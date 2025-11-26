Orange bật mí bí kíp nấu ăn ‘siêu tiện-mịn’ từ Nhật Bản: Bận mấy cũng có thể vào bếp trổ tài trong 5 phút!

Vừa qua tại sự kiện vào bếp cùng Nisshin Seifun Welna, Orange đã tận tay khui bí mật nấu mì Ý chuẩn ngon như nhà hàng cùng thương hiệu thực phẩm nức danh Nhật Bản. Góp mặt trong sự kiện còn có các đầu bếp nổi tiếng đến từ Nhật, mang tới màn trình diễn nhiều món ngon và chia sẻ bí quyết nấu ăn cực dễ với loạt sản phẩm mới nhà Nisshin Seifun Welna.

Sự kiện cũng thu hút đông đảo nhiều gia đình trẻ và chị em phụ nữ hiện đại, hóa thân thành thực khách, khám phá công thức nấu ăn toàn năng "ngon-nhanh-gọn-lẹ" từ các chuyên gia ẩm thực. Đây cũng là mục tiêu mà Nisshin Seifun Welna hướng đến trong dịp ra mắt này, mang đến chuỗi trải nghiệm ẩm thực tiện lợi cùng danh mục sản phẩm chất lượng Nhật Bản, giúp phụ nữ bận rộn thêm tự tin trong gian bếp và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Tuyệt kỹ làm mì Ý ngon chuẩn nhà hàng cùng Orange

Mặc dù lịch trình bận rộn, song Orange tiết lộ chưa bao giờ thỏa hiệp với sở thích nấu ăn và trải nghiệm ẩm thực. Đối với Orange, bếp là nơi nữ ca sĩ thể hiện phong cách sống hiện đại và gu ẩm thực cá nhân.

"Mỗi khi Orange bận rộn nhưng vẫn muốn ăn pasta ngon lành, mình sẽ sử dụng Sợi mì ý luộc nhanh 3 phút và một trong 6 loại Xốt mì Ý từ nhà Nisshin Seifun Welna. Và lúc nào bận tới mức không muốn dọp dẹp bếp núc, mình còn có lựa chọn tiện lợi hơn nữa - chỉ 4 phút 30 giây hâm nóng trong lò vi sóng với Mì Ý tươi đông lạnh Nảy Nảy", nữ ca sĩ tiết lộ tuyệt chiêu nấu ăn siêu nhanh và ngon "bất bại".

Tại sự kiện, Orange đã thực chứng tốc độ chế biến món mì Ý đầu tiên, chỉ với 3 phút luộc tiêu chuẩn để đạt được độ dai chuẩn kiểu Ý (al dente). Sợi mì Ý luộc nhanh được làm từ 100% lúa mì cứng Durum Semolina, trộn cùng loại xốt yêu thích, Orange có ngay bữa ăn thơm ngon khó cưỡng chuẩn nhà hàng.

Chia sẻ với các thực khách, nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm nhiều mẹo nấu món mì Ý sao cho hợp khẩu vị từng người. Chẳng hạn, có thể luộc 6 phút nếu muốn sợi mì có độ mềm vừa miệng hơn hay thay đổi nhiều vị: xốt thịt bằm, xốt bò bằm vị cay, xốt cồi sò điệp bơ tỏi…

Đặc biệt với phụ nữ bận rộn, Orange còn mách nước chế biến tiện lợi siêu việt với dòng sản phẩm Mì Ý tươi đông lạnh Nảy Nảy. Đây là loại mì ý tươi đã được Nisshin Seifun Welna luộc chín, cho vào khay, rưới xốt lên trên và làm đông nhanh bằng công nghệ tiên tiến. Chỉ cần chọn vị hợp gu - xốt xúc xích thịt hoặc xốt phô mai bắp, bỏ khay vào lò vi sóng, hâm nóng 4 phút 30 giây, là có ngay món mì tươi dai ngon.

Khui bí mật làm món chiên chuẩn vị cùng các đầu bếp Nhật

Tại sự kiện trải nghiệm ẩm thực, Nisshin Seifun Welna cũng mời đến các đầu bếp nổi tiếng chuyên món chiên karaage và tempura tại Nhật Bản. Không chỉ khoe tay nghề điệu nghệ, các đầu bếp còn tiết lộ những bí quyết để phụ nữ hiện đại nào cũng có thể chế biến món chiên tinh tế chuẩn vị Nhật.

Đầu bếp Yoshida - chủ nhà hàng món chiên karaage "since 1988" ở thành phố Usa đã khai màn trình diễn với món chiên với gà, bạch tuột và đặc biệt không thể thiếu Bột chiên gà Karaage vị nước tương và tỏi. Đây là loại bột karaage do Yoshida hợp tác cùng Nisshin Seifun Welna phát triển, với mong muốn giúp các gia đình có thể thưởng thức món ăn ngon như ở nhà hàng.

Chỉ cần áo bột đều lên thịt và ướp 10 phút cho hương vị thấm đều vào thịt, các bà nội trợ đã có ngay món chiên thơm lừng, đạt tới cảnh giới "bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng" ngay lần đầu thử sức nấu ăn. Đặc biệt, lớp vỏ chiên vẫn giòn ngon ngay cả khi để nguội, lý tưởng làm cơm hộp mang theo từ nhà cho cả dân văn phòng.

"Đối với bạch tuộc, bạn chỉ cần ướp bột trong 5 phút, rạch nhẹ vài đường trên miếng bạch tuộc để gia vị bột thấm hơn. Vì bạch tuộc rất dễ bị dai, nên chú ý đừng chiên quá lâu. Để món ăn giòn rụm như ngoài quán, hãy chiên lượng vừa phải mỗi mẻ bạch tuộc", đầu bếp Yoshida bật mí.

Ngoài món karaage, đầu bếp Inokuchi cũng trực tiếp hướng dẫn cách chế biến món chiên tempura ngon chuẩn vị. Ông mách nước công thức nấu ăn dễ dàng, căn chuẩn thời gian cho cả người mới bắt đầu: xoa thịt (gà, tôm, cá…) đều với bột chiên gà Tempura của Nisshin Seifun Welna trong 30 giây, sau đó ướp 5 phút, rồi chiên trong khoảng 3 phút.

Đầu bếp Inokuchi chia sẻ thêm: "Riêng với món phile cá tempura, trước khi nhúng cá vào bột trộn, cần áo đều một lớp bột khô lên bề mặt cá. Làm như vậy sẽ giúp lớp bột phủ đều hơn và không dễ bị bong ra khi chiên, cá ngon và đẹp mắt hơn".

Chia sẻ về sự kiện, đông đảo thực khách bày tỏ cực ấn tượng với sự kiện trải nghiệm, không lo thiếu ý tưởng đổi thực đơn liên tục cả tuần với 22 sản phẩm mới đến từ Nisshin Seifun Welna. Ngoài mì Ý, món chiên karaage và tempura, thương hiệu còn có nhiều loại bột làm bánh và xốt nấu cơm nổi tiếng, để phụ nữ trổ tài vào bếp cho cả gia đình.