Jollibee Việt Nam cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng

Vừa mới đây, Jollibee Việt Nam bất ngờ đưa ra thông báo cảnh báo về việc xuất hiện website giả mạo thương hiệu, kèm các nội dung lừa đảo dưới hình thức "tặng tiền", "nhận quà miễn phí". Trang Facebook chính thức của Jollibee khẳng định thương hiệu không có bất kỳ chương trình tặng tiền mặt nào, đồng thời nhấn mạnh những thông tin đang lan truyền trên các đường link lạ không thuộc bất kỳ hoạt động chính thức nào của Jollibee Việt Nam.

Cảnh báo của Jollibee Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, các trang web hoặc đường link giả mạo thường đánh vào tâm lý ham quà tặng, đưa ra các phần thưởng hấp dẫn (chủ yếu là tiền mặt) để dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ... Đây là những dữ liệu cực kỳ quan trọng và có thể bị sử dụng cho nhiều mục đích xấu nếu rơi vào tay kẻ gian.

Thương hiệu khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ nguồn nào không xác thực. Jollibee cũng nhấn mạnh rằng mọi thông tin chính thức chỉ được công bố trên 7 kênh truyền thông đã được xác minh, bao gồm: website chính thức và các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, Threads, YouTube, Zalo - tất cả đều thuộc quyền quản lý trực tiếp của Jollibee.

Một trong số những "chiêu trò" lừa đảo mạo danh Jollibee được thương hiệu xác nhận (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Jollibee phải đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh thương hiệu để lừa đảo. Vào tháng 5/2025, thương hiệu từng phát đi thông báo tương tự, cho biết đã xuất hiện website giả mạo nhằm lừa đảo người dùng. Khi đó, Jollibee cũng nhấn mạnh: "Khách hàng vui lòng cảnh giác cao độ, không cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không xác thực".

Cảnh báo của Jollibee hồi tháng 5 (Ảnh chụp màn hình)

Tình trạng website giả mạo lan rộng khiến nhiều cư dân mạng không khỏi lo lắng. Dưới bài đăng cảnh báo của Jollibee, không ít người cho biết họ đã từng nhận được các đường link "trúng thưởng", được hứa hẹn tặng tiền mặt hoặc voucher giá trị cao. Khi truy cập vào, hệ thống yêu cầu người dùng trả lời câu hỏi, điền họ tên, số điện thoại... Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, bởi chỉ một vài cú click, kẻ gian có thể thu thập đủ dữ liệu để thực hiện các hành vi xấu như chiếm đoạt tài sản, đánh cắp danh tính hoặc bán thông tin...

Việc các thương hiệu lớn liên tục bị giả mạo cũng cho thấy mức độ phức tạp của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến hiện nay. Nhiều đường link được thiết kế giao diện gần như giống hoàn toàn với trang web chính thức, khiến người dùng khó phân biệt nếu không để ý kỹ. Bối cảnh này càng đòi hỏi người dùng Internet phải thận trọng hơn bao giờ hết.

Trước cảnh báo từ Jollibee, khách hàng nên chủ động kiểm tra kỹ nguồn thông tin, tránh bấm vào những đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc bình luận trên mạng xã hội. Đồng thời, nên tìm hiểu và chỉ theo dõi các kênh truyền thông chính thức thuộc quyền quản lý của thương hiệu. Khi gặp những nội dung bất thường hoặc nghi ngờ là lừa đảo, người dùng nên cẩn trọng để tránh mắc bẫy.