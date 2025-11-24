Những lần khách Tây "đi tour" dọn dẹp đặc biệt khi du lịch Việt Nam: Đều có 1 đặc điểm chung

Vài năm trở lại đây, mỗi khi nước ta hứng chịu những trận bão lũ bất thường, mạng xã hội Việt Nam lại lan truyền những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng: Du khách quốc tế xắn quần, lội bùn, gom rác, dọn dẹp đường phố cùng người dân địa phương. Họ vốn chỉ là những vị khách ghé Việt Nam để nghỉ dưỡng, nhưng rồi vô tình trở thành một phần của cộng đồng – tham gia vào những “tour dọn dẹp” đặc biệt, không hề có trong bất kỳ cuốn cẩm nang du lịch nào.

Mới đây nhất là nhóm khách nước ngoài, kết hợp với hàng trăm người Việt dọn dẹp bờ biển Nha Trang sau đợt mưa lũ lịch sử. Cụ thể, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch dọn rác quy mô lớn do Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức. Trên bãi biển vốn đẹp bậc nhất Việt Nam, rác, cây gãy và tảo biển phủ dày.

Theo VTV và báo Quân đội Nhân dân, rất nhiều du khách nước ngoài đã tự nguyện tham gia: Một số người Nga, Úc, Hàn Quốc cầm bao rác, đi dọc bờ biển thu gom từng mảnh nhựa, cành cây. Một nữ du khách Nga chia sẻ: “Tôi yêu Nha Trang và muốn nơi này đẹp lại thật nhanh. Ngày mai tôi lại tắm biển, nên hôm nay tôi dọn”.

Du khách nước ngoài cùng người Việt dọn dẹp bờ biển Nha Trang (Ảnh VTC News)

Những hình ảnh ấy khiến nhiều người Việt vừa bất ngờ, vừa xúc động, bởi sự chân thành và tinh thần sẻ chia đôi khi đến từ những người xa lạ, đến từ bên kia bán cầu.

Khách Tây kẹt lại vì lũ: Tuyên Quang ghi nhận những “tình nguyện viên bất đắc dĩ”

Những ngày đầu tháng 10/2025, Tuyên Quang chìm trong bùn đất sau đợt mưa lũ lớn. Khi người dân phường Hà Giang 2 còn đang bối rối trước cảnh nhà cửa ngổn ngang, một nhóm du khách quốc tế – trong đó có du khách Colombia và Nga – bất ngờ xuất hiện, không phải để chụp ảnh hay ghi hình, mà để… lội bùn dọn nhà.

Theo Dân Việt, nhóm khách bị mắc kẹt lại do ngập lụt. Thấy cảnh người dân loay hoay xúc từng mảng bùn dày đặc, họ lập tức xin xẻng, dùng cả bìa carton để nạo bùn, bê từng món đồ bị hư ra ngoài. Chủ một ngôi nhà chia sẻ: “Nếu không có họ, không biết đến bao giờ chúng tôi mới dọn xuể”.

Ảnh Dân Việt

Các vị khách nước ngoài luôn giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình, không ngần ngại khó khăn, bùn đất bẩn (Ảnh Việt Nam trong tôi)

Không còn là ranh giới “du khách – người dân”, tất cả cùng cúi xuống làm việc giữa mùi bùn non còn nồng nặc. Những nụ cười bất đồng ngôn ngữ trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa ngày lũ dữ đi qua.

“Tour dọn bùn” ở Thái Nguyên: Du khách Hà Lan, Mỹ gửi lời cảm ơn ngược lại

Câu chuyện tại Thái Nguyên càng cho thấy tinh thần thiện nguyện đầy bất ngờ của du khách quốc tế. VnExpress ghi nhận: hai vị khách Albert Maulabux (Hà Lan) và Kai Johnson (Mỹ) được một hướng dẫn viên gợi ý “tham gia một trải nghiệm đặc biệt”: hỗ trợ một gia đình vừa bị nước lũ cuốn vào nhà.

Họ đồng ý ngay lập tức.

Tại phường Phan Đình Phùng, cả hai xắn tay dọn bùn, rửa sàn, kê lại tủ kệ, lau từng món đồ bị ngâm nước. Một trong hai người nói rằng đây không phải là “kỷ niệm xấu” trong chuyến đi Việt Nam, mà trái lại, là “trải nghiệm đáng nhớ nhất”, vì được cảm nhận sự kiên cường và ấm áp của người bản địa.

Ảnh Báo Lao Động

Hình ảnh “hai ông Tây hì hục cọ sàn nhà dân” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bật cười thích thú, nhưng cũng đầy cảm kích trước sự tử tế giản dị ấy.

Hội An: Đi chân trần, xắn quần giữa phố cổ ngập bùn

Hội An – thành phố của ánh đèn lồng và những buổi chiều vàng – cũng từng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp từ du khách quốc tế sau bão. Cụ thể vào năm 2022, bão số 4 vừa tan, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước trên sông Hoài dâng cao. Một số tuyến đường tại phố cổ Hội An ngập trong nước lũ.

Ngay khi mưa tạnh, nhiều người dân Hội An đã bất ngờ khi một nhóm du khách đã sẵn sàng chung tay dọn dẹp đường phố. Họ không ngại lội trong nước lũ, thay vì chụp hình thì dọn rác, khơi thông dòng chảy.

Bạn Nguyễn Oanh, một người dân Đà Nẵng bày tỏ sự thích thú với phóng viên báo Lao Động: "Cứ nghĩ dịp này Hội An ngập lụt thì du khách chủ yếu thuê thuyền để đi ngắm và chụp ảnh nhưng không ngờ các bạn lại quá dễ thương, không ngại cùng với người dân dọn dẹp". "Không chỉ có Hội An tình người mà du khách khi đến đây cũng tình cảm quá chừng" - anh Phạm Hùng chia sẻ thêm.

Hình ảnh khách Tây giúp đỡ người dân dọn dẹp đường phố Hội An từng viral vào năm 2022 (Ảnh Báo Lao Động)

Khi du khách trở thành một phần của cộng đồng

Những câu chuyện trên đều có điểm chung: tất cả đều bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Không ai lên kế hoạch cho một “tour dọn dẹp sau lũ”. Không có kịch bản, không có chi phí, không có hướng dẫn chuyên nghiệp. Họ đều có đặc điểm chung là những bàn tay lấm bùn, những cử chỉ thiện chí, và một tấm lòng dành cho vùng đất mà họ chỉ ghé thăm đôi ngày.

Những trải nghiệm ấy cho thấy một điều: Du lịch Việt Nam không chỉ để ngắm cảnh hay thưởng thức ẩm thực. Với nhiều du khách, Việt Nam còn là nơi họ tìm thấy sự gắn kết, cảm nhận cộng đồng, và đôi khi, là nơi họ để lại dấu ấn bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy nhân văn.

Và với người Việt, những hình ảnh ấy trở thành khoảnh khắc đẹp – những câu chuyện ấm lòng lan tỏa mạnh mẽ hơn mọi chiến dịch quảng bá nào.