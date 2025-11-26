Tha cho cây thông Noel đi, Tết còn tận 3 tháng nữa mới đến

Giáng sinh sắp đến cũng là lúc mà nhiều người chuẩn bị những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu. Trong đó, cây thông Noel là linh hồn không thể thiếu của mọi không gian lễ hội. Tuy nhiên, có một phong cách cây thông đã thực sự gây xôn xao mạng xã hội vì sự độc đáo và sáng tạo, khiến cho nhiều người phải chú ý.

Trong một video và người nước ngoài trang trí cây thông Giáng sinh đã gây chú ý đặc biệt, người này quấn đèn lấp lánh lên cây thông như thường lệ nhưng thay vì trang trí bằng những quả châu lấp lánh, cô đã quyết định thay thế bằng một lượng lớn hoa có màu vàng bắt mắt. Người này đã gắn các cành hoa như Forsythia hay một loại anh đào, mận vàng phủ kín từ gốc đến ngọn cây.

Sau đó, cô bắt đầu gắn thêm những bông hoa hồng vàng và những quả cầu hoa nhỏ. Khi hoàn thiện, toàn bộ cây thông tràn ngập màu vàng của hoa rất rực rỡ. Tuy nhiên, chính sự rực rỡ này đã khiến nhiều cư dân mạng Việt Nam liên tưởng đến những cây thông gắn thêm những cành mai ngày Tết. Như câu chuyện của một doanh nghiệp Việt từng khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ.

Cây thông Noel quen thuộc đã được các nhân viên tận dụng để làm thân cây mai chưng Tết, đây là một cách tiết kiệm hài hước vì công ty không có quá nhiều ngân sách. Sau đó, họ đã gắn lên những cành thông bằng những bông hoa mai giả, để tăng thêm phần chân thực, nhân viên công ty còn chuẩn bị cả những dây lồng đèn đỏ và treo thêm những câu đối ngày Tết như “An khang - Thịnh vượng” vốn thường thấy trên các cây mai, đào, quất.

Ngay khi nhìn thấy video trên, nhiều cư dân mạng Việt đã để lại nhiều bình luận trước những hình ảnh hài hước này như: “Cây thông giáng xuân”, “Nó Noel mà nó Tết dễ sợ”, “Decor 1 lần xài cả năm luôn”. Hay có một số bình luận còn kết hợp lời chúc Giáng sinh và Tết như: “Cung hỷ Christmas, Merry phát tài”. Không những thế, nhiều người còn bảo nhau rằng, đến Tết trung thu thì cứ mua lồng đèn gắn lên cây thông để đỡ phải suy nghĩ trang trí trung thu như thế nào.

Phong cách trang trí này khiến rất nhiều cư dân mạng thích thú. Nhiều người thừa nhận rằng đây chính là cách tiết kiệm chi phí cực hiệu quả, mua một cây thông mà có thể trưng được cả Giáng sinh lẫn Tết, không cần mua cây mai thật mà vẫn có đồ trang trí chơi cả năm.