Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines

Ảnh minh họa

Campuchia đang trải qua một năm tăng trưởng tích cực của ngành lúa gạo, với kim ngạch xuất khẩu cải thiện rõ rệt cả về sản lượng lẫn giá trị. Theo thông cáo báo chí mới công bố của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), quốc gia này đã xuất khẩu 801.643 tấn gạo xay xát trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu đạt 526,47 triệu USD, cao hơn 27% so với mức 413,9 triệu USD mà Campuchia thu về trong giai đoạn tương ứng của năm 2024.

CRF cho biết 65 doanh nghiệp gạo trong nước đã đưa hàng tới 72 thị trường toàn cầu, cho thấy mức độ mở rộng đáng kể của hệ thống phân phối cũng như vị thế ngày càng rõ nét của gạo Campuchia trên thị trường thế giới. Trong số này, Trung Quốc tiếp tục duy trì vai trò là một trong những thị trường quan trọng nhất, có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của ngành.

Sự bứt phá về sản lượng xuất khẩu bắt nguồn từ nhu cầu ổn định tại các thị trường châu Á, châu Âu và Trung Đông, nhưng còn được thúc đẩy bởi cấu trúc sản phẩm ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu của người mua quốc tế. Gạo thơm, vốn lâu nay được coi là mặt hàng chủ lực của Campuchia, tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng lượng xuất khẩu nhờ chất lượng ổn định và khả năng cạnh tranh ở phân khúc gạo cao cấp. Bên cạnh đó, gạo trắng và gạo tấm duy trì mức tiêu thụ tốt tại các thị trường có nhu cầu cao về giá cả phải chăng. Các sản phẩm như gạo hữu cơ và gạo đồ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ xu hướng tiêu dùng hướng đến tính bền vững và tiêu chuẩn an toàn chất lượng.

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại kiêm người phát ngôn Penn Sovicheat, hệ thống hiệp định thương mại mà Campuchia tham gia trong những năm gần đây đã tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp nước này mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông nhấn mạnh tác động tích cực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia – Trung Quốc, vốn giúp hàng loạt sản phẩm nông nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan khi thâm nhập thị trường Trung Quốc và các nước RCEP khác. Nhờ đó, nhiều mặt hàng như gạo, chuối vàng, xoài, nhãn, hạt tiêu và sầu riêng đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về sản lượng xuất khẩu và giá trị thương mại.

Trong khi tiếp tục củng cố thị trường truyền thống, Campuchia cũng muốn mở rộng thêm các điểm đến mới, trong đó Philippines được xem là mục tiêu quan trọng. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, hiện phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ Việt Nam và Thái Lan.

Việc Campuchia tìm cách thâm nhập thị trường Philippines được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa đầu ra cho ngành lúa gạo. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dith Tina đã có cuộc gặp với phái đoàn của Food Terminal Incorporated (FTI), doanh nghiệp nhà nước của Philippines, nhằm thảo luận khả năng mua gạo trực tiếp từ Campuchia. Cuộc gặp do phía Campuchia chủ động tổ chức, đi kèm sự hỗ trợ của Bộ trong việc kết nối FTI với CRF để trao đổi cụ thể về các điều khoản đặt hàng và tiêu chuẩn chất lượng.

Bộ trưởng Tina cho biết, nếu Philippines quyết định thiết lập cơ chế mua gạo trực tiếp từ Campuchia, điều này không chỉ giúp Campuchia mở được một thị trường lớn mà còn mang lại tác động tích cực cho nông dân trong nước khi các nhà máy xay xát sẽ có điều kiện thu mua lúa với quy mô lớn hơn. Ông khẳng định mô hình hợp tác này mang lại lợi ích song phương: Philippines có thêm nguồn cung ổn định và chất lượng, còn Campuchia nâng cao giá trị xuất khẩu và củng cố vị thế của ngành lúa gạo trên bản đồ thương mại khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh trong khu vực ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt với hai quốc gia xuất khẩu lớn là Việt Nam và Thái Lan, việc đa dạng hóa thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại được xem là chìa khóa giúp Campuchia duy trì đà tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.