Đà Nẵng, Hội An hấp dẫn du khách dịp Tết 2026

Theo dữ liệu vừa được công bố bởi nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, Đà Nẵng và Hội An tiếp tục khẳng định sức hút khi đồng thời lọt vào top 10 điểm đến được du khách trong nước và quốc tế quan tâm tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Kết quả này phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía các điểm đến nội địa giàu trải nghiệm văn hóa – lễ hội và có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Booking.com cho biết 69% du khách Việt lựa chọn du lịch trong nước trong dịp Tết Dương lịch năm nay, cho thấy sự ưu tiên rõ rệt đối với các hành trình gần gũi, thuận tiện và chi phí hợp lý. Ngoài Đà Nẵng và Hội An, các điểm đến quen thuộc gồm Phú Quốc, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Sa Pa tiếp tục nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Những địa danh này được đánh giá cao nhờ khí hậu dễ chịu thời điểm đầu năm, hạ tầng du lịch hoàn thiện, cùng nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu trong những năm gần đây.

Đối với du khách quốc tế, Việt Nam tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong mùa lễ hội cuối năm và đầu năm mới. Họ đặc biệt quan tâm đến các trải nghiệm văn hóa đặc trưng, hoạt động giải trí lễ hội, không gian phố cổ và cảnh quan tự nhiên phong phú. Hội An – Di sản Văn hóa thế giới – được đánh giá nổi bật nhờ hệ thống phố cổ, sự kiện đón năm mới và các chương trình trải nghiệm truyền thống. Trong khi đó, Đà Nẵng thu hút mạnh với các bãi biển dài, tổ hợp giải trí hiện đại và chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt dịp Tết.

Sự xuất hiện của cả Đà Nẵng và Hội An trong danh sách điểm đến phổ biến đối với hai nhóm du khách được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch miền Trung, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực kích cầu và đa dạng hóa sản phẩm. Các doanh nghiệp du lịch, lưu trú và lữ hành tại khu vực này hiện đã sẵn sàng với nhiều chương trình ưu đãi, tour theo chủ đề và sự kiện chào đón năm mới nhằm đáp ứng lượng khách dự kiến tăng cao.



