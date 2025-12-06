Khách Tây khoe "kỹ năng mới" học được sau khi đến Việt Nam

Những câu chuyện về du khách nước ngoài "bắt nhịp" với đời sống Việt Nam từ lâu luôn là đề tài gây thích thú trên mạng xã hội. Từ chuyện tập ăn mắm tôm, biết qua đường như dân bản địa, cho đến thành thạo đi xe máy… tất cả đều khiến dân tình vừa buồn cười, vừa thấy gần gũi. Và mới đây, thêm một vị khách Tây tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú khi khoe rằng mình đã "unlock" thêm một kỹ năng mới sau thời gian sống tại Việt Nam.

Nhân vật chính chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy phấn khích: "Mấy bạn ơi, bữa nay mình ngồi xổm được rồi… Cảm giác như lên level hòa nhập luôn đó." Đi kèm là khoảnh khắc anh chàng đang… ngồi xổm rất tự nhiên. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng lập tức gây bão mạng.

(Nguồn: @charles_bonneau.mp4)

Ngồi xổm (nhiều nơi gọi là ngồi chồm hổm) là tư thế ngồi gập chân lại, đùi áp vào bụng/ngực, mông gần sát đất, trọng tâm dồn lên bàn chân. Đây là tư thế rất quen thuộc với người Việt: từ ngồi hóng gió, chờ bạn, ăn bún chả vỉa hè cho đến chuyện sửa xe, trò chuyện trước cửa nhà. Có thể nói đây là một trong những kiểu ngồi mà hầu như ai lớn lên ở Việt Nam đều thành thạo.

Thế nhưng, đối với nhiều người nước ngoài - đặc biệt là các du khách phương Tây - việc ngồi xổm lại là… thử thách thật sự. Cơ địa khác, thói quen khác khiến họ dễ mất thăng bằng, đứng dậy khó khăn, hoặc đơn giản là… không biết phải để chân tay thế nào.

Chính vì vậy, khi có thể ngồi xổm thành công, vị khách Tây trong câu chuyện vui mừng như vừa đạt được thành tựu lớn. Không ai ngờ rằng một tư thế quen thuộc với người Việt lại trở thành "đích đến" nhiều du khách coi là cột mốc hòa nhập.

Cư dân mạng cũng lập tức ùa vào bình luận trêu đùa:

- "Lên level rồi á!"

- "Chúc mừng đã hòa nhập thành công."

- "Anh giỏi quá, chúc mừng anh."

(Nguồn: @charles_bonneau.mp4)

Bài đăng tuy chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ, nhưng lại cho thấy cách mà du khách tiếp cận văn hoá Việt Nam bằng sự tò mò và hứng thú. Việc học cách ngồi xổm - dù rất bình thường với người bản địa - lại là dấu mốc giúp họ cảm thấy gần gũi hơn với đời sống thường ngày nơi đây.

Trên thực tế, không ít du khách nước ngoài từng hào hứng khoe mình đã "ngồi chồm hổm thành công". Có người còn ghi lại cả quá trình tập luyện, từ chống tay giữ thăng bằng đến khi có thể ngồi thoải mái ăn chè vỉa hè. Dân mạng nhiều lần chứng kiến những màn "thử thách ngồi xổm" đầy hài hước, trở thành đề tài giải trí thú vị.

Du khách nước ngoài thích thú khi thấy người Việt Nam... ngồi xổm (Ảnh: Phát Ba Guide)

Các vị khách Tây cố gắng giúp đỡ nhau để không bị ngã khi thử ngồi xổm (Ảnh: Phuc Do Tourguide)

Không cần những trải nghiệm cầu kỳ, đôi khi chỉ một hành động nhỏ như học ngồi xổm cũng giúp du khách cảm nhận nhịp sống địa phương. Đối với người Việt, đó là tư thế quá đỗi quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là "cảm giác lên level", là bước tiến nhỏ trong hành trình hòa nhập, và là câu chuyện dễ thương để chia sẻ với bạn bè. Một khoảnh khắc giản dị, nhưng lại khiến người xem mỉm cười vì sự chân thành và tinh thần hòa nhập của những vị khách dành cho đất nước mình.