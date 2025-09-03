Người dân trải nghiệm trang trí nón lá, thử xay lúa tại Thảo Cầm Viên

Hòa cùng ngày hội của đất nước, nhiều gia đình và các em nhỏ đã chọn ghé Thảo Cầm Viên (TP Hồ Chí Minh) để tham gia lễ hội văn hóa, ẩm thực nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong khuôn viên rộng lớn phủ đầy cây xanh của Thảo Cầm Viên, vốn được ví như "lá phổi xanh" của thành phố, lễ hội tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Sự kiện không chỉ là tạo điểm vui chơi cho người dân trong dịp lễ, mà còn góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân gian. Mỗi gian hàng, mỗi hoạt động tại lễ hội đều được thiết kế để du khách vừa tham quan, vừa trải nghiệm, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình chế tác sản phẩm thủ công và đời sống văn hóa truyền thống.

Ngay cổng vào là khu vực rực rỡ sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh. Khách tham quan và các em nhỏ được trải nghiệm trang trí nón lá tại các quầy hàng bán đồ lưu niệm ở đây.

Khách tham quan tự tay thử xay lúa, giã gạo.

Khu vực trưng bày làng chiếu Định Yên và làng dệt khăn Long Khánh có tuổi đời hàng trăm năm.

Làng dệt chiếu Định Yên: nơi nghề dệt chiếu tồn tại hàng trăm năm, nổi tiếng với kỹ thuật thủ công tinh xảo. Từng sợi lác đan xen dưới đôi tay khéo léo của nghệ nhân khiến nhiều du khách thích thú dừng chân. Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh: duy trì và phát triển hơn 100 năm qua, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại lễ hội, khung cửi gõ nhịp đều đặn tái hiện rõ nét sự bền bỉ của nghề truyền thống.



Những nhân vật hoạt hình, con vật tò he từ bột gạo nhỏ xinh gợi lại tuổi thơ, thu hút không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn tìm về ký ức xưa.

Không chỉ làng nghề, lễ hội còn có hơn 50 gian hàng ẩm thực tái hiện không khí chợ quê thuần Việt từ nhiều vùng miền.

Loại bánh trái cây bằng đậu xanh được bày đẹp mắt trên kệ hàng.

Những món bánh dân gian Nam Bộ được làm từ nguyên liệu tự nhiên (lá dứa, lá cẩm, nghệ…) tạo nên sắc xanh, tím, vàng bắt mắt.

Bên cạnh đó, trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa lân, hát bội, nhạc cụ dân tộc… tại khu vực sân khấu trung tâm, giúp người tham gia cảm nhận rõ nét không khí hội tụ văn hóa ba miền.

Lễ hội Vui Tết Độc lập - hội tụ non sông không chỉ là sân chơi dành cho người dân TP Hồ Chí Minh mà còn là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, những hoạt động gắn với văn hóa truyền thống càng trở nên cần thiết để kết nối quá khứ với hiện tại.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vì thế thêm phần ý nghĩa, khi mỗi người dân, mỗi gia đình không chỉ tận hưởng những giờ phút thư giãn, mà còn tìm thấy sự gắn bó, tự hào với những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.