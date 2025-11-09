Những 'bé' thú quý hiếm chào đời ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Từ hồng hạc, sếu vương miện đến hổ Bengal, hà mã… những sinh linh bé nhỏ lần lượt cất tiếng chào đời ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn , đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục trong công tác bảo tồn và chăm sóc động vật quý hiếm.

Kỳ tích sau gần 20 năm chờ đợi

Gần hai thập kỷ kể từ khi 9 cá thể hồng hạc đầu tiên được mang từ Nam Phi về, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mới lần đầu chứng kiến điều kỳ diệu: Một chú hồng hạc non nở từ trứng tự nhiên và được mẹ chăm sóc hoàn toàn.

Sau gần 20 năm kiên trì, một chú hồng hạc nở từ trứng tự nhiên ra đời ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (ảnh: TCV)

Trước đây, hồng hạc sống trong khu nuôi nhỏ hẹp, số lượng ít khiến chúng không sinh sản. Từ năm 2017, đàn chim được bổ sung thêm 21 cá thể từ Hà Lan, nâng tổng đàn lên 30 con nhưng vẫn “im lặng” suốt nhiều năm.

Để kích thích bản năng sinh sản, nhân viên Thảo Cầm Viên lắp gương quanh khu nuôi, mở âm thanh tiếng hồng hạc gọi bạn tình và tạo bãi bùn mô phỏng tổ tự nhiên. Mùa sinh sản năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận 5 cặp hồng hạc làm tổ và đẻ trứng , trong đó một cặp ấp nở thành công, 2 trứng không có phôi và 2 trứng còn lại đang được ấp thủ công. Đây là thành quả của gần 20 năm kiên trì.

"Bé" hồng hạc đã được một tháng tuổi vô cùng đáng yêu (ảnh: TCV)

Hiện vườn thú có 31 cá thể hồng hạc, trong đó “bé non” nay được một tháng tuổi là minh chứng cho nỗ lực phục hồi tập tính sinh sản của loài chim di trú quý hiếm này.

Từ trưng bày đến sinh sản thành công

Tháng 8/2025, Thảo Cầm Viên đón tin vui. Đó là 3 chú sếu vương miện non ra đời từ cặp sếu châu Phi được nhập về năm 2017. Hiện sếu non được nuôi theo mô hình bán hoang dã, chăm sóc gần giống quy trình tự. Đây là lứa sếu nở thành công đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn loài ngoại nhập của Thảo Cầm Viên.

Thời điểm mới nhập về, sếu vương miện khoảng hơn 1 tuổi và phải mất thêm 2 - 3 năm mới đạt đến tuổi trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính (thường là sau 3 năm tuổi). Tuy nhiên, dù được chăm sóc tốt, 4 cá thể sếu (2 đực, 2 cái) vẫn không sinh sản suốt nhiều năm. Lần đầu cặp sếu đẻ trứng không có phôi; đến đợt sau, ba quả đều nở. “Từ ấp đến khi chim non ra đời, chúng tôi phải theo dõi 24/24” – nhân viên Thảo Cầm Viên chia sẻ.

Ba chú sếu vương miện được sinh ra ở Thảo Cầm Viên. Đây là lứa sếu nở thành công đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn loài ngoại nhập của vườn thú trăm tuổi này (ảnh: TCV)

Sếu vương miện là loài chim ăn tạp, thường sinh sản vào mùa mưa tại các vùng đất ngập nước, mỗi lứa đẻ 1 - 4 trứng.

Sếu vương miện trưởng thành có chiều cao khoảng 1-1,1 mét, trọng lượng 3 - 4kg, bộ lông xám nhạt, đầu có mào lông vàng óng như vương miện - đặc trưng giúp loài chim này có vẻ ngoài rất trang trọng.

Sếu vương miện được xếp vào nhóm “dễ bị tổn thương” trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Số lượng ngoài tự nhiên đang suy giảm do mất môi trường sống và nạn buôn bán động vật hoang dã . Loài này nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát triển nguồn thú ngoại nhập của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

“Ngôi sao” khu hồ nước

Giữa hồ nước rộng của Thảo Cầm Viên, nhiều du khách vẫn thích thú với hình ảnh “bé” hà mã Ca mũm mĩm, béo tròn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ba mẹ. Năm nay, Ca đã tròn 2 tuổi và cũng cất tiếng chào đời tại Thảo Cầm Viên.

Hà mã Ca - "hoàng tử" khu hồ nước. Hình ảnh bé Ca khi tròn một tuổi lúc nào cũng quấn quýt bên ba mẹ

Hà mã Ca là con thứ ba trong gia đình hà mã gồm cha Chia, mẹ Bo và hai anh trai. Ca có tên đầy đủ là Canada do ông Behzad Babakhani, Tổng lãnh sự Canada tại TPHCM đặt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (1973 – 2023).

Thành công ghép đôi và sinh sản bé Ca được xem là dấu mốc quan trọng trong công tác nhân giống các loài thú lớn ở Thảo Cầm Viên. Ca nhanh chóng trở thành “ngôi sao nhỏ” của khu hồ nước, nơi ngày nào cũng rộn ràng tiếng cười khách tham quan.

Biểu tượng của sức sống

Giữa năm 2023, hai hổ Bengal con Bình và Dương chào đời, mở đầu cho hành trình mới của loài hổ được bảo tồn tại Việt Nam.

Hai anh em sinh đôi Bình - Dương chào đời năm 2023 ở Thảo Cầm Viên. Sự kiện là một thành công của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác cứu hộ và nhân giống bảo tồn loài hổ Bengal

Cha là hổ sinh tại Thảo Cầm Viên (2014), mẹ là cá thể được Chi cục Kiểm lâm Bình Dương bàn giao năm 2022 nên hai con được đặt tên “Bình – Dương” như lời tri ân địa phương đã góp phần bảo tồn loài.

Dương có vệt trắng hình thoi ở khuỷu chân phải trước, nổi bật với màu lông sậm và dáng đi cảnh giác. Dương siêng vận động, thường xuyên đi tuần quanh chuồng, luôn trong trạng thái sẵn sàng phản ứng với mọi biến động. Bình sở hữu bộ lông vàng nhạt, dạn dĩ, thích đứng thẳng, xoay vòng, tạo dáng như thể đang biểu diễn ba-lê. Dù ít vận động hơn Dương nhưng Bình lại rất thân thiện và chủ động tiếp xúc.

Cặp song sinh giờ đã bước sang tuổi thứ ba, khỏe mạnh, tinh nghịch và là niềm tự hào của đội ngũ chăm sóc thú quý hiếm.

Hươu cao cổ, gấu cũng được nhân giống thành công tại Thảo Cầm Viên (ảnh: TCV)

Thảo Cầm Viên là quản lý vườn thú cổ 160 năm tuổi, chăm sóc gần 2.000 cá thể động vật và hơn 2.000 cá thể thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Lý giải về những năm gần đây có nhiều bé thú chào đời ở Thảo Cầm Viên, theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một phần vì số lượng đàn thú lớn phần nữa do khẩu phần thức ăn phù hợp, thời tiết thuận lợi, điều kiện chăm sóc tốt nên động vật sinh sản nhiều.