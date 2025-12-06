Khung cảnh rực sáng tại Hàng Mã đã trở lại

Vừa cách đây không lâu, khung cảnh Hàng Mã từng khiến không ít người "giật mình" khi hàng loạt gian hàng đồng loạt thu dọn, tháo dỡ để sắp xếp lại theo quy định. Con phố vốn quen với sắc màu rực rỡ bỗng trở nên khác hẳn, tạo nên một thay đổi khiến dân tình bàn tán suốt nhiều ngày.

Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, Hàng Mã đã kịp khoác lên mình diện mạo mới để tiếp tục một mùa Giáng sinh: gọn gàng hơn, thoáng đãng hơn, nhưng vẫn giữ trọn vẻ rực rỡ đặc trưng. Những ánh đèn lại lung linh từ tầng một tới tầng hai, hai bên phố lại sáng bừng sắc màu như chưa hề trải qua quãng thời gian im ắng. Du khách và người dân Hà Nội lại tìm về, vừa mua sắm vừa chụp ảnh, nhưng với một nhịp độ nhẹ nhàng, trật tự hơn trước.

Video: Hàng Mã lại lên đèn lung linh sau thời gian tháo dỡ

Trước đó, trong thời điểm lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh sắp xếp lại, nhiều người từng lo rằng Hàng Mã sẽ không giữ lại được hình vốn có. Thế nhưng, thực tế, khi quay trở lại, phố như được "tút tát" một diện mạo mới: vỉa hè thông thoáng, mặt đường rộng mở, không còn cảnh hàng hóa tràn lan khiến lối đi trở nên chật chội. Trong khi đó, các cửa hàng tại đây đã trang trí lại trong khuông khổ quy định mà vẫn đảm bảo được sự lung linh, lấp lánh và cảm giác mùa lễ hội.

Ngăn nắp hơn - nhưng không mất đi cái hồn của phố đồ lễ hội

Đi dọc theo phố, dễ dàng nhận thấy nhiều cửa hàng đã chỉnh trang lại phần trưng bày. Hàng hóa được đẩy sâu vào bên trong, đặt ngay ngắn theo từng kệ, từng dãy. Bên ngoài trang trí đơn giản hơn để tránh bị cồng kềnh nhưng vẫn đẹp. Đặc biệt, rất nhiều cửa hàng treo đèn trang trí từ tầng 1 lên tận tầng 2, tạo nên một bức tường ánh sáng nhìn từ xa đã thấy lấp lánh.

Các cửa hàng trang trí cả tầng 1 lẫn tầng 2, rực rỡ khi nhìn từ xa

Bên trong mỗi cửa tiệm vẫn là thế giới sắc màu quen thuộc: cây thông, tuần lộc, đồ trang trí, quà tặng lễ hội, phụ kiện… được sắp hàng thẳng tắp, gọn gàng. Sắc đỏ, vàng, trắng, xanh hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh thị giác sống động mà vẫn giữ được sự trật tự.

Khi màn đêm xuống, ánh đèn từ các cửa tiệm hắt ra, lan nhẹ trên mặt đường, cùng với đó là hàng loạt dây đèn nháy lấp lánh khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Nếu như trước đây, mỗi mùa lễ hội, Hàng Mã thường đông đến mức ken đặc người, thì bây giờ, nhịp độ có phần êm hơn. Không khí vẫn rộn ràng, vẫn có những tiếng cười, những nhóm bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh, các gia đình chọn mua đồ trang trí… nhưng không còn sự ồn ào hay cảnh chen chúc.

Các cửa hàng đều sắp xếp gọn gàng lại và phía bên trong

Du khách và người dân trở lại mua sắm, dạo phố nhưng không còn cảnh chen chúc

Nhiều người dường như cũng ý thức hơn: chụp ảnh nhanh, di chuyển nhanh, mua sắm có trật tự, để không làm cản trở những người khác. Cảm giác như cả phố đang vận hành theo một "nhịp sống mới" - văn minh hơn nhưng không đánh mất sự vui nhộn truyền thống.

Hàng Mã - đẹp theo một cách mới

Tổng thể con phố nhfin thông thoáng hơn hẳn

Vẫn là Hàng Mã từng khiến bao người mê mẩn mỗi mùa Trung thu hay Giáng sinh, nhưng nay, vẻ đẹp của phố không chỉ nằm ở ánh sáng hay sắc màu. Nó còn đến từ sự gọn gàng, tinh tươm - thứ mà trước đây ít ai nghĩ có thể hòa hợp với sự rực rỡ vốn có.

Và có lẽ cũng nhờ sự thay đổi này, những người ghé thăm lại thấy Hàng Mã… thân thuộc theo một cách mới. Một con phố không chỉ sáng rực, mà còn thoáng đãng, dễ chịu hơn.