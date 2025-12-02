Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới bất ngờ mở đường bay mới ở Việt Nam

Thị trường hàng không Việt Nam thời gian gần đây ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều đường bay mới, bên cạnh các hãng trong nước đã quen thuộc với du khách như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, mới đây đã có thêm "tân binh" gây chú ý như Sun PhuQuoc Airways. Giữa bức tranh đó, một hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng thế giới cũng vừa bất ngờ mở thêm đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Luang Prabang - một điểm đến di sản tại Lào được nhiều du khách yêu thích.

Động thái này không chỉ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các hãng quốc tế đối với thị trường Việt Nam, mà còn mở thêm một lựa chọn hành trình gọn, nhanh và thuận tiện cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm du lịch Đông Dương.

Cụ thể, theo thông tin chính thức từ Thai AirAsia, từ ngày 1/12/2025, hãng này chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Luang Prabang, với tần suất một chuyến mỗi ngày. Việc mở thêm đường bay nối giữa Thủ đô Việt Nam và cố đô di sản của Lào được nhiều người nhận định rằng sẽ giúp hành trình khám phá Đông Dương trở nên tiện lợi hơn đáng kể. Chỉ cần một chuyến bay ngắn, du khách có thể chuyển từ không khí phố cổ Hà Nội sang nhịp sống yên bình của Luang Prabang - nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hay ở chiều ngược lại, các du khách Lào cũng có thể "thẳng tiến" tới khám phá Thủ đô của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, đường bay mới này còn vô cùng thuận tiện cho các du khách quốc tế muốn có một hành trình khám phá cả Việt Nam và Lào.

Trên chuyến bay khai trương, ông Santisuk Klongchaiya, Tổng Giám đốc Thai AirAsia, chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng hành khách trong hành trình đặc biệt này. Theo ông, sự đón nhận tích cực từ thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực là lý do để hãng tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của đường bay mới. Thực tế, Việt Nam từ lâu đã là thị trường chiến lược của AirAsia: đông khách, thích du lịch và đang ngày càng mở rộng vai trò trung chuyển trong ASEAN.

Ông Santisuk Klongchaiya (Tổng Giám đốc Thai AirAsia)

Lợi thế của AirAsia không chỉ nằm ở mức giá phù hợp mà còn đến từ sự ổn định trong vận hành. Hãng liên tục giữ vững danh hiệu 'Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới' 16 năm liên tiếp do Skytrax bình chọn, đạt xếp hạng an toàn cao nhất theo airlineratings.com và nằm trong top các hãng bay đúng giờ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo đánh giá của Cirium.

Hiện Thai AirAsia là hãng khai thác nhiều đường bay thẳng nhất giữa Thái Lan và Việt Nam, kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc với Bangkok và Chiang Mai. Tỷ lệ lấp đầy ghế trung bình của hãng từ đầu năm đến tháng 11/2025 đạt khoảng 87% - một con số đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh mạnh.

Sự xuất hiện của đường bay Hà Nội - Luang Prabang được xem như một mảnh ghép mới trong bức tranh bầu trời Việt Nam đang mở rộng từng ngày. Khi ngày càng nhiều hãng quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến, du khách có thêm lựa chọn, còn Việt Nam lại thêm một lần tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch - hàng không của khu vực.