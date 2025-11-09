Gạo ST 25 lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới"

Trưa 9-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động từ thủ đô PhomPenh của Campuchia, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết gạo ST 25 của Việt Nam lần thứ 3 thắng giải gạo ngon nhất thế giới.

Cuộc thi năm nay ngoài gạo ST 25, một mẫu gạo của Campuchia cũng đồng hạng nhất; còn hạng 3 vinh danh một loại gạo ngon Philippines.

Ông Đỗ Hà Nam thông tin năm nay gạo ST 25 được VFA chọn là đại diện gạo Việt Nam dự thi, khác với một số lần do tác giả là ông Hồ Quang Cua mang dự thi.

Do đó, Chủ tịch VFA cùng ông Hồ Quang Cua đã cùng lên nhận giải.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VFA, cùng ông Hồ Quang Cua nhận giải gạo ngon nhất thế giới năm 2025 - Ảnh: VFA

Theo ông Đỗ Hà Nam, với việc lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới" đã khẳng định chất lượng và sự ổn định của gạo ST 25, là vinh dự lớn của Việt Nam.

Hiện nay, gạo ST 25 là một điểm sáng của xuất khẩu gạo khi kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới yêu thích và chuyển sang dùng loại gạo này.

"Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice) được tổ chức bởi The Rice Trader trong khuôn khổ Hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu hằng năm.

Gạo ST 25 thương hiệu "Gạo Ông Cua"

Các đơn vị thắng giải không chỉ được vinh danh mà còn phải có nghĩa vụ đóng phí khi sử dụng logo (biểu tượng thương hiệu) giải thưởng "World's Best Rice" (Gạo ngon nhất thế giới) độc quyền của The Rice Trader vào mục đích tiếp thị và kinh doanh.