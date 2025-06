“Sướng mắt” với lễ hội trái cây Nam bộ đang diễn ra ở TP HCM

Ngày 8-6, Lễ trao giải Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm 2025 đã được tổ chức tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP HCM).

Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây do Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM tổ chức. Đây là một trong những hoạt động chủ đạo của Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025, nhằm góp phần gìn giữ, phát triển và tôn vinh nghệ thuật truyền thống của người dân đất phương Nam.

Ghi nhận của phóng viên, hội thi thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, khi mãn nhãn chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật được tạo bởi đủ loại trái cây. Du khách không khỏi trầm trồ, thích thú với những tác phẩm nghệ thuật được tạo hình bằng các loại trái cây từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

Dưới bàn tay của các nghệ nhân, các loại trái cây được tạo hình nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn người xem.

Có 24 tác phẩm do các nghệ nhân từ An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM tham gia hội thi. Những tác phẩm xuất sắc được tạo hình từ trái cây với nhiều tên gọi như: "TP HCM - Động lực đổi mới, điểm đến toàn cầu", "Theo chân Bác - Vững bước tương lai", "50 năm giải phóng - Non sông liền một dải", "Suối Tiên - 30 năm hội nhập và phát triển"...

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, được nghệ nhân gửi gắm bằng tâm hồn, mồ hôi, và sự đồng hành của gia đình, bạn bè. Những bàn tay của các nghệ nhân đã biến trái cây thành nghệ thuật…

Đa số tác phẩm nghệ thuật tạo hình trái cây được các nghệ nhân ưu tiên chọn hình ảnh Bác Hồ để trình bày, giới thiệu vào phần thi của mình. Từ hàng trăm loại trái cây, nông sản được đính kết công phu trên các tác phẩm, góp phần quảng bá sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt.

Du khách trong và ngoài nước thích thú chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật.

Hàng trăm loại trái cây, nông sản đặc trưng của cả nước, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Những tác phẩm rực rỡ màu sắc trái cây được thực hiện từ khối óc và đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân mang đến cho du khách trải nghiệm mùa hè ấn tượng.

Từ những loại trái cây thuần Việt, dưới bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo của các nghệ nhân, các tác phẩm dự thi mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn, đầy màu sắc và ý nghĩa.

Đại diện Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Tính từ ngày 1-6 đến 8-6, Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025 đã tiêu thụ gần 100 tấn trái cây; thu hút trên 100.000 lượt khách đến tham quan. Lễ hội tếp tục kéo dài đến hết mùa hè với nhiều hoạt động đặc sắc chờ đón du khách.