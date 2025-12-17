Checklist cho chuyến Study Tour ngắn ngày tại Hàn Quốc

Những hành trang cần thiết cho một chuyến du học ngắn hạn tại Hàn Quốc

Để chuyến đi Hàn Quốc được trọn vẹn và an toàn, người tham gia cần lưu ý chuẩn bị đồ dùng cần thiết dưới đây:

Quần áo và vật dụng thiết yếu

Một chuyến "du học ngắn hạn" tại Hàn Quốc bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng. Vì vậy, một đôi giày thể thao êm ái chính là người bạn đồng hành không thể thiếu. Bên cạnh đó, hãy chuẩn bị hai loại trang phục: một là trang phục lịch sự như áo sơ mi, quần tây cho các buổi tham quan trường đại học; hai là áo phông, quần jeans thoải mái cho các hoạt động khám phá và trải nghiệm văn hóa.

Chuẩn bị trang phục, vật dụng thiết yếu cho chuyến đi học tập ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Bạn cũng đừng quên những vật dụng nhỏ như: sạc dự phòng, sổ tay, bút, máy ảnh cùng thẻ nhớ dung lượng lớn để lưu giữ mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Một chiếc túi hoặc balo nhỏ gọn để đựng đồ cá nhân cũng rất cần thiết khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Giấy tờ tùy thân và tài chính

Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng là điều kiện bắt buộc. Nếu chương trình yêu cầu visa, bạn hãy làm thủ tục trước ít nhất 2-3 tuần. Đặc biệt, đừng quên ghi chú thông tin liên hệ khẩn cấp của gia đình và đơn vị tổ chức tour.

Về tài chính, bạn nên chuẩn bị một lượng tiền won vừa đủ cho các chi tiêu nhỏ lẻ như mua nước, đồ ăn vặt hay quà lưu niệm.

Chuẩn bị giấy tờ thiết yếu trước khi du lịch tại xứ sở kim chi

Thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc Mastercard sẽ giúp bạn chi tiêu thuận tiện hơn tại các cửa hàng và nhà hàng lớn, nếu có.

Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc trước khi đi

Văn hoá Hàn Quốc đề cao phép lịch sự và sự kính trọng với người lớn tuổi. Vì vậy, khi chào hỏi, bạn hãy cúi đầu nhẹ thay vì bắt tay. Trong bữa ăn, người lớn tuổi sẽ là người cầm đũa đầu tiên và bạn nên dùng hai tay khi nhận hoặc đưa vật gì đó cho họ.

Hơn nữa, bạn có thể học một vài cụm từ tiếng Hàn cơ bản để tự tin hơn khi giao tiếp: "Annyeonghaseyo" (xin chào), "Gamsahamnida" (cảm ơn), "Joesonghamnida" (xin lỗi).

Một số quy tắc chung bạn cần nhớ: giữ trật tự khi xếp hàng, không nói to trong phương tiện công cộng và cởi giày khi bước vào nhà. Những điều này tuy đơn giản nhưng thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa.

Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc - chìa khoá để thích nghi với đời sống bản địa.

Những hoạt động thú vị trong một chuyến du học ngắn hạn tại Hàn Quốc

Trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc phong phú

Mỗi chuyến "du học ngắn hạn" không chỉ để học tập mà còn là cơ hội đắm chìm trong nền văn hóa độc đáo của Hàn Quốc.

Khi tham gia chương trình trải nghiệm học tập ngắn hạn tại Hàn Quốc, bạn sẽ được ghé thăm Khu phi quân sự DMZ - ranh giới lịch sử giữa hai miền Triều Tiên, khám phá Cung điện Gyeongbokgung với kiến trúc cổ kính và tìm hiểu về triều đại Joseon qua từng hành lang nguy nga.

Bên cạnh đó, bạn còn được hoà vào văn hoá K-pop hiện đại qua các lớp học vũ đạo chuyên nghiệp của những dancer nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Trải nghiệm học tập thực tế - Hòa mình trong môi trường giáo dục tại lớp học Hàn

Trải nghiệm nền giáo dục hiện đại

Một trong những điểm nhấn của Study Tour chính là cơ hội khám phá hệ thống giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Các bạn sẽ được tham gia các buổi gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên Hàn Quốc, thấy được những góc nhìn thú vị về phương pháp học tập, lối sống và tư duy của họ.

Các buổi workshop về STEM, công nghệ truyền thông, mỹ thuật hay nghệ thuật ẩm thực tại Digital Pavilion hay các bảo tàng như Samsung Innovation Museum, Art Museum sẽ kích thích tư duy sáng tạo và mở rộng kiến thức chuyên môn. Đây là cơ hội để bạn tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất và xu hướng giáo dục mới nhất từ một trong những quốc gia dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Arte Museum

Chương trình Du lịch kết hợp học tập ngắn hạn tại Hàn Quốc không chỉ mang lại kiến thức học thuật mà còn giúp bạn phát triển kỹ năng sống, mở rộng tầm nhìn quốc tế và tạo dựng những mối quan hệ đa văn hóa. Nắm bắt xu hướng du học ngày càng lớn, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đang tăng cường quảng bá cho các Study Tour. Đặc biệt, KTO còn triển khai những chính sách thiết thực như tặng quà lưu niệm và hỗ trợ 50.000 won/người tham gia. Đây chính là cơ hội vàng để mở rộng tầm nhìn và trực tiếp trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến, văn hóa đặc trưng và công nghệ hiện đại của của một quốc gia phát triển hàng đầu châu Á.