng du lịch, thành phố có cơ hội nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Du khách thích thú với những sản phẩm thủ công của Việt Nam.

Chiến lược định vị hiện nay hướng đến bốn nhóm thị trường gắn liền với sản phẩm đặc trưng. Khách Đông Bắc Á tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, khám phá di sản và chơi golf. Đông Nam Á ưa thích du lịch biển, ẩm thực, trải nghiệm ngắn ngày. Âu - Úc - Mỹ thiên về lưu trú dài ngày, tìm hiểu văn hóa, lịch sử. Nam Á - Trung Đông quan tâm đến dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí và MICE cao cấp.

Việc định vị rõ các thị trường này giúp Đà Nẵng tối ưu hóa hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách, qua đó nâng cao chất lượng du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu bình quân. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố hình ảnh Đà Nẵng như điểm đến quốc tế năng động, thân thiện và đẳng cấp của Việt Nam.