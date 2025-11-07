G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert?

Tối 6/11, G-Dragon đã chính thức có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank bằng chuyên cơ riêng được trang trí với những họa tiết đặc trưng của G-Dragon. Đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chào đón anh, đánh dấu lần trở lại Việt Nam sau chuyến ghé thăm hồi tháng 6 vừa qua.

G-Dragon đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho 2 đêm diễn

Theo ghi nhận, ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, nam nghệ sĩ đã di chuyển thẳng từ sân bay Nội Bài về khách sạn lưu trú. Đây cũng chính là khách sạn cao cấp ở Hà Nội - InterContinental Hanoi Landmark72, khách sạn 5 sao và là nơi cao nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại.

Người hâm mộ bắt gặp chiếc xe của G-Dragon rẽ vào khách sạn

InterContinental Hanoi Landmark72 là nơi G-Dragon và ekip lựa chọn

InterContinental Hanoi Landmark72 là một trong những khách sạn 5 sao cao cấp Hà Nội, tọa lạc trong tòa nhà Keangnam Landmark, đây cũng là nơi từng đón tiếp nữ ca sĩ CL và DPR Ian. Tuy nhiên, InterContinental Hanoi Landmark72 tọa lạc ngay trên đường Phạm Hùng lại là nơi cách khá xa địa điểm tổ chức concert là Vinhomes Ocean Park 3 khoảng từ 35 - 45 phút đi xe.

Khách sạn có tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh thủ đô với 359 phòng trong đó có tới 34 phòng hạng sang từ tầng 62 đến tầng 70 với thiết kế tinh tế. Mức giá tại đây cũng đắt đỏ không kém khi các hạng phòng có giá từ 3 - 10 triệu đồng 1 đêm, tùy vào thời điểm đặt. Đặc biệt nhất là hạng phòng Tổng thống của khách sạn này có thể lên đến hơn 65 triệu đồng cho 1 đêm. Nhiều người hâm mộ cũng dự đoán, G-Dragon sẽ chọn lưu trú tại hạng phòng đắt nhất này. Bên cạnh đó, khách sạn còn có nhiều dịch vụ tiện ích như hệ thống nhà hàng cao cấp, sky bar, bể bơi, phòng gym,... đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Giá tiền một số hạng phòng của InterContinental Hanoi Landmark72

Được biết, InterContinental Hanoi Landmark72 còn có khu sảnh VIP ‘Club InterContinental’ được mệnh danh là một trong các Club InterContinental lớn nhất Đông Nam Á nằm trên tầng 71 sẽ là nơi mang đến những bữa sáng, trà chiều cùng tiệc cocktail tối trong không gian sang trọng từ độ cao gần 300 mét trên đỉnh toà nhà.

Trang trí bên trong phòng khách sạn

Hệ thống nhà hàng tại khách sạn này cũng là một trong những nét độc đáo khi có nhà hàng 3 Spoons phục vụ các món ăn tinh tế với hệ thống bếp được lấy ý tưởng từ hình ảnh các khu chợ quen thuộc, Hive Lounge khoác trên mình thiết kế ấn tượng và cũng là điểm nhấn của sảnh khách sạn, cùng bar Q Bar lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Ô Quy Hồ.

Ẩm thực cũng là một trong những nét đặc sắc của InterContinental Hanoi Landmark72

Với chất lượng chuẩn 5 so và đẩy đủ các dịch vụ tiện ích thì InterContinental Hanoi Landmark72 hứa hẹn sẽ là nơi nghỉ ngơi trọn vẹn cho hành trình 2 đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.