Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

Tạp chí ẩm thực quốc tế Taste Atlas vừa công bố danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới, ẩm thực Việt Nam vinh dự góp mặt tới 3 đại diện: Tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt.

Tiết canh vịt: Từ tranh cãi đến vị thế quốc tế

Trong số các món ăn Việt Nam được vinh danh, tiết canh vịt là cái tên gây chú ý hơn cả. Đây là phiên bản phổ biến của món tiết canh truyền thống, nổi tiếng với sự kết hợp giữa tiết vịt tươi được để đông lại thành một khối thạch mát lạnh, cùng với thịt cổ và nội tạng vịt đã luộc chín, băm nhỏ.

Tiết canh vịt. Ảnh: Taste Atlas

Theo mô tả, món ăn được nêm nếm gia vị và các loại rau thơm như húng quế. Khi thưởng thức, tiết canh vịt thường được rắc thêm lạc rang giòn tan, vắt chanh tươi và ăn kèm bánh đa hoặc một chén rượu nếp cay nồng.

Những người yêu thích món này mô tả hương vị béo ngậy, chua nhẹ và kết cấu dai, mềm như thạch.

Tuy nhiên, tiết canh cũng là món ăn từng gây nhiều tranh cãi và không ít lần bị Taste Atlas đưa vào danh sách "món tệ nhất thế giới" do lo ngại về việc sử dụng tiết sống có thể tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là dịch cúm gia cầm.

Dù vậy, việc lọt top lần này cho thấy sự độc đáo và sức hấp dẫn không thể phủ nhận của món ăn này đối với thực khách quốc tế.

Bún măng vịt: Hương vị đậm đà, ấm áp

Cùng góp mặt trong danh sách là món bún măng vịt, một món nước truyền thống với hương vị đậm đà, đặc trưng.

Bún măng vịt. Ảnh: Taste Atlas

Linh hồn của món ăn này nằm ở phần nước dùng được ninh từ xương vịt, kết hợp với vị măng khô tạo nên mùi thơm nồng nàn.

Thịt vịt được dùng trong món bún thường được luộc chín tới, mềm ngọt. Các nguyên liệu không thể thiếu khác bao gồm bún tươi, gừng, hành, bắp cải và các loại rau thơm tươi như ngò, bạc hà hoặc tía tô.

Đặc biệt, thịt vịt sau khi vớt ra thường được chấm với loại nước chấm "kinh điển" là nước mắm gừng cay nhẹ, giúp tăng thêm hương vị cho món ăn.

Cháo vịt: Bữa sáng bổ dưỡng, quen thuộc

Đại diện thứ ba là cháo vịt, món cháo gạo tấm nấu cùng thịt vịt đã luộc hoặc hấp. Đây là món ăn được mô tả là đặc biệt phổ biến trong những ngày lạnh.

Cháo vịt. Ảnh: Taste Atlas

Ngoài thịt vịt, cháo còn được nấu cùng các nguyên liệu quen thuộc như hành tím, gừng, cà rốt, hành lá, ngò rí và tiêu đen. Tuy không phổ biến nhưng tại một số quán chuyên biệt, thực khách có thể tìm thấy cháo vịt được ăn kèm với tiết luộc.

Cháo vịt là một món ăn giàu protein, thường được bán tại các quán vỉa hè và được xem là bữa sáng bổ dưỡng, quen thuộc của người dân Việt Nam.

Vinh danh ẩm thực Việt Việc 3 món ăn từ vịt của Việt Nam cùng lúc được Taste Atlas - chuyên trang ẩm thực quốc tế kết nối 9.000 nhà hàng - vinh danh đã cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng ẩm thực thế giới. Trang này dựa trên đánh giá của chuyên gia, đầu bếp và độc giả, qua đó góp phần khẳng định sự đa dạng và tinh tế của ẩm thực truyền thống Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để các món ăn dân dã Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, thu hút du khách quốc tế đến khám phá và thưởng thức. Món ăn đứng đầu danh sách năm nay là vịt quay Bắc Kinh (Trung Quốc) - món ăn đã tồn tại từ thế kỷ 13, nổi tiếng với lớp da vàng giòn và thịt mềm ngọt.



