Việt Nam vào Top điểm đến du lịch mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới cho năm 2025–2026, trong đó Việt Nam góp mặt với nhóm hạng mục "Best for food", nhấn mạnh sức hấp dẫn đặc biệt từ nền ẩm thực đa dạng và dễ tiếp cận.

Theo Time Out, Việt Nam là điểm đến mà du khách "có thể ăn ngon ở mọi nơi", từ quán vỉa hè đến nhà hàng cao cấp, với chi phí hợp lý và hương vị đặc trưng khó quên. Mùa đông miền Bắc, với nền nhiệt 12–15°C, được xem là thời điểm lý tưởng để thưởng thức phở, bún thang, bún mọc hay các món chè nóng - những món từng nhiều lần được CNN, Lonely Planet hay South China Morning Post giới thiệu như biểu tượng ẩm thực Việt.

Bún bò - món ngon mang đậm bản sắc Việt. Ảnh: Vy Huỳnh.

Time Out đánh giá giai đoạn tháng 10 đến tháng 2 là thời điểm thuận lợi để khám phá Việt Nam, nhờ khí hậu dễ chịu, chi phí di chuyển và lưu trú "thân thiện" hơn nhiều điểm đến quốc tế. Tạp chí gợi ý ba hành trình tiêu biểu: Hà Nội với phố cổ và các quán jazz nhỏ, Hội An với phố cổ và ẩm thực, TP Hồ Chí Minh với nhịp sống sôi động và văn hóa cà phê.

Việc Việt Nam được xếp hạng trong top điểm đến mùa đông lý tưởng được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm ẩm thực và văn hóa bản địa.