Hàng quán vỉa hè Hà Nội thế nào sau khi siết chặt trật tự?

Vừa qua, Hà Nội chính thức thí điểm mô hình 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị gồm Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Cùng thời điểm, hàng loạt phường, xã trên khắp thành phố cũng đồng loạt tổ chức ra quân, xử lý mạnh tay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường - điều vốn đã tồn tại nhiều năm và trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều tuyến phố đông đúc.

Tuy nhiên, giữa những đợt triển khai rầm rộ, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Liệu thực tế đã có sự thay đổi đáng kể?

Video: Khung cảnh hàng quán vỉa hè tại Hà Nội hiện tại

Ghi nhận vào buổi sáng ngày 4/12, khu vực quanh Nhà Thờ Lớn Hà Nội - nơi vốn nổi tiếng với khung cảnh khách ngồi kín vỉa hè ăn xôi cốm, trà chanh - đã có những thay đổi đáng kể.

Trước đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm khách ngồi tràn xuống cả lòng đường phía 2 bên Nhà Thờ. Nhưng hiện tại, tình trạng này đã có những thay đổi nhất định. Bàn ghế vẫn được bày ngoài vỉa hè nhưng nằm bên trong vạch kẻ, gần như không còn cảnh tràn xuống đường chiếm lối đi chung. Không gian quanh Nhà Thờ có phần thông thoáng, trật tự hơn trước.

Hàng quán quanh Nhờ Thờ Lớn

Trong khi đó, vào khung giờ ăn trưa ngày 14/2, tại các tuyến phố như Lý Quốc Sư, Chân Cầm, Ngõ Huyện - nơi tập trung nhiều hàng phở, miến lươn nổi tiếng - tình trạng lại có phần khác. Một số quán đông khách vẫn tiếp tục sử dụng vỉa hè để đặt bàn ghế, nhất là vào buổi tối. Phần lớn vỉa hè ở các phố này vốn nhỏ, nên khi quán bày bàn ghế ra đã chiếm gần hết lối đi.

Khu vực phố Lý Quốc Sư, Chân Cầm, Ngõ Huyện

Tại các con phố như phố Cầu Gỗ, phố Hồ Hoàn Kiếm, khu vực quanh phố Bát Đàn, tình hình cũng tương tự. Trong khi một số hàng quán đã chấp hành, chỉ bán hàng trong không gian quán thì vẫn còn một số hàng bày bàn ghế ra vỉa hè. Đây là những con phố có vỉa hè nhỏ, hàng quán đông khách, dẫn đến việc lối đi của người đi bộ gần như được "lấp đầy".

Phố Cầu Gỗ, Hồ Hoàn Kiếm

Hay quanh phố Bát Đàn

Tại khu vực phố Hàng Lược và Phùng Hưng, tình trạng cũng không khác là bao. Ở những đoạn vỉa hè hẹp, gần như kín hoàn toàn bởi bàn ghế hoặc xe cộ của khách. Còn ở những đoạn có không gian vỉa hè rộng, các hàng quán vẫn bày bán nhưng có chừa lại một phần lối đi cho người đi bộ.

Các hàng quán ở phố Hàng Lược, Phùng Hưng

Ở khu vực đường Nguyễn Thái Học, đặc biệt tại đầu ngõ Yên Thế, nhiều hàng quán vẫn bày bàn ghế ra vỉa hè như thói quen cũ.

Dù vậy, cũng có sự chuyển biến đáng chú ý: Một hàng bún cá nổi tiếng trên đường Nguyễn Thái Học vốn thường bày bàn ghế ra ngoài, nay đã không còn đặt bàn ghế trên vỉa hè nữa. Dù quán đông khách, nhiều người đứng chờ tại cửa, nhưng đó có khác biệt so với trước đó.

Hay hàng phở nổi tiếng đầu phố Hàng Vải cũng đã được sắp xếp gọn gàng hơn nhiều, không bày bàn ghế ở vỉa hè nữa.

Một số hàng quán ở đoạn ngõ Yên Thế giao cắt với Nguyễn Thái Học

Hàng bún cá trên phố Nguyễn Thái Học

Hàng phở nổi tiếng đầu phố Hàng Vải

Nhìn chung, diện mạo các vỉa hè và hàng quán ở nhiều tuyến phố Hà Nội đang có những thay đổi nhất định, tùy theo từng khu vực.