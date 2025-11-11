Hà Việt Dũng công khai "hối lộ" đoàn làm phim VTV ngay giữa bữa ăn

Giữa muôn vàn video của các diễn viên giờ vàng VTV mà dân tình hay chia sẻ, hình ảnh một nam diễn viên đứng giữa chuồng gà phát biểu, tếu táo nhưng nghiêm túc khiến ai nấy đều nghĩ ngay đến Hà Việt Dũng. Sự xuất hiện của anh không chỉ gắn liền với những vai diễn ấn tượng mà còn tạo nên những khoảnh khắc đời thường vừa gần gũi vừa hài hước. Và mới đây, nam diễn viên này lại một lần nữa khiến dân tình bàn tán rôm rả với màn "hối lộ" vô cùng đáng yêu ngay giữa bữa ăn của đoàn làm phim.

(Nguồn: TikTok nhân vật)

Hà Việt Dũng, cái tên quen thuộc với khán giả giờ vàng VTV, không chỉ được yêu mến vì khả năng diễn xuất mà còn nhờ tính cách hài hước, chân thật. Những video đời thường của anh luôn mang đến tiếng cười và cảm giác gần gũi. Đặc biệt, thời gian gần đây, người hâm mộ thường thấy anh xuất hiện trong các clip bán… ruốc cá, thịt trâu gác bếp, vừa tếu táo vừa chân tình. Qua đó, dân mạng không chỉ cười vui mà còn được biết thêm về một mặt khác của nam diễn viên: tinh thần khởi nghiệp và gắn bó với đặc sản địa phương.

Các sản phẩm của nhà Hà Việt Dũng

Theo chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, "doanh nghiệp gầy và mỏng" của Hà Việt Dũng đã được hơn 1 năm, chuyên cung cấp những sản phẩm mang đậm tinh thần địa phương như thịt trâu gác bếp, ruốc cá trắm sông Đà… Anh sinh ra ở Mai Châu (trước thuộc Hòa Bình, hiện nay thuộc Phú Thọ), nơi nổi tiếng với những đặc sản núi rừng. Nhờ vậy, các sản phẩm của anh đều mang hương vị đậm chất quê nhà, vừa ngon vừa thơm, vừa chất chứa tấm lòng của chủ nhân.

Trong một video vừa đăng tải, Hà Việt Dũng mang những sản phẩm này đến đoàn làm phim Cách Em 1 Milimet để… "hối lộ" mọi người. Anh vừa đọc thơ vừa mời mọi người thưởng thức, tạo nên một bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Sự hóm hỉnh của Hà Việt Dũng khiến cả ekip vừa bất ngờ vừa thích thú, ai nấy đều phải bật cười.

(Nguồn: TikTok nhân vật)

Hình ảnh này không chỉ cho thấy tấm lòng thơm thảo của nam diễn viên mà còn thể hiện sự khéo léo trong việc giới thiệu sản phẩm: vừa mang món ngon quê nhà đến mọi người, vừa quảng bá tinh tế cho thương hiệu của mình.

Một diễn viên trong đoàn tiết lộ, anh đã ủng hộ tới 12 lọ ruốc cá của Hà Việt Dũng, chứng tỏ sức hấp dẫn của món ăn và độ thu hút của người bán.

(Nguồn: TikTok nhân vật)

Có thể nói, Hà Việt Dũng một lần nữa chứng minh rằng sự gần gũi, hài hước và chân thành đôi khi còn tạo ấn tượng mạnh hơn cả những màn PR rầm rộ. Với những ai theo dõi hành trình của anh, việc thấy nam diễn viên "hối lộ" bằng ruốc cá và thịt trâu gác bếp trong một bữa ăn tại đoàn phim là minh chứng rõ ràng nhất cho cá tính vừa đáng yêu vừa tinh tế của anh.