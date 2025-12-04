7 trải nghiệm nên thử ở Sydney khiến du khách Việt say lòng

Tham quan biểu tượng Sydney Opera House và Sydney Harbour Bridge

Nhắc tới Sydney, không thể bỏ qua Nhà hát Sydney Opera House. Du khách có thể tham gia tour tham quan nội khu, lưu giữ khoảnh khắc bên công trình biểu tượng, hoặc thưởng thức bữa ăn ngoài trời trong khung cảnh nhà hát hiện lên như cánh buồm trắng vươn mình ra biển lớn - rực rỡ từ bình minh cho đến khi màn đêm buông xuống. Phía sau, cầu Sydney Harbour Bridge uy nghiêm mở ra trải nghiệm Sydney BridgeClimb, nơi du khách chinh phục độ cao đỉnh cầu và thu trọn toàn cảnh thành phố cùng vịnh cảng lấp lánh trong tầm mắt. Ngoài ra, du khách có thể thong dong trên du thuyền Sydney Harbour Cruise, tìm cảm giác phấn khích cùng tàu cao tốc OzJet, hoặc hòa mình vào chuyến phiêu lưu ngắm cá voi ngoài khơi nếu ghé Sydney từ tháng 5 đến tháng 11. Đó chính là cách thành phố này gửi lời chào choáng ngợp mà tinh tế đến bất kỳ ai ghé thăm.

Gặp gỡ động vật hoang dã bản địa của Australia

Giữa nhịp sống hiện đại, Sydney vẫn lưu giữ nhịp thở của thiên nhiên qua những vườn thú và thủy cung đẳng cấp thế giới như Taronga Zoo, WILD LIFE Sydney Zoo và SEA LIFE Sydney Aquarium ngay trong lòng thành phố. Bước ra ngoài trung tâm, du khách có thể ghé thăm Sydney Zoo hay Featherdale Sydney Wildlife Park - những điểm dừng đáng nhớ trên hành trình tới Blue Mountains. Xa hơn nữa, các chuyến đi trong ngày đến Central Coast (Iris Lodge Alpaca, Australian Reptile Park) hoặc Port Stephens (Oakvale Wildlife Park) sẽ đưa du khách đến gần hơn với thế giới động vật bản địa. Dù là vuốt ve alpaca, cho kangaroo ăn bằng tay hay bắt gặp những chú koala đang lim dim trên tán cây, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một kỷ niệm khó quên - nơi thiên nhiên và con người giao hòa trong nhịp sống Sydney đầy năng lượng.

Trải nghiệm phà địa phương - phương tiện công cộng độc đáo của Sydney

Đi phà là một cách thi vị để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của Sydney. Chỉ với một chiếc thẻ Opal hoặc thông qua thẻ hoặc thiết bị không tiếp xúc, du khách dễ dàng lên phà từ Circular Quay để đến những điểm nổi tiếng như bãi biển Manly Beach, vườn thú Taronga Zoo hay khu vui chơi Luna Park. Với mức giá chỉ 9,65 AUD mỗi ngày (từ thứ sáu đến chủ nhật) hoặc 19,30 AUD (từ thứ hai đến thứ năm), thẻ Opal mở ra hành trình di chuyển không giới hạn khắp mạng lưới giao thông công cộng Sydney - từ phà, tàu hỏa, xe buýt đến tàu điện nhẹ. Khi hoàng hôn buông, những chiếc phà lướt nhẹ trên làn nước ánh vàng, soi bóng thành phố lãng mạn. Và nếu đến Sydney vào mùa xuân, đừng quên ghé Kirribilli - chỉ vài phút đi bộ từ Luna Park - để lạc vào sắc tím hoa jacaranda nở rộ khắp phố. Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, cả khu phố hóa thành bức tranh hoa rực rỡ, là điểm dừng chân lý tưởng cho một buổi du xuân và những khung hình không thể quên.

Ngắm bờ biển trên cung đường Bondi - Coogee

Vào mùa xuân, cung đường ven biển Bondi - Coogee dài hơn 6 km khoác lên mình vẻ tươi mới. Ánh nắng dịu trải vàng bãi cát, làn gió biển mát lành theo nhịp bước chân, khiến mỗi khoảnh khắc dạo bước nơi đây đều trở nên thi vị. Bắt đầu từ bãi biển Bondi Beach sôi động, du khách có thể hòa mình vào nhịp sống đại dương, dừng chân tại Bondi Icebergs Pool xanh ngọc để lưu lại khoảnh khắc đặc trưng của Sydney. Từ 17/10 đến 3/11, toàn bộ cung đường sẽ hóa thành triển lãm nghệ thuật ngoài trời Sculpture by the Sea, nơi những tác phẩm điêu khắc tinh tế hòa quyện cùng sắc xanh đại dương. Trong mùa di cư của cá voi (từ tháng 5 đến tháng 11), nếu may mắn, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ vĩ khi những chú cá voi tung mình giữa biển khơi, tạo nên những cột nước trắng xóa. Đây là hành trình nơi thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống mùa xuân hòa làm một, để lại dư âm khó quên trong trái tim lữ khách.

Thưởng thức văn hóa cà phê và hải sản tươi sống

Sydney được mệnh danh là thành phố có văn hóa cà phê phát triển hàng đầu Australia, nơi mỗi tách cà phê là một trải nghiệm nghệ thuật. Nhà hàng The Grounds of Alexandria gây ấn tượng với không gian xanh mướt, trong khi Black Star Pastry níu chân du khách bằng vị bánh dâu tây dưa hấu đặc trưng. Một địa điểm nổi danh khác là Sydney Fish Market - chợ hải sản lớn nhất Nam bán cầu, thiên đường tôm, cua, cá và hàu tươi rói. Chợ hải sản Sydney mới dự kiến khai trương vào ngày 19/1/2026, sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo du khách, với lượng khách tham quan dự kiến tăng gấp đôi lên hơn 6 triệu người/năm. Du khách có thể chọn thưởng thức ngay tại chỗ, giữa tiếng sóng vỗ bến cảng và không gian nhộn nhịp. Từ ly cà phê thủ công đậm đà phong vị đến bữa tiệc hải sản tươi ngon, Sydney đưa du khách đi qua một hành trình vị giác trọn vẹn.

Khám phá muôn kiểu mua sắm

Sydney mang đến vô vàn lựa chọn mua sắm, từ trung tâm thương mại sang trọng đến chợ phiên bản địa. Tại Queen Victoria Building và Pitt Street Mall, du khách có thể đắm chìm trong thế giới thời trang cao cấp; trong khi DFO Homebush và Birkenhead Point Outlet lại là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ săn hàng hiệu giá hời. Vào cuối tuần, các khu chợ của Sydney bừng sức sống: The Rocks Markets rực rỡ với đồ thủ công, thời trang và ẩm thực đường phố; Glebe Markets là thiên đường của những ai yêu thích phong cách vintage; Carriageworks Farmers Market hấp dẫn với nông sản hữu cơ tươi mới còn Paddington Markets lại sôi động cùng các nhà thiết kế trẻ sáng tạo. Ở gần bãi biển, Bondi Markets và Bondi Farmers Market mang đến không khí biển trong lành cùng hương vị địa phương đặc trưng. Với du khách tìm kiếm phong cách độc bản, những cửa hàng đồ second-hand và cổ vật tại Newtown và Alexandria là nơi lưu giữ câu chuyện riêng trong từng món đồ. Và nếu muốn hòa mình vào nhịp sống nhộn nhịp quanh năm, Paddy’s Markets tại Haymarket, thiên đường mua sắm và tìm quà lưu niệm giữa lòng thành phố, chính là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Hòa mình với thiên nhiên tại Blue Mountains

Chỉ 90 phút lái xe hoặc 2 giờ đi tàu từ Sydney, Blue Mountains mở ra một thế giới khác: Núi non mờ sương, thác nước trắng xóa và những thị trấn nhỏ yên bình như Leura và Katoomba. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm cáp treo Scenic World, chuyến tàu leo núi dốc nhất thế giới, cùng những con đường mòn dẫn lối đến các điểm ngắm cảnh ven vách đá với tầm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của dãy Blue Mountains. Đừng quên dừng lại tại Echo Point - vị trí lý tưởng để chiêm ngưỡng khối đá Three Sisters nổi tiếng. Vào mùa xuân, không khí trong lành và mát mẻ khiến việc đi bộ đường dài, leo núi hay picnic càng thêm lý tưởng. Khi đêm xuống, bầu trời sao mênh mông mở ra trải nghiệm ngắm sao tuyệt vời.

Khởi hành đến Sydney dễ dàng hơn cùng Vietjet

Sau những cung đường biển thơ mộng, những buổi hoàng hôn rực rỡ trên vịnh cảng và bầu trời sao lấp lánh ở Blue Mountains, Sydney lại càng "đáng đi" hơn khi hành trình đặt chân tới thành phố này nay đã trở nên thuận tiện, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chỉ với hơn 8 giờ bay thẳng, Vietjet mang đến lựa chọn di chuyển thuận tiện với chi phí hợp lý và dịch vụ thân thiện, để cảm hứng du lịch bắt đầu ngay từ khoảnh khắc cất cánh và tiếp nối liền mạch khi bạn đặt chân xuống thành phố cảng rực rỡ này.

Với những ai muốn tận hưởng hành trình theo phong cách của những người dẫn đầu, hạng vé Business chính là lựa chọn kết nối mọi trải nghiệm trọn vẹn nhất. Hành khách được tận hưởng khoang bay riêng tư, thoải mái cùng ghế nằm phẳng cao cấp trên tàu bay thân rộng A330, kèm 18kg hành lý xách tay (*) và 40kg hành lý ký gửi (*). Phòng chờ Business mang trải nghiệm tiện nghi với không gian đẳng cấp, wifi miễn phí, quầy bar, khu vực làm việc sang trọng. Ngoài ra, hành khách Business còn được phục vụ thực đơn ẩm thực Việt Nam và quốc tế đặc sắc, được chọn lọc kĩ lưỡng.

Nếu bạn tìm kiếm sự cao cấp trong mức chi phí hợp lý hơn, SkyBoss là lựa chọn cân bằng hoàn hảo. Với trọn bộ đặc quyền "5 trong 1" - phòng chờ sang trọng, 10kg hành lý xách tay (*) và 30kg hành lý ký gửi (*), suất ăn đa dạng trên không, cùng ghế da êm ái rộng rãi. Song song đó, Deluxe và Eco mang tới tùy chọn linh hoạt cho mọi phong cách di chuyển, dễ dàng nâng cấp theo nhu cầu từng chặng.

Dù lựa chọn của bạn là gì, Vietjet đều mang đến một hành trình thuận tiện, êm ái và dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi hành trình đã nhẹ nhàng hơn, bạn chỉ cần chọn ngày khởi hành và mở lòng mình ra - Sydney sẽ tự khắc khiến bạn muốn quay lại thêm lần nữa.

(*) Theo điều kiện áp dụng.