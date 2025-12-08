15 ngày ở Việt Nam, 2 khách Tây gây choáng với số bánh mì và cà phê trứng "ăn dữ dội" không tưởng

15 ngày ở Việt Nam, hai vị khách Tây đã gom đủ mọi cung bậc cảm xúc - từ vui vẻ, bất ngờ, khủng hoảng nhẹ cho đến "ăn chơi hết cỡ". Thay vì chỉ đăng ảnh check-in, họ chọn cách tổng kết chuyến đi theo phong cách hài hước: liệt kê toàn bộ những điều đã trải qua bằng con số. Và loạt con số đó đã khiến cư dân mạng Việt Nam… bật ngửa.

Điều khiến dân tình bất ngờ nhất chính là số lượng bánh mì và cà phê trứng mà họ đã "xử lý". Trong 15 ngày, cặp đôi đã ăn 36 chiếc bánh mì và uống 29 ly cà phê trứng. Tính trung bình, mỗi ngày họ ăn hơn 2 chiếc bánh mì và gần 2 ly cà phê trứng - một "chỉ số" đủ chứng minh mức độ yêu thích ẩm thực Việt không phải dạng vừa.

(Ảnh chụp màn hình)

Được biết, cả hai đã đi qua những điểm đến quen thuộc của du khách nước ngoài khi du lịch Việt Nam. Nhưng dù ở đâu, bánh mì và cà phê trứng vẫn là combo không thể thiếu trong ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà trong bản thống kê, họ hài hước để dòng kết luận: "Một trải nghiệm… phải gọi là đáng nhớ!" kèm hành động cúi chào như cảm ơn Việt Nam vì những ngày tháng tràn ngập đồ ăn ngon.

Bên cạnh ẩm thực, chuyến đi của họ cũng có không ít khoảnh khắc "dở khóc dở cười". Cụ thể:

- "Thất lạc" 1 chiếc mũ Jagger & Stone.

- 3 món quần áo bị co lại vì giặt (chắc do chưa quen máy giặt tại khách sạn?).

- 1 sạc điện thoại bị bỏ quên trong phòng nghỉ.

- 62 chuyến xe công nghệ được sử dụng, chứng tỏ mức độ di chuyển không hề ít.

- 195.000 bước chân - tương đương vài chục cây số đi bộ, đủ thấy họ khám phá Việt Nam nhiệt tình thế nào.

- 3 lần đổ bệnh.

- 2 pha "hú vía", gồm một trận cảm nặng và một tai nạn nhỏ khi đi đường. Rất may là họ đã vượt qua.

- 4 lần khủng hoảng nhẹ.

- Có 1 tour du lịch khiến họ thật sự thích.

- 0 nhẫn đính hôn - họ còn hài hước nhấn mạnh chi tiết này để trêu nhau.

- 2 chú mèo ở nhà khiến họ nhớ vô cùng.

- Và điều cuối cùng, có lẽ cũng gây chú ý bậc nhất: Kỷ niệm tạo ra: vô hạn.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước bảng thống kê ấn tượng này của cặp đôi du khách ngoại quốc, dân mạng Việt và cả nước ngoài nhanh chóng chú ý vào phần ẩm thực trước tiên, để lại hàng loạt bình luận thích thú:

- "Wow, thật ấn tượng với số bánh mì và cà phê trứng mà các bạn đã thưởng thức đó."

- "36 cái bánh mì trong 15 ngày, tôi còn chưa làm được luôn!"

- "Đánh giá cao tinh thần hòa mình vào ẩm thực địa phương của hai bạn."

- "Bạn ăn bánh mì hàng ngày thật đấy à?"

Có thể thấy, dù chỉ là một bài tổng hợp vui, nhưng cách hai du khách ghi lại chuyến đi lại khiến người xem cảm nhận rõ sự đáng yêu, chân thành và hài hước của họ. Và hơn hết, nó cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của văn hóa - ẩm thực Việt Nam.

Không cần những lời hoa mỹ hay kế hoạch cầu kỳ, đôi khi một chuyến đi đáng nhớ chỉ đơn giản là ăn thật ngon, đi thật nhiều, trải nghiệm thật hết mình - và đem về một bảng "thống kê" vừa lạ vừa dễ thương như thế này. Việt Nam rõ ràng đã để lại trong lòng hai vị khách một dấu ấn đặc biệt, còn cư dân mạng thì được thêm một câu chuyện thú vị để mỉm cười.

(Nguồn: sarajadehawkins)