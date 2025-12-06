TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon bất ngờ “đổi nghề” làm tài xế công nghệ

Vĩnh Thích Ăn Ngon vốn là cái tên quen thuộc với giới trẻ mê ẩm thực, đặc biệt qua series "giải cứu" những quán ăn vô danh từng gây bão mạng xã hội. Luôn thích tự thử thách mình, mới đây anh chàng lại khiến fan bất ngờ khi quyết định trải nghiệm một ngày làm tài xế công nghệ - để khám phá những bí kíp và câu chuyện phía sau mỗi chuyến xe.

Đồng hành cùng Vĩnh trong hành trình là bác tài Đặng Thiên Phúc - một "mentor" cực xịn với kinh nghiệm 10 năm chạy Grab.

Trước khi cho Vĩnh chính thức "lăn bánh", anh Phúc đã tranh thủ truyền cho lái mới này bí kíp thiết kế lịch trình chạy xe hiệu quả. "Mình sẽ thiết kế một cái lịch chạy xe bắt đầu từ 7h - 8h, xong rồi mình sẽ chạy tới trưa. Trưa thì giờ cao điểm của GrabFood sẽ dao động từ 11h - 13h, sau đó mình sẽ tắt app để nghỉ ngơi", anh Phúc nói.

Được anh Phúc chia sẻ đến đây, Vĩnh không khỏi bất ngờ vì bác tài công nghệ cũng có thể chủ động "tắt app" để nghỉ ngơi, cân bằng thời gian để chăm sóc cho gia đình.

Đơn hàng đầu tiên đã "nổ" nhưng phải chờ hơi lâu. Lần đầu tiên Vĩnh trải nghiệm cảm giác sốt ruột của một tài xế công nghệ khi đợi quán làm đơn vào đúng giờ cao điểm. Trấn an "tấm chiếu mới", anh Phúc từ tốn bật mí về "Chính sách hỗ trợ tự động khi chờ đơn lâu" cho các bác tài khi gặp trường hợp này: "Mình sẽ được nhân viên báo thời gian chờ, ví dụ như một đơn pizza sẽ dao động trong khoảng 15 phút. Nếu mà mình chờ quá 20 phút, hệ thống sẽ có chế độ hỗ trợ tài xế. Khi hoàn thành đơn, mình chỉ cần báo lại rằng quán chuẩn bị lâu, và thời gian đó sẽ được tính toán lại để hỗ trợ cho tài xế."

Sau khi lấy đơn, hai anh em nổ máy lên đường. Khi thấy Vĩnh lo lắng khi phải giao đơn đến địa chỉ khó tìm hay trong ngõ hẻm, anh Phúc chia sẻ ngay "quy tắc" khi tìm địa chỉ: "Mình sẽ nhìn đường bên phải là số chẵn, bên trái là số lẻ thì mình dựa vào đó để tìm."

Anh cũng bật mí thêm, nếu lỡ bị lạc trong những con hẻm sâu thì các lái mới có thể áp dụng "mẹo" rẽ phải liên tục nhiều lần để tìm ra đường lớn. Đối với địa chỉ quá khó tìm, các bác tài cũng có thể chủ động nhờ khách hàng chỉ đường để tiết kiệm thời gian và giao hàng nhanh chóng hơn.

Nhờ "học nghề" từ anh Phúc, Vĩnh đã hoàn thành đơn hàng đầu tiên một cách suôn sẻ và nhanh chóng tiếp tục hành trình với hai đơn hàng tiếp theo ở khu vực Hồ Con Rùa và đường Nguyễn Đình Chiểu.

Càng trải nghiệm, Vĩnh càng thấu hiểu và đồng cảm hơn với các bác tài công nghệ. Anh kể rằng trước đây mà phải chờ đồ ăn lâu cũng sốt ruột lắm. "Đó phải đi như vầy thì mới hiểu, chứ bình thường ở nhà mà đợi đơn lâu chút xíu là đói, là quạu chứ đâu có hiểu là tài xế vất vả như thế nào", Vĩnh bộc bạch.

Kết thúc một buổi trải nghiệm làm tài xế Grab, chàng TikToker hào hứng khoe với cộng đồng mạng rằng mình đã giao thành công 3 đơn hàng và "bỏ túi" thêm loạt kinh nghiệm hữu ích, từ cách lên kế hoạch làm việc, những mẹo tìm đường, cho đến cách tận dụng các tính năng trên ứng dụng Grab để chạy xe hiệu quả hơn.

"Xung quanh mình sẽ luôn có anh em tài xế hỗ trợ nên mọi người nhớ tích cực tham gia các hội nhóm để được học hỏi thêm. Cũng nhờ chạy thử, mình mới biết app Grab cũng có nhiều tính năng giúp anh em Grab chạy mượt mà hơn. Dù anh em lâu năm hay mới vô nghề cứ mạnh dạn thử nha, Vĩnh thấy hữu ích lắm luôn.", anh chàng tổng kết.