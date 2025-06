Soi 2 app du lịch đang hot nhất hè này: Agoda hay Trip.com mới thật sự đáng đồng tiền bát gạo?

Trong thời đại du lịch thông minh, việc đặt phòng khách sạn và đặt vé máy bay hay tour du lịch chỉ còn gói gọn trong một ứng dụng điện thoại, Trip.com và Agoda được nhiều du khách biết đến là một trong những ứng dụng có giá cả hợp túi tiền và được nhiều du khách Châu Á sử dụng. Vậy đâu mới chính là “trợ lý du lịch” phù hợp với du khách?

Trip.com là nền tảng du lịch đến từ Trung Quốc, vốn chỉ hoạt động trong nội địa nhưng sau này nền tảng đã chính thức mở rộng sang toàn thế giới. Trip.com cung cấp giá cả cạnh tranh cho hơn 1,2 triệu khách sạn tại 200 quốc gia và khu vực có sẵn. Nền tảng này còn cung cấp các dịch vụ đặt vé máy bay tương tự để kết nối 5.000 thành phố trên toàn thế giới thông qua 2 triệu tuyến bay riêng lẻ.

Agoda là một trong những nền tảng đặt phòng giá rẻ, phổ biến tại 110 quốc gia, kết nối hơn 7.000 khách sạn ở Châu Á và hơn 33.000 khách sạn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Agoda cung cấp đa dạng hình thức cho thuê bao gồm: nhà, căn hộ, homestay, khách sạn,… phù hợp với phân khúc khách hàng bình dân và giới trẻ yêu thích khám phá.

Cả Trip.com và Agoda đều sở hữu giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tiện ích du lịch như đặt phòng khách sạn, vé máy bay hay các hoạt động vui chơi giải trí. Ngay tại trang chủ ứng dụng, các tính năng chính đều được hiển thị rõ ràng, giúp người dùng nhanh chóng thao tác mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Giống như nhiều nền tảng du lịch khác, cả Trip.com và Agoda đều tích hợp các bộ lọc thông minh như giá cả, địa điểm, loại hình lưu trú… giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, về mặt giao diện tìm kiếm, Trip.com có thiết kế nhỏ gọn và hiển thị thông tin một cách cô đọng hơn so với Agoda. Cụ thể, khi tìm khách sạn, Trip.com có thể hiển thị đến 3 lựa chọn trong một màn hình điện thoại, trong khi Agoda chỉ hiển thị được 2 lựa chọn do thiết kế giao diện lớn hơn, thiên về hình ảnh. Điều này khiến người dùng Trip.com có thể xem được nhiều thông tin hơn trong cùng một lần lướt.

Giao diện hiển thị tìm kiếm khách sạn của Trip.com nhiều lựa chọn hơn so với Agoda

Ngược lại, khi tìm kiếm vé máy bay, Agoda lại chiếm ưu thế nhờ khả năng hiển thị đa dạng lựa chọn hơn so với Trip.com. Người dùng có thể dễ dàng so sánh giờ bay, hãng hàng không và mức giá một cách tổng quan, từ đó đưa ra quyết định phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển của mình.

Giao diện hiển thị vé máy bay của Agoda lại hiển hiện nhiều lựa chọn hơn so với Trip.com

Tuy nhiên, một điểm nổi bật mà chỉ Trip.com sở hữu là tính năng hiển thị đầy đủ thuế và phí ngay từ bước tra cứu giá. Trong khi đó, Agoda hiện chưa tích hợp tính năng này, dẫn đến trường hợp một số du khách có thể bị nhầm lẫn về chi phí thực tế nếu không kiểm tra kỹ các khoản phụ thu trước khi hoàn tất đặt dịch vụ.

Đối với Agoda, khi du khách đặt dịch vụ đến bước thanh toán cuối cùng, Agoda mới hiển thị thuế và các chi phí khác. Được biết thuế & phí tại Agoda trong mỗi dịch vụ sẽ khác nhau, mức Thuế và Phí có thể thay đổi tùy theo nhiều yếu tố, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): số tiền mà Agoda thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ du lịch, địa điểm cụ thể, loại hình dịch vụ hoặc sản phẩm du lịch. Trong một số trường hợp, các khoản phí này cũng có thể bao gồm phần phí mà Agoda giữ lại.

Agoda có giao diện thiên về hình ảnh, hiển thị ít lựa chọn khách sạn hơn trên một màn hình. Tuy nhiên, khi tìm vé máy bay , Agoda lại hiển thị đa dạng lựa chọn giờ bay, hãng và giá , giúp người dùng dễ so sánh. Agoda không hiển thị thuế và phí sớm , mà chỉ hiện ở bước thanh toán cuối cùng, có thể khiến người dùng hiểu nhầm chi phí thực tế.

“Đi Đông Nam Á thì chọn Agoda, đi Hàn Trung Nhật thì chọn Trip.com”?

Đây chính là một câu nói review quen thuộc của các du khách thường xuyên sử dụng các nền tảng đặt phòng khi đi du lịch. Và để kiếm chứng câu nói này có đúng hay không thì chúng tôi đã thử nghiệm tra cứu giá phòng khách sạn ở cùng một cơ sở lưu trú trên cả hai nền tảng vào cùng khoảng thời gian là ngày 30/5 - 31/5.





Kết quả tra cứu cho thấy, tại cùng một cơ sở lưu trú gần khu Siam trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan cả Trip.com và Agoda đã cho ra chi phí khác nhau, với Trip.com cơ sở này có chi phí hơn 375 nghìn đồng cho một đêm và với Agoda thì có mức giá ưu đãi với hơn 286 nghìn đồng cho một đêm. Khi tra cứu một cơ sở lưu trú tại Trung Quốc, Trip.com lại có mức giá rẻ hơn một chút so với Agoda khi chưa tính thuế ở cùng một hạng phòng có giường đôi.





So sánh mức giá cơ sở lưu trú tại Thái Lan của Trip.com và Agoda

Khi đặt nơi lưu trú tại Trung Quốc chi phí tại Trip lại có phần rẻ hơn so với Agoda

Đối với các điểm lưu trú tại Việt Nam, cả Trip.com và Agoda đều cung cấp mức giá cạnh tranh, phù hợp với túi tiền của du khách. Chẳng hạn, khi so sánh giá tại một khách sạn ở Nha Trang, cả hai nền tảng đều đưa ra mức khoảng 600 nghìn đồng/đêm. Tuy nhiên, Trip.com vẫn ưu đãi nhỉnh hơn đôi chút về giá, giúp người dùng tiết kiệm thêm một khoản nhỏ.





Trip.com và Agoda đều có mức giá cạnh tranh khi tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam

Có thể thấy, các câu nói “Đi Đông Nam Á thì chọn Agoda, đi Hàn Trung Nhật chọn Trip.com” đã được xác thực. Tuy nhiên, các ví dụ so sánh về mức giá trên còn phụ thuộc vào những ngày hay chương trình ưu đãi từ ứng dụng. Chính vì thế, du khách cần tìm hiểu kỹ càng thông tin đặt phòng của cả hai nền tảng trước khi đi đến bước quyết định. Bên cạnh đó, Trip.com có tính năng hiển thị thuế & phí ngay trong giao diện hiển thị dịch vụ nên du khách





Tuy nhiên, nhiều du khách đã gặp phải tình trạng khi đặt phòng khách sạn tại Agoda nhưng tới nơi thì khách sạn lại không có thông tin. Thậm chí, đến khi du khách làm việc với Agoda lại phải thông qua nhiều bước xác minh lằng nhằng còn liên hệ với khách sạn thì khách sạn không giải quyết trường hợp trên khiến cho du khách không chỉ mất trắng tiền đã đặt phòng mà còn phải trả thêm tiền để đặt phòng khác để lưu trú.





Tóm lại: Trip.com có mức giá tốt hơn tại Trung Quốc, Nhật, Hàn , đặc biệt còn hiển thị thuế & phí minh bạch ngay từ bước tra cứu , giúp du khách tính toán chi phí chính xác hơn.

Agoda có lợi thế khi đặt khách sạn tại Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan, với mức giá thấp hơn đáng kể trong một số trường hợp. Tuy nhiên, Agoda không hiển thị thuế & phí từ đầu, và đã có trường hợp du khách đến nơi nhưng không có thông tin đặt phòng, gây phiền toái và rủi ro mất tiền.

Giá vé máy bay và những ưu đãi khác

Khi so sánh giá vé máy bay khứ hồi đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến 19/6 (giai đoạn có mức giá rẻ nhất trong tháng) nền tảng Agoda cho thấy lợi thế với nhiều lựa chọn hơn và mức giá đa dạng. Chênh lệch giá giữa Agoda và Trip.com trong trường hợp này dao động khoảng 200 nghìn đồng, cho thấy Agoda có thể mang lại nhiều phương án linh hoạt hơn cho người dùng khi đặt vé máy bay.





Agoda cho thấy mức giá hợp lý hơn so với Trip.com

Ngoài ra, cả Trip.com và Agoda đều cung cấp nhiều tiện ích bổ trợ như đặt vé tàu, dịch vụ đưa đón sân bay, và vé tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mỗi nền tảng cũng có hệ thống ưu đãi thành viên riêng. Trip.com phân chia các cấp độ thành viên từ Bạc, Vàng, Bạch Kim đến Kim Cương và Kim Cương+, trong khi Agoda sở hữu các hạng Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim. Cả hai ứng dụng đều có chính sách hoàn tiền, mang lại sự linh hoạt và an tâm hơn cho người sử dụng trong quá trình đặt dịch vụ.





Một số người dùng chia sẻ về trải nghiệm khi sử dụng Trip.com để đặt vé máy bay và họ cảm thấy hài lòng với tính năng thông báo giá vé máy bay rẻ. Đặc biệt nhất là khi xử lý hoàn tiền khi khách hàng huỷ vé, Trip.com được người dùng cho rằng xử lý tình huống rất nhanh và chỉ trong 36 tiếng đến 48 tiếng là đã được hoàn tiền.





Người dùng chia sẻ về trải nghiệm khi đặt vé máy bay

Bên cạnh đó, nhiều du khách còn đánh giá việc xem bản đồ trên Trip.com sẽ chính xác hơn là Google Maps khi đi du lịch tại Trung Quốc. Một mặt là do Trung Quốc không sử dụng Google, mặt khác là do Trip.com là nền tảng đến từ Trung Quốc nên khi du khách sử dụng Trip.com tại Trung Quốc sẽ tiện lợi hơn so với nhiều ứng dụng khác trên thị trường.





Một trong những tính năng được du khách đặc biệt quan tâm khi sử dụng các nền tảng đặt dịch vụ du lịch như Agoda và Trip.com chính là chương trình hoàn tiền (cashback). Đây là yếu tố góp phần lớn vào việc thu hút và giữ chân người dùng, đặc biệt là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chi phí và lợi ích lâu dài khi sử dụng dịch vụ.





Các tính năng hoàn tiền trên Agoda

Với Agoda, sau khi du khách hoàn tất kỳ lưu trú và trả phòng, hệ thống sẽ tiến hành hoàn tiền trong vòng khoảng 60 ngày. Hình thức hoàn tiền tại Agoda bao gồm hai loại: hoàn tiền mặt và tiền Agoda (AgodaCash). Thưởng hoàn tiền mặt là số tiền được hoàn trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của du khách, trong khi đó, tiền Agoda là một loại điểm thưởng nội bộ, có thể sử dụng để giảm giá cho các lần đặt phòng tiếp theo. Mức hoàn tiền cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng chương trình khuyến mãi cũng như loại phòng hoặc dịch vụ mà người dùng đã đặt trước đó.





Khác với Agoda, Trip.com lại sử dụng hệ thống hoàn tiền dưới dạng Trip Coins – một hình thức điểm thưởng nội bộ. Khi đặt các dịch vụ như khách sạn, vé máy bay, hoặc tour du lịch, người dùng sẽ được tích lũy một lượng Trip Coins nhất định. Các điểm thưởng này có thể quy đổi để giảm giá trực tiếp trong các lần đặt tiếp theo. Mức Trip Coins nhận được sẽ khác nhau tùy theo từng loại dịch vụ, và người dùng càng sử dụng dịch vụ nhiều thì càng tích lũy được nhiều điểm hơn.





Trip Coins trên ứng dụng Trip.com

Tóm lại: Agoda có giá vé máy bay đa dạng, rẻ hơn trong một số trường hợp, hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc AgodaCash nhưng mất đến 60 ngày .

Trip.com hoàn tiền nhanh (36 - 48 tiếng) bằng Trip Coins, có thông báo giá vé rẻ và hiển thị bản đồ chính xác hơn khi du lịch tại Trung Quốc.

Người dùng đánh giá như thế nào về Trip.com và Agoda?

Trên nền tảng Trustpilot - ứng dụng uy tín dùng để đánh giá các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những người sử dụng ứng dụng đã đánh giá Trip.com 4,4/5 sao với hơn 132 nghìn lượt đánh giá. Trong đó, nhiều người dùng đã bày tỏ rằng ứng dụng có dịch vụ đặt vé máy bay rất tiện lợi, đồng thời khâu chăm sóc khách hàng cũng tận tâm. Tuy nhiên, cũng có một số đánh giá 1 sao cho ứng dụng vì các tình huống như khách hàng đã đặt dịch vụ phòng chờ VIP từ trước nhưng đến sân bay thì lại không thể sử dụng dịch vụ này hay hành khách đã đặt vé máy bay rồi nhưng vé chưa được gửi đến tay khách hàng.





Ngược lại, Agoda lại có đánh giá khá thấp trên nền tảng này. Một người dùng hạng VIP Vàng đã đánh giá rằng: “Tôi có đặt một nhà trọ có hồ bơi tại Pattaya nhưng đến nơi thì nhà trọ lại không có hồ bơi như tôi đã đặt. Tôi yêu cầu Agoda huỷ phòng và hoàn tiền nhưng cả nhà trọ lẫn Agoda đều quyết định không hoàn tiền”.





Một đánh giá từ người dùng Agoda trên Trustpilot

Tóm lại, từ những ví dụ so sánh trên có thể thấy được rằng cả hai nền tảng Agoda và Trip.com đều có những ưu điểm và lợi thế mà chỉ có tại ứng dụng mới có. Tuy nhiên hai ứng dụng này cũng có những khuyết điểm mà du khách cần nên lưu ý trước khi đặt dịch vụ tại đây.





Nhiều du khách vẫn chọn Agoda và Trip.com là hai nền tảng uy tín khi đặt dịch vụ du lịch